https://sarabic.ae/20241001/إصابات-بعد-سقوط-شظايا-في-الأردن--1093334901.html
إصابات بعد سقوط شظايا في الأردن
إصابات بعد سقوط شظايا في الأردن
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الداخلية الأردنية إنها تتابع سقوط عدة شظايا لأجسام في محافظات مختلفة (العاصمة والبلقاء والزرقاء ومأدبا والكرك) نتج عنها إصابتان طفيفتان. 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T18:56+0000
2024-10-01T18:56+0000
2024-10-01T18:56+0000
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وأهابت السلطات الأردنية بالمواطنين ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.وأعلنت هيئة الطيران المدني الأردنية، مساء اليوم الثلاثاء، تعليق حركة الملاحة الجوية في المجال الجوي الأردني بشكل مؤقت أمام حركة جميع الطائرات الآتية والمغادرة والعابرة للمملكة.وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، هيثم مستو، في تصريح صحفي، إن القرار يأتي عقب التصعيد في المنطقة، والذي قد ينتج عنه مخاطر تؤثر على عملية الطيران والمسافرين وسلامتهما.ولفت إلى أن القرار يأتي التزاما بالاتفاقيات الدولية لسلامة الطيران المدني ومنها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني المتعلقة بقواعد الملاحة الجوية وسلامتها.وأكد مستو أن القرار الاحترازي الذي تم اتخاذه ستتم مراجعته وفقاً للتطورات الجارية وتقييم مستوى المخاطر.وأفاد بأن شركات الطيران يتم العمل على إبلاغها، كما يتم تحديث البيانات بشكل مستمر لاطلاع المسافرين والمعنيين على آخر المعلومات المتعلقة بالتعليق المؤقت لحركة الطيران.وقال شهود عيان لوسائل إعلام غربية إنه تم رصد عشرات الصواريخ الإيرانية فوق الأردن في طريقها إلى إسرائيل، وتم اعتراض صواريخ إيرانية في الأجواء الأردنية باتجاه القدس. وتحدث الشهود عن دوي انفجارات قوية في وادي الأردن.
https://sarabic.ae/20241001/ترامب-يصف-الهجوم-الصاروخي-الإيراني-على-إسرائيل-بالحرب-1093333878.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران
إصابات بعد سقوط شظايا في الأردن
قالت وزارة الداخلية الأردنية إنها تتابع سقوط عدة شظايا لأجسام في محافظات مختلفة (العاصمة والبلقاء والزرقاء ومأدبا والكرك) نتج عنها إصابتان طفيفتان.
وأهابت السلطات الأردنية
بالمواطنين ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
وأعلنت هيئة الطيران المدني الأردنية، مساء اليوم الثلاثاء، تعليق حركة الملاحة الجوية في المجال الجوي الأردني بشكل مؤقت أمام حركة جميع الطائرات الآتية والمغادرة والعابرة للمملكة.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني،
هيثم مستو، في تصريح صحفي، إن القرار يأتي عقب التصعيد في المنطقة، والذي قد ينتج عنه مخاطر تؤثر على عملية الطيران والمسافرين وسلامتهما.
ولفت إلى أن القرار يأتي التزاما بالاتفاقيات الدولية لسلامة الطيران المدني ومنها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني المتعلقة بقواعد الملاحة الجوية وسلامتها.
وأكد مستو أن القرار الاحترازي الذي تم اتخاذه ستتم مراجعته وفقاً للتطورات الجارية وتقييم مستوى المخاطر.
وأفاد بأن شركات الطيران يتم العمل على إبلاغها، كما يتم تحديث البيانات بشكل مستمر لاطلاع المسافرين والمعنيين على آخر المعلومات المتعلقة بالتعليق المؤقت لحركة الطيران.
وقال شهود عيان لوسائل إعلام غربية إنه تم رصد عشرات الصواريخ الإيرانية
فوق الأردن في طريقها إلى إسرائيل، وتم اعتراض صواريخ إيرانية في الأجواء الأردنية باتجاه القدس. وتحدث الشهود عن دوي انفجارات قوية في وادي الأردن.