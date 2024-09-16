https://sarabic.ae/20240916/الرئيس-الإيراني-نسعى-لتقوية-العلاقات-مع-السعودية-ومصر-والأردن-1092781076.html

الرئيس الإيراني: نسعى لتقوية العلاقات مع السعودية ومصر والأردن

الرئيس الإيراني: نسعى لتقوية العلاقات مع السعودية ومصر والأردن

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، بأن بلاده تحاول تعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية مثل السعودية ومصر والأردن. 16.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-16T13:49+0000

2024-09-16T13:49+0000

2024-09-16T13:49+0000

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

إيران

أخبار إيران

مصر

أخبار مصر الآن

السعودية

أخبار السعودية اليوم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0c/1091657259_0:131:2499:1537_1920x0_80_0_0_f09f95bfb68f3f6b127448e7e76a84ad.jpg

ونقلت وكالة "تسنيم" عن بزشكيان تصريحات أدلى بها في مؤتمره الصحفي الأول، ضرورة تعزيز العلاقات بين الدول الإسلامية، مؤكدا على أهمية وحدة المسلمين و"الإصلاح بين الأخوة له أهمية كبيرة وأي خلافات يجب حلها عبر الحوار والتعاون، أرحب بأي خطوة يمكن أن تقربنا من بعضنا بعضا"، على حد تعبيره.ودعا الرئيس الإيراني ولي العهد السعودي لزيارة إيران، مشيرا إلى أنه وجه له دعوة لزيارة طهران، وإذا كانت هناك فرصة سنقوم بزيارة أيضا، وتابع: "معا ويدا بيد يمكننا أن نجعل إسرائيل تفهم أنه ليس من حقها قصف الأبرياء".في السياق ذاته، تحدث رئيس الجمهورية الإيراني عن تعزيز العلاقات مع تركيا، مؤكدا أنها "بلد صديق وشقيق لنا وبيننا علاقات قوية وتربطنا أواصر أشبه بالقرابة، ويمكن لتركيا أن تصل عبر إيران ألى باكستان وأفغانستان، ونعول كثيرا على تركيا وباقي البلدان الإسلامية".في السياق ذاته، قال بزشكيان، إن إيران تمتلك صواريخ فرط صوتية وتطلق الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء، وقال إن الحلفاء، لا سيما في اليمن يملكون التقنية اللازمة لإنتاج الصواريخ المتطورة، نافيا إرسال صواريخ فرط صوتية إلى جماعة "أنصار الله" اليمنية.وأكد الرئيس الإيراني أن "طهران لديها رؤية مشتركة مع اليمنيين (أنصار الله) لدعم الفلسطينيين في مواجهة الكيان الصهيوني".ويوم أمس الأحد، أكد المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، العميد يحيى سريع، أن قوات الجماعة نفذت "عملية عسكرية نوعية" ضد هدف عسكري في مدينة يافا بإسرائيل، بصاروخ بالستي فرط صوتي جديد، بحسب قوله.وقال سريع في بيان عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا في فلسطين المحتلة".وأضاف: "نُفذتِ العملية بصاروخ باليستي جديد فرطِ صوتي نجح بعون الله في الوصول إلى هدفه وأخفقت دفاعات العدو في اعتراضه والتصدي له".وأشار إلى أن الصاروخ البالستي قد "قطعَ مسافة تقدر 2040 كم في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة، وتسبب في حالة من الخوف والهلع في أوساط الصهاينة، حيث توجه أكثر من مليوني صهيوني إلى الملاجئ وذلك لأول مرة في تاريخ العدو الإسرائيلي".

https://sarabic.ae/20240915/روسيا-وإيران-تناقشان-التعاون-في-مجال-الدوريات-البحرية-1092735236.html

https://sarabic.ae/20240915/طهران-القمر-الصناعي-شمران-1-هو-رد-إيران-على-فارضي-العقوبات-1092726312.html

إيران

أخبار إيران

مصر

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار