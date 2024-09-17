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الأردن يتسلم جثمان ماهر الجازي منفذ عملية معبر "الكرامة"
الأردن يتسلم جثمان ماهر الجازي منفذ عملية معبر "الكرامة"
سبوتنيك عربي
أعلنت الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، أن السطات الإسرائيلية سلمت الأردن جثمان ماهر الجازي منفذ عملية إطلاق النار في معبر "الكرامة" (معبر اللنبي/ جسر الملك... 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T05:39+0000
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ونقلت وكالة "عمون" الأردنية عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إنه جرى استلام جثمان المواطن الأردني ماهر الجازي، ليتم دفنه في الأردن بعد تسليمه لذويه.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، أن "الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الأردن تواصل جهودها للإفراج عن المواطنين الأردنيين مصلح العودات، وحسين النعيمات المحتجزين جراء حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي تسيطر عليه إسرائيل في الثامن من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري".وفي وقت سابق، أكد المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أبو عبيدة، أن عملية معبر الكرامة تعبر عن ضمير الأمة العربية وعن مآلات "طوفان الأقصى" والكابوس الذي ينتظر الجيش الإسرائيلي.وقال أبو عبيدة عبر صفحته في "تلغرام": "العملية تعبر عن ضمير أمتنا وعن مآلات طوفان الأقصى والكابوس الذي ينتظر الكيان الصهيوني من أبطال أمتنا".وتابع: "مسدس البطل الأردني في نصرة أقصانا وشعبنا كان أكثر فاعلية من جيوش جرارة وترسانة عسكرية مكدسة"، وأضاف: "أدّى مجاهدونا في عقدهم القتالية وكمائنهم وثغورهم في قطاع غزة صلاة الغائب على الشهيد بطل العملية".وقُتل الإسرائيليون الثلاثة، في عملية إطلاق نار عند معبر "الكرامة" أو "جسر الملك حسين"، الواصل بين الضفة الغربية والأردن، في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية.
https://sarabic.ae/20240916/زعيم-المعارضة-الإسرائيلية-الوقت-ينفد-لدى-المحتجزين-في-أنفاق-حماس-1092792023.html
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الأردن يتسلم جثمان ماهر الجازي منفذ عملية معبر "الكرامة"

05:39 GMT 17.09.2024
© AP Photo / Ariel Schalit الحدود بين إسرائيل إلى الأردن
 الحدود بين إسرائيل إلى الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
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أعلنت الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، أن السطات الإسرائيلية سلمت الأردن جثمان ماهر الجازي منفذ عملية إطلاق النار في معبر "الكرامة" (معبر اللنبي/ جسر الملك حسين)، والتي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين من موظفي الأمن بالمعبر قبل 9 أيام.
ونقلت وكالة "عمون" الأردنية عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إنه جرى استلام جثمان المواطن الأردني ماهر الجازي، ليتم دفنه في الأردن بعد تسليمه لذويه.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، أن "الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الأردن تواصل جهودها للإفراج عن المواطنين الأردنيين مصلح العودات، وحسين النعيمات المحتجزين جراء حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي تسيطر عليه إسرائيل في الثامن من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري".
زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
زعيم المعارضة الإسرائيلية: ‏الوقت ينفد لدى المحتجزين في أنفاق "حماس"
أمس, 16:50 GMT
وفي وقت سابق، أكد المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أبو عبيدة، أن عملية معبر الكرامة تعبر عن ضمير الأمة العربية وعن مآلات "طوفان الأقصى" والكابوس الذي ينتظر الجيش الإسرائيلي.
وقال أبو عبيدة عبر صفحته في "تلغرام": "العملية تعبر عن ضمير أمتنا وعن مآلات طوفان الأقصى والكابوس الذي ينتظر الكيان الصهيوني من أبطال أمتنا".
وأضاف: "نبارك العملية البطولية والنوعية على معبر الكرامة التي نفذها الشهيد الأردني البطل (ماهر الجازي) أحد أبطال طوفان الأقصى".
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
الرئيس الإيراني: نسعى لتقوية العلاقات مع السعودية ومصر والأردن
أمس, 13:49 GMT
وتابع: "مسدس البطل الأردني في نصرة أقصانا وشعبنا كان أكثر فاعلية من جيوش جرارة وترسانة عسكرية مكدسة"، وأضاف: "أدّى مجاهدونا في عقدهم القتالية وكمائنهم وثغورهم في قطاع غزة صلاة الغائب على الشهيد بطل العملية".
وقُتل الإسرائيليون الثلاثة، في عملية إطلاق نار عند معبر "الكرامة" أو "جسر الملك حسين"، الواصل بين الضفة الغربية والأردن، في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية.
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