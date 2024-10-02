https://sarabic.ae/20241002/الحكومة-العراقية-تعلن-تقديم-تسهيلات-جديدة-للبنانيين-1093374937.html

الحكومة العراقية تعلن تقديم تسهيلات جديدة للبنانيين

الحكومة العراقية تعلن تقديم تسهيلات جديدة للبنانيين

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، عن تقديم تسهيلات جديدة لاستقبال المواطنين اللبنانيين الوافدين، جراء المعارك الدائرة جنوبي لبنان. 02.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-02T19:46+0000

2024-10-02T19:46+0000

2024-10-02T19:46+0000

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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

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ونقل الموقع الإلكتروني لقناة "السومرية نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري، أن بلاده تواصل تمديد سمة دخول للمواطنين اللبنانيين المتواجدين في العراق، دون الحاجة إلى السفر لمدة ثلاثين يوما.وأضاف ميري، في بيان لوزارة الداخلية العراقية، أن "العراق مستمر في منح سمة الدخول مجاناً للمواطنين اللبنانيين"، مشيرًا إلى أنه "بإمكان اللبنانيين الدخول إلى البلاد دون فيزا من خلال ختم دخول فقط".ولفت بيان وزارة الداخلية العراقية إلى أن تلك التسهيلات تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري.وتأتي هذه التطورات على خلفية إعلان الجيش الإسرائيلي، صباح أمس الثلاثاء، بدء عملية برية "محدودة"، بعد سلسلة ضربات نفذها سلاح الجو الإسرائيلي على مناطق واسعة في لبنان لأيام قال إنها نفذت على أهداف تابعة لـ"حزب الله".وتوتر المشهد بشكل كبير على خلفية مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية، التي أتت بعد أتيام من تفجيرات أجهزة البيجر التي راح ضحيتها آلاف المصابين والقتلى في البلاد.ويطالب "حزب الله" بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وينفذ هو و"أنصار الله" من جهة أخرى عملية إسناد لحركة "حماس"، التي تقاتل الجيش الإسرائيلي في القطاع منذ نحو عام، ويضع "حزب الله" و"أنصار الله" وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها أكثر من 41 ألف قتيل، كشرط لوقف عمليات الإسناد.

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