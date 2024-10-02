حدث نادر.. أم برحمين تنجب توأما منفصلا

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"حزب الله": أوقعنا إصابات بالقوات الإسرائيلية المتسللة في مارون الراس والاشتباكات مستمرة
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عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
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عدنان منصور: التوغل البري ليس بالسهولة التي تتصورها إسرائيل
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ملفات ساخنة
سيناريوهات التصعيد بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان
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29 د
مساحة حرة
عرض إثيوبي لحل أزمة سد النهضة.. إمكانية العودة للتفاوض
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سيناريوهات التصعيد بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان
09:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عرض إثيوبي لحل أزمة سد النهضة.. إمكانية العودة للتفاوض
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
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https://sarabic.ae/20241002/حدث-نادر-أم-برحمين-تنجب-توأما-منفصلا-1093352680.html
حدث نادر.. أم برحمين تنجب توأما منفصلا
حدث نادر.. أم برحمين تنجب توأما منفصلا
سبوتنيك عربي
تمكنت امرأة صينية لديها رحمان (رحم مزدوج) من إنجاب توأم منفصل في حدث نادر لا تتجاوز نسبة حدوثه بين نساء العالم 0.3 في المئة. 02.10.2024, سبوتنيك عربي
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السيدة التي تدعى لي، تمتلك رحمين، وهذه الحالة نادرة، لكن الأكثر ندرة هو تمكنها من إنجاب توأم منفصل بنجاح، الشهر الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الأربعاء.وتقول الصحيفة إن حالة هذه السيدة تحدث مرة واحدة بين كل مليون امرأة، مشيرة إلى أن مستشفى شيآن الشعبي في مقاطعة شنشي، أكد أن السيدة أنجبت طفلين ذكر وأنثى، بعد إجراء عملية جراحية.وأصبحت المرأة الصينية حديث وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، التي سلطت الضوء على هذا الحدث النادر ونجاح السيدة في إتمام حملها وإنجاب الطفلين بنجاح.
https://sarabic.ae/20240515/الولادة-القيصرية-أم-الطبيعية؟-دراسة-جديدة-تبين-تأثر-الجهاز-المناعي-بطريقة-ولادة-الجنين-1088866970.html
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منوعات, علوم, الصين, أخبار العالم الآن
منوعات, علوم, الصين, أخبار العالم الآن

حدث نادر.. أم برحمين تنجب توأما منفصلا

09:39 GMT 02.10.2024
© AP Photoمستشفى الصين
مستشفى الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
تمكنت امرأة صينية لديها رحمان (رحم مزدوج) من إنجاب توأم منفصل في حدث نادر لا تتجاوز نسبة حدوثه بين نساء العالم 0.3 في المئة.
السيدة التي تدعى لي، تمتلك رحمين، وهذه الحالة نادرة، لكن الأكثر ندرة هو تمكنها من إنجاب توأم منفصل بنجاح، الشهر الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الأربعاء.
جنين في الرحم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
مجتمع
الولادة القيصرية أم الطبيعية؟... دراسة جديدة تبين تأثر الجهاز المناعي بطريقة ولادة الجنين
15 مايو, 15:26 GMT
وتقول الصحيفة إن حالة هذه السيدة تحدث مرة واحدة بين كل مليون امرأة، مشيرة إلى أن مستشفى شيآن الشعبي في مقاطعة شنشي، أكد أن السيدة أنجبت طفلين ذكر وأنثى، بعد إجراء عملية جراحية.
وأصبحت المرأة الصينية حديث وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، التي سلطت الضوء على هذا الحدث النادر ونجاح السيدة في إتمام حملها وإنجاب الطفلين بنجاح.
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