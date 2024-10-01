https://sarabic.ae/20241001/ملك-الأردن-ورئيس-وزراء-العراق-يؤكدان-ضرورة-وقف-الحرب-الإسرائيلية-في-غزة-ولبنان-1093312873.html
ملك الأردن ورئيس وزراء العراق يؤكدان ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية في غزة ولبنان
ملك الأردن ورئيس وزراء العراق يؤكدان ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية في غزة ولبنان
سبوتنيك عربي
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، على "ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان". 01.10.2024, سبوتنيك عربي
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وشدد العاهل الأردني، خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أهمية مضاعفة المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة وتجنب حدوث أزمة قد تؤدي إلى حرب مفتوحة، حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.ونبه الملك عبد الله الثاني "من خطورة الاعتداءات الإسرائيلية المتطرفة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".من جهتها، قالت وكالة الأنباء العراقية إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بحث خلال اتصال بالعاهل الأردني، تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان وحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة"، مشيرة إلى أنهما بحثا التنسيق بين العراق والأردن لإيصال المساعدات الإنسانية الطارئة والدعم إلى لبنان وفلسطينوكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في الساعات الأولى من اليوم، أن قواته بدأت عمليات برية محدودة وموجهة ضد أهداف تابعة لـ"حزب الله" في منطقة الحدود بجنوب لبنان.وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "تنفيذا لقرار سياسي، بدأ الجيش الإسرائيلي قبل ساعات قليلة عملية برية محدودة وموجهة بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة ضد أهداف وبنية تحتية إرهابية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، تقع قرب الحدود وتشكل تهديدا مباشرا للتجمعات الإسرائيلية في شمال إسرائيل".يأتي ذلك في أعقاب قصف الجيش الإسرائيلي، مساء أمس، بالمدفعية والدبابات بلدات الخيام وكفركلا والوزاني وكفرشوبا والعديسة في القطاع الشرقي جنوبي لبنان.كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.
https://sarabic.ae/20241001/قيادي-في-حركة-فتح-لـسبوتنيك-نحمل-المجتمع-الدولي-مسؤولية-الجنون-الإسرائيلي-1093308444.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار الأردن, أخبار العراق اليوم, العراق, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار الأردن, أخبار العراق اليوم, العراق, أخبار العالم الآن, العالم العربي
ملك الأردن ورئيس وزراء العراق يؤكدان ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية في غزة ولبنان
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، على "ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان".
وشدد العاهل الأردني، خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أهمية مضاعفة المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة وتجنب حدوث أزمة قد تؤدي إلى حرب مفتوحة، حسب وكالة
الأنباء الأردنية- بترا.
ونبه الملك عبد الله الثاني "من خطورة الاعتداءات الإسرائيلية المتطرفة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".
من جهتها، قالت وكالة
الأنباء العراقية إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بحث خلال اتصال بالعاهل الأردني، تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان وحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة"، مشيرة إلى أنهما بحثا التنسيق بين العراق والأردن لإيصال المساعدات الإنسانية الطارئة والدعم إلى لبنان وفلسطين
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في الساعات الأولى من اليوم، أن قواته بدأت عمليات برية محدودة وموجهة
ضد أهداف تابعة لـ"حزب الله" في منطقة الحدود بجنوب لبنان.
وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "تنفيذا لقرار سياسي، بدأ الجيش الإسرائيلي قبل ساعات قليلة عملية برية
محدودة وموجهة بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة ضد أهداف وبنية تحتية إرهابية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، تقع قرب الحدود وتشكل تهديدا مباشرا للتجمعات الإسرائيلية في شمال إسرائيل".
يأتي ذلك في أعقاب قصف الجيش الإسرائيلي، مساء أمس، بالمدفعية والدبابات بلدات الخيام وكفركلا والوزاني وكفرشوبا والعديسة في القطاع الشرقي جنوبي لبنان.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي
مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.