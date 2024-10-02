https://sarabic.ae/20241002/الرئيس-الصيني-يؤكد-لنظيره-الروسي-استعداد-بلاده-لتوسيع-التعاون-بين-بكين-وروسيا-1093340410.html
الرئيس الصيني يؤكد لنظيره الروسي استعداد بلاده لتوسيع التعاون بين البلدين
الرئيس الصيني يؤكد لنظيره الروسي استعداد بلاده لتوسيع التعاون بين البلدين
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، استعداده لتوسيع التعاون البراغماتي (العملي) الشامل مع روسيا، وذلك في إطار التهنئة المتبادلة بمناسبة الذكرى الـ 75 للعلاقات... 02.10.2024, سبوتنيك عربي
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بكين - سبوتنيك. وقال شي، في رسالة تهنئة لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، نقلها تلفزيون الصين المركزي: "أولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الصينية الروسية". وأضاف: "نحن مستعدون للعمل مع الرئيس بوتين لاستغلال الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين كفرصة لضمان استمرار الاتجاه الثابت للعلاقات الثنائية، وتوسيع التعاون البراغماتي الشامل بين الصين وروسيا باستمرار، وتعزيز التنمية والتحديث عالي الجودة للبلدين بشكل مشترك، وتقديم أسهامات جديدة للحفاظ على السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم".من حانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات الوثيقة وذات المنفعة المتبادلة بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية صمدت أمام اختبار الزمن وهي الآن على أعلى مستوى في التاريخ.وقال بوتين، في رسالة لنظيره الصيني:وأضاف بوتين: "يتعاون الجانبان بشكل نشط في مختلف المجالات، مثل السياسة والاقتصاد والتجارة والعلوم والتكنولوجيا، ويعملان بشكل فعال في الشؤون الدولية والإقليمية، كما يعملان معًا لبناء عالم عادل ومتعدد الأقطاب".وأردف بوتين: "أنا واثق من أن الجانبين سينفذان بشكل كامل عددًا من التوافقات التي تم التوصل إليها خلال لقائي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وسيواصلان تقوية التعاون والشراكة الاستراتيجيين الشاملين بين روسيا والصين في العصر الجديد، وتعزيز الأمن والاستقرار في أوراسيا وحول العالم".وتحتفل روسيا والصين بالذكرى الـ 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.وكان الاتحاد السوفياتي أول دولة تعترف بجمهورية الصين الشعبية آنذاك، وجاء ذلك في اليوم التالي لإعلان تأسيسها.
https://sarabic.ae/20241002/بوتين-العلاقات-بين-روسيا-والصين-صمدت-أمام-اختبار-الزمن-وهي-الآن-على-أعلى-مستوى-1093340085.html
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الصين, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
الرئيس الصيني يؤكد لنظيره الروسي استعداد بلاده لتوسيع التعاون بين البلدين
03:56 GMT 02.10.2024 (تم التحديث: 04:50 GMT 02.10.2024)
أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، استعداده لتوسيع التعاون البراغماتي (العملي) الشامل مع روسيا، وذلك في إطار التهنئة المتبادلة بمناسبة الذكرى الـ 75 للعلاقات الدبلوماسية.
بكين - سبوتنيك
. وقال شي، في رسالة تهنئة لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، نقلها تلفزيون الصين المركزي: "أولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الصينية الروسية".
وأضاف: "نحن مستعدون للعمل مع الرئيس بوتين لاستغلال الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين كفرصة لضمان استمرار الاتجاه الثابت للعلاقات الثنائية، وتوسيع التعاون البراغماتي الشامل بين الصين وروسيا باستمرار، وتعزيز التنمية والتحديث عالي الجودة للبلدين بشكل مشترك، وتقديم أسهامات جديدة للحفاظ على السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم".
من حانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات الوثيقة وذات المنفعة المتبادلة بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية صمدت أمام اختبار الزمن وهي الآن على أعلى مستوى في التاريخ.
وقال بوتين، في رسالة لنظيره الصيني:
"العلاقات الوثيقة وذات المنفعة المتبادلة بين روسيا والصين صمدت أمام اختبار الزمن، وفي الوقت الحالي، وصلت العلاقات الروسية الصينية إلى أعلى مستوى في التاريخ".
وأضاف بوتين: "يتعاون الجانبان بشكل نشط في مختلف المجالات، مثل السياسة والاقتصاد والتجارة والعلوم والتكنولوجيا، ويعملان بشكل فعال في الشؤون الدولية والإقليمية، كما يعملان معًا لبناء عالم عادل ومتعدد الأقطاب".
وأردف بوتين: "أنا واثق من أن الجانبين سينفذان بشكل كامل عددًا من التوافقات التي تم التوصل إليها خلال لقائي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وسيواصلان تقوية التعاون والشراكة الاستراتيجيين الشاملين بين روسيا والصين
في العصر الجديد، وتعزيز الأمن والاستقرار في أوراسيا وحول العالم".
وتحتفل روسيا والصين بالذكرى الـ 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وكان الاتحاد السوفياتي أول دولة تعترف بجمهورية الصين الشعبية آنذاك، وجاء ذلك في اليوم التالي لإعلان تأسيسها.