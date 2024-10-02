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"حزب الله": أوقعنا إصابات بالقوات الإسرائيلية المتسللة في مارون الراس والاشتباكات مستمرة
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الكرملين: الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بالصراع في الشرق الأوسط
الكرملين: الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بالصراع في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل في الصراع في الشرق الأوسط، وأن هذه حقيقة... 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T10:01+0000
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وقال بيسكوف ردا على سؤال أحد الصحفيين حول كيفية تقييم الكرملين لمستوى التورط الأمريكي في الصراع المشتعل في الشرق الأوسط: "تقدم الولايات المتحدة دعماً غير مشروط لإسرائيل... شحنات الأسلحة والمساعدات المالية، وبالطبع المساعدات العسكرية التقنية. هذه حقائق معروفة جيدًا".وأضاف: "هذا الوضع (في الشرق الأوسط) يتطور وفقا للسيناريو الأكثر إثارة للقلق".وفي وقت سابق، قال أحد مستشاري الرئيس الأمريكي، إن أي هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل يترتب عليه عواقب وخيمة، وإن المدمرات الأمريكية ساعدت في صد الهجمات.وفي وقت سابق، أكد الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء إسرائيل. وذكر الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت نحو 180 صاروخا على إسرائيل، تم اعتراض العديد منها.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء أمس الثلاثاء، تنفيذ هجوم ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء موجة الهجوم الإيراني: "أجرينا تقييمات وأبلغنا شركاءنا في الولايات المتحدة، ولا نرى تهديدات أخرى، وطلبنا من المواطنين الخروج من الملاجئ".
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روسيا, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, إيران
روسيا, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, إيران

الكرملين: الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بالصراع في الشرق الأوسط

10:01 GMT 02.10.2024 (تم التحديث: 10:21 GMT 02.10.2024)
© AP Photo / Leo Correaتمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
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أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل في الصراع في الشرق الأوسط، وأن هذه حقيقة معروفة.
وقال بيسكوف ردا على سؤال أحد الصحفيين حول كيفية تقييم الكرملين لمستوى التورط الأمريكي في الصراع المشتعل في الشرق الأوسط: "تقدم الولايات المتحدة دعماً غير مشروط لإسرائيل... شحنات الأسلحة والمساعدات المالية، وبالطبع المساعدات العسكرية التقنية. هذه حقائق معروفة جيدًا".
وأضاف: "هذا الوضع (في الشرق الأوسط) يتطور وفقا للسيناريو الأكثر إثارة للقلق".

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا لديها اتصالاتها الخاصة "مع جميع أطراف هذا الصراع، ونواصل إجراء هذه الاتصالات وندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس".

وفي وقت سابق، قال أحد مستشاري الرئيس الأمريكي، إن أي هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل يترتب عليه عواقب وخيمة، وإن المدمرات الأمريكية ساعدت في صد الهجمات.
وفي وقت سابق، أكد الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء إسرائيل. وذكر الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت نحو 180 صاروخا على إسرائيل، تم اعتراض العديد منها.
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07:37 GMT
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء أمس الثلاثاء، تنفيذ هجوم ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه لم يرصد تهديدات جديدة، بعد الانتهاء من التصدي لهجوم صاروخي كبير أُطلق من إيران باتجاه إسرائيل.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء موجة الهجوم الإيراني: "أجرينا تقييمات وأبلغنا شركاءنا في الولايات المتحدة، ولا نرى تهديدات أخرى، وطلبنا من المواطنين الخروج من الملاجئ".
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