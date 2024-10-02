https://sarabic.ae/20241002/الأردن-يبلغ-إيران-وإسرائيل-أنه-لن-يكون-ساحة-حرب-لأحد-وسيتصدى-لأي-تهديد-ضده-1093375093.html

الأردن يبلغ إيران وإسرائيل أنه لن يكون ساحة حرب لأحد وسيتصدى لأي تهديد ضده

الأردن يبلغ إيران وإسرائيل أنه لن يكون ساحة حرب لأحد وسيتصدى لأي تهديد ضده

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، أن بلاده "ستتصدى بكل إمكاناتها لأي تهديد لأمنها واستقرارها وقد أبلغت إيران وإسرائيل بذلك". 02.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-02T19:49+0000

2024-10-02T19:49+0000

2024-10-02T19:49+0000

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ونقلت وزارة الخارجية الأردنية، عن الصفدي، قوله في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني ديفيد لامي، إن "الأردن لن يكون ساحة حرب لأحد".وأشار الصفدي إلى "ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري وفاعل لوقف التصعيد الخطير، الذي يدفع المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة عبر التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان".كما حذّر من "التبعات الكارثية لتوسعة الحرب الإسرائيلية على لبنان وشن هجوم بري عليه، وأثر ذلك على أمن المنطقة برمتها".وكانت إيران قد أطلقت أمس الثلاثاء، 200 صاروخ باتجاه إسرائيل.وتناقل أردنيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو قصيرة لصواريخ في سماء المملكة، وأخرى لشظايا سقطت في مناطق متفرقة من البلاد.وأدى سقوط شظايا إلى إصابة أردنيين بجروح طفيفة، حسب وزارة الداخلية الأردنية.فيما ذكرت مديرية الأمن العام الأردنية، أمس الثلاثاء، أن طائرات سلاح الجو الملكي وأنظمة الدفاع الجوي الأردنية، اعترضت العديد من الصواريخ والطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي الأردني.

https://sarabic.ae/20241001/إصابات-بعد-سقوط-شظايا-في-الأردن--1093334901.html

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