قيادي في حركة "فتح" لـ"سبوتنيك": نحمل المجتمع الدولي مسؤولية "الجنون الإسرائيلي"

عربي
عاجل- "حزب الله" يعلن قصف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي بين موقعي الرمثا والسماقة في تلال كفرشوبا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: لا خطوط حمراء في المواجهة مع إسرائيل
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
11:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241001/قيادي-في-حركة-فتح-لـسبوتنيك-نحمل-المجتمع-الدولي-مسؤولية-الجنون-الإسرائيلي-1093308444.html
قيادي في حركة "فتح" لـ"سبوتنيك": نحمل المجتمع الدولي مسؤولية "الجنون الإسرائيلي"
قيادي في حركة "فتح" لـ"سبوتنيك": نحمل المجتمع الدولي مسؤولية "الجنون الإسرائيلي"
سبوتنيك عربي
وصف الدكتور سرحان أسعد، مسؤول العلاقات السياسية في حركة "فتح" في لبنان استهداف الجيش الإسرائيلي لمخيم عين الحلوة بالعمل الجبان، مشيرا إلى أن اغتيال المدنيين في... 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T10:15+0000
2024-10-01T10:15+0000
حصري
العالم العربي
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
لبنان
أخبار لبنان
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/0b/1080938550_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_51962d5621c27144e2884e8dc60ebc3d.jpg
وأكد أسعد في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن "إسرائيل تهدف من خلال استهداف المخيمات إلى تحقيق أي نوع من النصر أو الإنجاز، معتبرا أن "اغتيال القادة يمكن أن ينهي مسيرة الثورة الفلسطينية إلا أنّ هذا الأمر لن ينجح ونحن مستمرون على مبادئنا".وفي سياق حديثه، أكد أسعد أن المخيمات الفلسطينية لا تحتوي على أسلحة ثقيلة، مشيرا إلى أن السلاح المتوفر خفيف ويستخدم للمحافظة على أمن المخيمات.وشدد القيادي في حركة "فتح" على أن "المخيمات الفلسطينية في لبنان لا تحتوي على سلاح ثقيل بل الأمر يقتصر على أسلحة خفيفة، وعبّر عن "خشيته من استهداف هذه المخيمات، موجهًا اللوم "إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة بسبب تقاعسهم عن تحمل المسؤولية".وقال سرحان أسعد: "المطلوب منهم وقف هذا الجنون الإسرائيلي".وأشار إلى أنّ "عمليات النزوح قد بدأت بالفعل في بعض المخيمات الفلسطينية، مع انتقال السكان إلى أماكن إيواء أخرى في لبنان".
https://sarabic.ae/20241001/الجيش-الإسرائيلي-نخوض-قتالا-عنيفا-ضد-حزب-الله-في-جنوب-لبنان-1093300863.html
إسرائيل
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/0b/1080938550_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_668a405be8d656cf9b1c56eeee0f509f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار فلسطين اليوم
حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار فلسطين اليوم

قيادي في حركة "فتح" لـ"سبوتنيك": نحمل المجتمع الدولي مسؤولية "الجنون الإسرائيلي"

10:15 GMT 01.10.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albayاشتباكات عنيفة في مخيم عين الحلوة رغم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار
اشتباكات عنيفة في مخيم عين الحلوة رغم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
وصف الدكتور سرحان أسعد، مسؤول العلاقات السياسية في حركة "فتح" في لبنان استهداف الجيش الإسرائيلي لمخيم عين الحلوة بالعمل الجبان، مشيرا إلى أن اغتيال المدنيين في أماكنهم الآمنة يدل على أن "العدو" يريد القضاء على حق العودة.
وأكد أسعد في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن "إسرائيل تهدف من خلال استهداف المخيمات إلى تحقيق أي نوع من النصر أو الإنجاز، معتبرا أن "اغتيال القادة يمكن أن ينهي مسيرة الثورة الفلسطينية إلا أنّ هذا الأمر لن ينجح ونحن مستمرون على مبادئنا".
توغل دبابات إسرائيلية في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
الجيش الإسرائيلي: نخوض قتالا عنيفا ضد "حزب الله" في جنوب لبنان
07:45 GMT
وفي سياق حديثه، أكد أسعد أن المخيمات الفلسطينية لا تحتوي على أسلحة ثقيلة، مشيرا إلى أن السلاح المتوفر خفيف ويستخدم للمحافظة على أمن المخيمات.
وشدد القيادي في حركة "فتح" على أن "المخيمات الفلسطينية في لبنان لا تحتوي على سلاح ثقيل بل الأمر يقتصر على أسلحة خفيفة، وعبّر عن "خشيته من استهداف هذه المخيمات، موجهًا اللوم "إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة بسبب تقاعسهم عن تحمل المسؤولية".
وقال سرحان أسعد: "المطلوب منهم وقف هذا الجنون الإسرائيلي".
وأشار إلى أنّ "عمليات النزوح قد بدأت بالفعل في بعض المخيمات الفلسطينية، مع انتقال السكان إلى أماكن إيواء أخرى في لبنان".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:48 GMT - سبوتنيك عربيعاجل- "حزب الله" يعلن قصف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي بين موقعي الرمثا والسماقة في تلال كفرشوبا10:26 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала