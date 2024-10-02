https://sarabic.ae/20241002/حدث-نادر-أم-برحمين-تنجب-توأما-منفصلا-1093352680.html
حدث نادر.. أم برحمين تنجب توأما منفصلا
حدث نادر.. أم برحمين تنجب توأما منفصلا
سبوتنيك عربي
تمكنت امرأة صينية لديها رحمان (رحم مزدوج) من إنجاب توأم منفصل في حدث نادر لا تتجاوز نسبة حدوثه بين نساء العالم 0.3 في المئة. 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T09:39+0000
2024-10-02T09:39+0000
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السيدة التي تدعى لي، تمتلك رحمين، وهذه الحالة نادرة، لكن الأكثر ندرة هو تمكنها من إنجاب توأم منفصل بنجاح، الشهر الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الأربعاء.وتقول الصحيفة إن حالة هذه السيدة تحدث مرة واحدة بين كل مليون امرأة، مشيرة إلى أن مستشفى شيآن الشعبي في مقاطعة شنشي، أكد أن السيدة أنجبت طفلين ذكر وأنثى، بعد إجراء عملية جراحية.وأصبحت المرأة الصينية حديث وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، التي سلطت الضوء على هذا الحدث النادر ونجاح السيدة في إتمام حملها وإنجاب الطفلين بنجاح.
https://sarabic.ae/20240515/الولادة-القيصرية-أم-الطبيعية؟-دراسة-جديدة-تبين-تأثر-الجهاز-المناعي-بطريقة-ولادة-الجنين-1088866970.html
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منوعات, علوم, الصين, أخبار العالم الآن
منوعات, علوم, الصين, أخبار العالم الآن
حدث نادر.. أم برحمين تنجب توأما منفصلا
تمكنت امرأة صينية لديها رحمان (رحم مزدوج) من إنجاب توأم منفصل في حدث نادر لا تتجاوز نسبة حدوثه بين نساء العالم 0.3 في المئة.
السيدة التي تدعى لي، تمتلك رحمين، وهذه الحالة نادرة، لكن الأكثر ندرة هو تمكنها من إنجاب توأم
منفصل بنجاح، الشهر الماضي، حسبما ذكرت
صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الأربعاء.
وتقول الصحيفة إن حالة هذه السيدة تحدث مرة واحدة بين كل مليون امرأة، مشيرة إلى أن مستشفى شيآن الشعبي في مقاطعة شنشي، أكد أن السيدة أنجبت طفلين ذكر وأنثى، بعد إجراء عملية جراحية.
وأصبحت المرأة الصينية حديث وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، التي سلطت الضوء على هذا الحدث النادر
ونجاح السيدة في إتمام حملها وإنجاب الطفلين بنجاح.