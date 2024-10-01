إصابات بعد سقوط شظايا في الأردن

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إطلاق نحو 200 صاروخ من إيران باتجاه إسرائيل... فيديو
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
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08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
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البرنامج المسائي
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183 د
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خبير: لا خطوط حمراء في المواجهة مع إسرائيل
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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30 د
مدار الليل والنهار
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02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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إصابات بعد سقوط شظايا في الأردن
إصابات بعد سقوط شظايا في الأردن
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الداخلية الأردنية إنها تتابع سقوط عدة شظايا لأجسام في محافظات مختلفة (العاصمة والبلقاء والزرقاء ومأدبا والكرك) نتج عنها إصابتان طفيفتان. 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T18:56+0000
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وأهابت السلطات الأردنية بالمواطنين ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.وأعلنت هيئة الطيران المدني الأردنية، مساء اليوم الثلاثاء، تعليق حركة الملاحة الجوية في المجال الجوي الأردني بشكل مؤقت أمام حركة جميع الطائرات الآتية والمغادرة والعابرة للمملكة.وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، هيثم مستو، في تصريح صحفي، إن القرار يأتي عقب التصعيد في المنطقة، والذي قد ينتج عنه مخاطر تؤثر على عملية الطيران والمسافرين وسلامتهما.ولفت إلى أن القرار يأتي التزاما بالاتفاقيات الدولية لسلامة الطيران المدني ومنها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني المتعلقة بقواعد الملاحة الجوية وسلامتها.وأكد مستو أن القرار الاحترازي الذي تم اتخاذه ستتم مراجعته وفقاً للتطورات الجارية وتقييم مستوى المخاطر.وأفاد بأن شركات الطيران يتم العمل على إبلاغها، كما يتم تحديث البيانات بشكل مستمر لاطلاع المسافرين والمعنيين على آخر المعلومات المتعلقة بالتعليق المؤقت لحركة الطيران.وقال شهود عيان لوسائل إعلام غربية إنه تم رصد عشرات الصواريخ الإيرانية فوق الأردن في طريقها إلى إسرائيل، وتم اعتراض صواريخ إيرانية في الأجواء الأردنية باتجاه القدس. وتحدث الشهود عن دوي انفجارات قوية في وادي الأردن.
https://sarabic.ae/20241001/ترامب-يصف-الهجوم-الصاروخي-الإيراني-على-إسرائيل-بالحرب-1093333878.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران

إصابات بعد سقوط شظايا في الأردن

18:56 GMT 01.10.2024
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIضابط أمن إسرائيلي يشرف على كشك التحكم في معبر جسر الملك حسين إلى الأردن، في مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة، 28 يناير/ كانون الثاني 2021
ضابط أمن إسرائيلي يشرف على كشك التحكم في معبر جسر الملك حسين إلى الأردن، في مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة، 28 يناير/ كانون الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
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قالت وزارة الداخلية الأردنية إنها تتابع سقوط عدة شظايا لأجسام في محافظات مختلفة (العاصمة والبلقاء والزرقاء ومأدبا والكرك) نتج عنها إصابتان طفيفتان.
وأهابت السلطات الأردنية بالمواطنين ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
وأعلنت هيئة الطيران المدني الأردنية، مساء اليوم الثلاثاء، تعليق حركة الملاحة الجوية في المجال الجوي الأردني بشكل مؤقت أمام حركة جميع الطائرات الآتية والمغادرة والعابرة للمملكة.
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18:35 GMT
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، هيثم مستو، في تصريح صحفي، إن القرار يأتي عقب التصعيد في المنطقة، والذي قد ينتج عنه مخاطر تؤثر على عملية الطيران والمسافرين وسلامتهما.
ولفت إلى أن القرار يأتي التزاما بالاتفاقيات الدولية لسلامة الطيران المدني ومنها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني المتعلقة بقواعد الملاحة الجوية وسلامتها.
وأكد مستو أن القرار الاحترازي الذي تم اتخاذه ستتم مراجعته وفقاً للتطورات الجارية وتقييم مستوى المخاطر.
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18:10 GMT
وأفاد بأن شركات الطيران يتم العمل على إبلاغها، كما يتم تحديث البيانات بشكل مستمر لاطلاع المسافرين والمعنيين على آخر المعلومات المتعلقة بالتعليق المؤقت لحركة الطيران.
وقال شهود عيان لوسائل إعلام غربية إنه تم رصد عشرات الصواريخ الإيرانية فوق الأردن في طريقها إلى إسرائيل، وتم اعتراض صواريخ إيرانية في الأجواء الأردنية باتجاه القدس. وتحدث الشهود عن دوي انفجارات قوية في وادي الأردن.
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