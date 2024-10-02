الأردن يبلغ إيران وإسرائيل أنه لن يكون ساحة حرب لأحد وسيتصدى لأي تهديد ضده
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation/
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أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، أن بلاده "ستتصدى بكل إمكاناتها لأي تهديد لأمنها واستقرارها وقد أبلغت إيران وإسرائيل بذلك".
ونقلت وزارة الخارجية الأردنية، عن الصفدي، قوله في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني ديفيد لامي، إن "الأردن لن يكون ساحة حرب لأحد".
الصفدي يبحث مع وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد لامي التصعيد الخطير في المنطقة، ويؤكد أن وقفه يجب أن يكون أولوية إقليمية ودولية.— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) October 2, 2024
بحث الوزيران جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة ولبنان، وأكدا استمرار التعاون في هذه الجهود.
أكد الصفدي وقوف الأردن مع لبنان وأمنه… pic.twitter.com/FkHyfsDTqY
وأضاف الصفدي أن "الأردن سيتصدى بكل إمكاناته لأي تهديد لأمنه واستقراره وسلامة مواطنيه"، مشيراً إلى أن "هذا موقف أبلغه الأردن بوضوح لإيران وإسرائيل".
وأشار الصفدي إلى "ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري وفاعل لوقف التصعيد الخطير، الذي يدفع المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة عبر التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان".
كما حذّر من "التبعات الكارثية لتوسعة الحرب الإسرائيلية على لبنان وشن هجوم بري عليه، وأثر ذلك على أمن المنطقة برمتها".
أمس, 18:56 GMT
وكانت إيران قد أطلقت أمس الثلاثاء، 200 صاروخ باتجاه إسرائيل.
وتناقل أردنيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو قصيرة لصواريخ في سماء المملكة، وأخرى لشظايا سقطت في مناطق متفرقة من البلاد.
وأدى سقوط شظايا إلى إصابة أردنيين بجروح طفيفة، حسب وزارة الداخلية الأردنية.
فيما ذكرت مديرية الأمن العام الأردنية، أمس الثلاثاء، أن طائرات سلاح الجو الملكي وأنظمة الدفاع الجوي الأردنية، اعترضت العديد من الصواريخ والطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي الأردني.