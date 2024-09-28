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فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
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الجوع يفتك باليمنيين
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خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
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ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لتسوية في اليمن في ظل استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
10:03 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
11:30 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
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عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
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الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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بعد إعلان إسرائيل اغتيال نصر الله، هل تتدخل إيران في الحرب
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مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
استمرار القصف الكثيف على ضاحية بيروت الجنوبية والجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال نصر الله
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https://sarabic.ae/20240928/سقوط-صاروخ-في-منطقة-صحراوية-أردنية-قادما-من-جنوب-لبنان-1093229188.html
سقوط صاروخ في منطقة صحراوية أردنية قادما من جنوب لبنان
سقوط صاروخ في منطقة صحراوية أردنية قادما من جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الأردني، مساء السبت، أن صاروخا من نوع "غراد" سقط في منطقة صحراوية خالية من السكان في الموقر، مشيرا إلى أن الصاروخ كان قد أُطلق من جنوب لبنان. 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T23:58+0000
2024-09-28T23:57+0000
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ونقلت وكالة "عمون" عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أنه لم تقع أضرار بشرية ولا مادية نتيجة سقوط الصاروخ الذي أُطلق من جنوب لبنان، فيما تحرّكت الفرق المعنية للموقع.وأضاف المصدر أن منظومات الدفاعات الجوية الأردنية تتعهد بالتعامل مع أي نشاط لصواريخ أو طائرات مسيرة أخرى تحاول اختراق الأجواء الأردنية.ودعا المصدر المواطنين الأردنيين إلى تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم ترويج الشائعات والروايات التي من شأنها إثارة الهلع والفوضى، مطمئنا بأن القوات المسلحة ماضية في حماية سماء وأرض وحدود المملكة الأردنية الهاشمية من أي خطر يراد به زعزعة أمنها واستقرارها.وفي وقت سابق، أكدت مصر والأردن والعراق، يوم الأربعاء الماضي، أن وقف التصعيد في المنطقة يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وفي بيان مشترك بمناسبة لقاء وزراء خارجية مصر والأردن والعراق، على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أدان الوزراء، العدوان الإسرائيلي على لبنان، مؤكدين أن "إسرائيل تدفع المنطقة إلى حرب شاملة".ودعا الوزراء الثلاثة "المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم ذات الصلة لوقف الحرب"، مشيرين إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور الذي سيكون له تبعات خطيرة على المنطقة برمتها.وأكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في وقت سابق من الشهر الجاري، "استمرار الأردن بالوقوف مع الأشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، ومواصلة دوره التاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".وخلال لقائه مع وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة جرش، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، جدد الملك عبد الله، "التأكيد على دعم الأردن لصمود الأشقاء الفلسطينيين، والوقوف بكل السبل في وجه أية محاولات لتهجيرهم".وجدد العاهل الأردني التأكيد أن بلاده "جاهزة للرد بحزم على أية محاولات للمساس بسيادتها، سواء عبر تصفية الحسابات من خلال الأردن أو عبر تفجير الأوضاع في الضفة الغربية والقدس"، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
https://sarabic.ae/20240924/العاهل-الأردني-يؤكد-أن-الأردن-لن-يكون-وطنا-بديلا-للفلسطينيين-ولن-يقبل-تهجيرهم-1093065819.html
https://sarabic.ae/20240917/الأردن-يتسلم-جثمان-ماهر-الجازي-منفذ-عملية-معبر-الكرامة-1092804036.html
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العالم العربي, أخبار الأردن, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
العالم العربي, أخبار الأردن, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار

سقوط صاروخ في منطقة صحراوية أردنية قادما من جنوب لبنان

23:58 GMT 28.09.2024
© Sputnik . Firas Al-Ahmadوحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
تابعنا عبر
أعلن الجيش الأردني، مساء السبت، أن صاروخا من نوع "غراد" سقط في منطقة صحراوية خالية من السكان في الموقر، مشيرا إلى أن الصاروخ كان قد أُطلق من جنوب لبنان.
ونقلت وكالة "عمون" عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أنه لم تقع أضرار بشرية ولا مادية نتيجة سقوط الصاروخ الذي أُطلق من جنوب لبنان، فيما تحرّكت الفرق المعنية للموقع.
وأضاف المصدر أن منظومات الدفاعات الجوية الأردنية تتعهد بالتعامل مع أي نشاط لصواريخ أو طائرات مسيرة أخرى تحاول اختراق الأجواء الأردنية.
ودعا المصدر المواطنين الأردنيين إلى تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم ترويج الشائعات والروايات التي من شأنها إثارة الهلع والفوضى، مطمئنا بأن القوات المسلحة ماضية في حماية سماء وأرض وحدود المملكة الأردنية الهاشمية من أي خطر يراد به زعزعة أمنها واستقرارها.
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
العاهل الأردني يؤكد أن الأردن لن يكون وطنا بديلا للفلسطينيين ولن يقبل تهجيرهم
24 سبتمبر, 17:27 GMT
وفي وقت سابق، أكدت مصر والأردن والعراق، يوم الأربعاء الماضي، أن وقف التصعيد في المنطقة يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وفي بيان مشترك بمناسبة لقاء وزراء خارجية مصر والأردن والعراق، على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أدان الوزراء، العدوان الإسرائيلي على لبنان، مؤكدين أن "إسرائيل تدفع المنطقة إلى حرب شاملة".
ودعا الوزراء الثلاثة "المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم ذات الصلة لوقف الحرب"، مشيرين إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور الذي سيكون له تبعات خطيرة على المنطقة برمتها.
الحدود بين إسرائيل إلى الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
الأردن يتسلم جثمان ماهر الجازي منفذ عملية معبر "الكرامة"
17 سبتمبر, 05:39 GMT
وأكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في وقت سابق من الشهر الجاري، "استمرار الأردن بالوقوف مع الأشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، ومواصلة دوره التاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".
وخلال لقائه مع وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة جرش، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، جدد الملك عبد الله، "التأكيد على دعم الأردن لصمود الأشقاء الفلسطينيين، والوقوف بكل السبل في وجه أية محاولات لتهجيرهم".
وجدد العاهل الأردني التأكيد أن بلاده "جاهزة للرد بحزم على أية محاولات للمساس بسيادتها، سواء عبر تصفية الحسابات من خلال الأردن أو عبر تفجير الأوضاع في الضفة الغربية والقدس"، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل أمس, 21:22 GMT
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