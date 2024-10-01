https://sarabic.ae/20241001/قيادي-في-حركة-فتح-لـسبوتنيك-نحمل-المجتمع-الدولي-مسؤولية-الجنون-الإسرائيلي-1093308444.html
قيادي في حركة "فتح" لـ"سبوتنيك": نحمل المجتمع الدولي مسؤولية "الجنون الإسرائيلي"
قيادي في حركة "فتح" لـ"سبوتنيك": نحمل المجتمع الدولي مسؤولية "الجنون الإسرائيلي"
سبوتنيك عربي
وصف الدكتور سرحان أسعد، مسؤول العلاقات السياسية في حركة "فتح" في لبنان استهداف الجيش الإسرائيلي لمخيم عين الحلوة بالعمل الجبان، مشيرا إلى أن اغتيال المدنيين في... 01.10.2024, سبوتنيك عربي
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وأكد أسعد في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن "إسرائيل تهدف من خلال استهداف المخيمات إلى تحقيق أي نوع من النصر أو الإنجاز، معتبرا أن "اغتيال القادة يمكن أن ينهي مسيرة الثورة الفلسطينية إلا أنّ هذا الأمر لن ينجح ونحن مستمرون على مبادئنا".وفي سياق حديثه، أكد أسعد أن المخيمات الفلسطينية لا تحتوي على أسلحة ثقيلة، مشيرا إلى أن السلاح المتوفر خفيف ويستخدم للمحافظة على أمن المخيمات.وشدد القيادي في حركة "فتح" على أن "المخيمات الفلسطينية في لبنان لا تحتوي على سلاح ثقيل بل الأمر يقتصر على أسلحة خفيفة، وعبّر عن "خشيته من استهداف هذه المخيمات، موجهًا اللوم "إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة بسبب تقاعسهم عن تحمل المسؤولية".وقال سرحان أسعد: "المطلوب منهم وقف هذا الجنون الإسرائيلي".وأشار إلى أنّ "عمليات النزوح قد بدأت بالفعل في بعض المخيمات الفلسطينية، مع انتقال السكان إلى أماكن إيواء أخرى في لبنان".
https://sarabic.ae/20241001/الجيش-الإسرائيلي-نخوض-قتالا-عنيفا-ضد-حزب-الله-في-جنوب-لبنان-1093300863.html
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حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار فلسطين اليوم
حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار فلسطين اليوم
قيادي في حركة "فتح" لـ"سبوتنيك": نحمل المجتمع الدولي مسؤولية "الجنون الإسرائيلي"
وصف الدكتور سرحان أسعد، مسؤول العلاقات السياسية في حركة "فتح" في لبنان استهداف الجيش الإسرائيلي لمخيم عين الحلوة بالعمل الجبان، مشيرا إلى أن اغتيال المدنيين في أماكنهم الآمنة يدل على أن "العدو" يريد القضاء على حق العودة.
وأكد أسعد في حديث لإذاعة "سبوتنيك
" أن "إسرائيل تهدف من خلال استهداف المخيمات إلى تحقيق أي نوع من النصر أو الإنجاز، معتبرا أن "اغتيال القادة يمكن أن ينهي مسيرة الثورة الفلسطينية إلا أنّ هذا الأمر لن ينجح ونحن مستمرون على مبادئنا".
وفي سياق حديثه، أكد أسعد أن المخيمات الفلسطينية لا تحتوي على أسلحة ثقيلة، مشيرا إلى أن السلاح المتوفر خفيف ويستخدم للمحافظة على أمن المخيمات.
وشدد القيادي في حركة "فتح" على أن "المخيمات الفلسطينية في لبنان لا تحتوي على سلاح ثقيل
بل الأمر يقتصر على أسلحة خفيفة، وعبّر عن "خشيته من استهداف هذه المخيمات، موجهًا اللوم "إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة بسبب تقاعسهم عن تحمل المسؤولية".
وقال سرحان أسعد: "المطلوب منهم وقف هذا الجنون الإسرائيلي".
وأشار إلى أنّ "عمليات النزوح قد بدأت بالفعل في بعض المخيمات الفلسطينية، مع انتقال السكان إلى أماكن إيواء أخرى في لبنان
".