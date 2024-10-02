https://sarabic.ae/20241002/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-لدينا-القدرة-على-الوصول-لأي-مكان-في-الشرق-الأوسط-1093369659.html
رئيس الأركان الإسرائيلي: لدينا القدرة على الوصول لأي مكان في الشرق الأوسط
رئيس الأركان الإسرائيلي: لدينا القدرة على الوصول لأي مكان في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
صرح الجنرال هرتسي هاليفي، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأنه لدى بلاده القدرة على الوصول إلى أي مكان في الشرق الأوسط وعلى ضرب أي موقع، بحسب... 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T16:30+0000
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن الجنرال هاليفي، قوله خلال تفقده قاعدة "تل نوف" العسكرية، إنه لدى الجيش الإسرائيلي القدرة على الوصول لأي نقطة في منطقة الشرق الأوسط، على حد قوله.وشدد القائد العسكري الإسرائيلي بالقول: "من لم يفهم هذا من أعدائنا حتى الآن، سيفهمه قريبا".وقال هاليفي، في إشارة إلى الهجوم الإيراني على بلاده: "أطلقت إيران نحو 200 صاروخ على دولة إسرائيل أمس. هاجمت إيران مناطق مدنية وعرّضت حياة العديد من المدنيين للخطر".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء أمس الثلاثاء، تنفيذ هجوم ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه لم يرصد تهديدات جديدة، بعد الانتهاء من التصدي لهجوم صاروخي كبير أُطلق من إيران باتجاه إسرائيل.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء موجة الهجوم الإيراني: "أجرينا تقييمات وأبلغنا شركاءنا في الولايات المتحدة، ولا نرى تهديدات أخرى، وطلبنا من المواطنين الخروج من الملاجئ".بدوره، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بعد إجراء تقييم للوضع عقب الهجوم الإيراني: "أثبتنا قدرتنا على منع العدو من تحقيق أي إنجاز، من خلال الدمج بين سلوك المواطنين المثالي ومنظومة دفاع جوي قوية جدًا. سنختار متى سنجبي الثمن، وسنثبت قدراتنا الهجومية الدقيقة والمفاجئة، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية".
https://sarabic.ae/20241002/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-8-عسكريين-بينهم-ضباط-وإصابة-7-آخرين-خلال-المعارك-جنوبي-لبنان-1093366160.html
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الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار إيران, إيران
الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار إيران, إيران
رئيس الأركان الإسرائيلي: لدينا القدرة على الوصول لأي مكان في الشرق الأوسط
صرح الجنرال هرتسي هاليفي، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأنه لدى بلاده القدرة على الوصول إلى أي مكان في الشرق الأوسط وعلى ضرب أي موقع، بحسب قوله.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن الجنرال هاليفي، قوله خلال تفقده قاعدة "تل نوف" العسكرية، إنه لدى الجيش الإسرائيلي القدرة على الوصول لأي نقطة في منطقة الشرق الأوسط، على حد قوله.
وشدد القائد العسكري الإسرائيلي بالقول: "من لم يفهم هذا من أعدائنا حتى الآن، سيفهمه قريبا".
وقال هاليفي، في إشارة إلى الهجوم الإيراني على بلاده: "أطلقت إيران نحو 200 صاروخ على دولة إسرائيل أمس. هاجمت إيران مناطق مدنية وعرّضت حياة العديد من المدنيين للخطر".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء أمس الثلاثاء، تنفيذ هجوم ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ
، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه لم يرصد تهديدات جديدة، بعد الانتهاء من التصدي لهجوم صاروخي كبير أُطلق من إيران باتجاه إسرائيل.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء موجة الهجوم الإيراني: "أجرينا تقييمات وأبلغنا
شركاءنا في الولايات المتحدة، ولا نرى تهديدات أخرى، وطلبنا من المواطنين الخروج من الملاجئ".
بدوره، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بعد إجراء تقييم للوضع عقب الهجوم الإيراني: "أثبتنا قدرتنا على منع العدو من تحقيق أي إنجاز، من خلال الدمج بين سلوك المواطنين المثالي ومنظومة دفاع جوي قوية جدًا. سنختار متى سنجبي الثمن، وسنثبت قدراتنا الهجومية الدقيقة والمفاجئة، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية".