رئيس الأركان الإسرائيلي: لدينا القدرة على الوصول لأي مكان في الشرق الأوسط

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
عدنان منصور: التوغل البري ليس بالسهولة التي تتصورها إسرائيل
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سيناريوهات التصعيد بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عرض إثيوبي لحل أزمة سد النهضة.. إمكانية العودة للتفاوض
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سيناريوهات التصعيد بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عرض إثيوبي لحل أزمة سد النهضة.. إمكانية العودة للتفاوض
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: سيعيدون تنشيط الإرهاب في المنطقة لإشغال المقاومة
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
64 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241002/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-لدينا-القدرة-على-الوصول-لأي-مكان-في-الشرق-الأوسط-1093369659.html
رئيس الأركان الإسرائيلي: لدينا القدرة على الوصول لأي مكان في الشرق الأوسط
رئيس الأركان الإسرائيلي: لدينا القدرة على الوصول لأي مكان في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
صرح الجنرال هرتسي هاليفي، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأنه لدى بلاده القدرة على الوصول إلى أي مكان في الشرق الأوسط وعلى ضرب أي موقع، بحسب... 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T16:30+0000
2024-10-02T16:30+0000
الأخبار
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن
العالم
لبنان
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
أخبار إيران
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093308097_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_362cff5f2deda569875d193c5f12d50e.jpg
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن الجنرال هاليفي، قوله خلال تفقده قاعدة "تل نوف" العسكرية، إنه لدى الجيش الإسرائيلي القدرة على الوصول لأي نقطة في منطقة الشرق الأوسط، على حد قوله.وشدد القائد العسكري الإسرائيلي بالقول: "‏من لم يفهم هذا من أعدائنا حتى الآن، سيفهمه قريبا".وقال هاليفي، في إشارة إلى الهجوم الإيراني على بلاده: "أطلقت إيران نحو 200 صاروخ على دولة إسرائيل أمس. هاجمت إيران مناطق مدنية وعرّضت حياة العديد من المدنيين للخطر".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء أمس الثلاثاء، تنفيذ هجوم ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه لم يرصد تهديدات جديدة، بعد الانتهاء من التصدي لهجوم صاروخي كبير أُطلق من إيران باتجاه إسرائيل.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء موجة الهجوم الإيراني: "أجرينا تقييمات وأبلغنا شركاءنا في الولايات المتحدة، ولا نرى تهديدات أخرى، وطلبنا من المواطنين الخروج من الملاجئ".بدوره، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بعد إجراء تقييم للوضع عقب الهجوم الإيراني: "أثبتنا قدرتنا على منع العدو من تحقيق أي إنجاز، من خلال الدمج بين سلوك المواطنين المثالي ومنظومة دفاع جوي قوية جدًا. سنختار متى سنجبي الثمن، وسنثبت قدراتنا الهجومية الدقيقة والمفاجئة، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية".
https://sarabic.ae/20241002/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-8-عسكريين-بينهم-ضباط-وإصابة-7-آخرين-خلال-المعارك-جنوبي-لبنان-1093366160.html
https://sarabic.ae/20240929/تقرير-إسرائيل-تطالب-واشنطن-بمنع-إيران-من-الرد-على-اغتيال-نصر-الله-1093251288.html
إسرائيل
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إيران
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093308097_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_929787868b9e1094d5f6f9189f44f76e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار إيران, إيران
الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار إيران, إيران

رئيس الأركان الإسرائيلي: لدينا القدرة على الوصول لأي مكان في الشرق الأوسط

16:30 GMT 02.10.2024
© AP Photo / Leo Correaتمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
صرح الجنرال هرتسي هاليفي، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأنه لدى بلاده القدرة على الوصول إلى أي مكان في الشرق الأوسط وعلى ضرب أي موقع، بحسب قوله.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن الجنرال هاليفي، قوله خلال تفقده قاعدة "تل نوف" العسكرية، إنه لدى الجيش الإسرائيلي القدرة على الوصول لأي نقطة في منطقة الشرق الأوسط، على حد قوله.
وشدد القائد العسكري الإسرائيلي بالقول: "‏من لم يفهم هذا من أعدائنا حتى الآن، سيفهمه قريبا".
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 8 عسكريين بينهم ضباط وإصابة 7 آخرين خلال المعارك جنوبي لبنان
15:05 GMT
وقال هاليفي، في إشارة إلى الهجوم الإيراني على بلاده: "أطلقت إيران نحو 200 صاروخ على دولة إسرائيل أمس. هاجمت إيران مناطق مدنية وعرّضت حياة العديد من المدنيين للخطر".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء أمس الثلاثاء، تنفيذ هجوم ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه لم يرصد تهديدات جديدة، بعد الانتهاء من التصدي لهجوم صاروخي كبير أُطلق من إيران باتجاه إسرائيل.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء موجة الهجوم الإيراني: "أجرينا تقييمات وأبلغنا شركاءنا في الولايات المتحدة، ولا نرى تهديدات أخرى، وطلبنا من المواطنين الخروج من الملاجئ".
كلمة الأمين العام لحزب الله اللبناني، حس نصر الله، في احتفال تكريمي للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
تقرير: إسرائيل تطالب واشنطن بمنع إيران من الرد على اغتيال "نصر الله"
29 سبتمبر, 18:51 GMT
بدوره، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بعد إجراء تقييم للوضع عقب الهجوم الإيراني: "أثبتنا قدرتنا على منع العدو من تحقيق أي إنجاز، من خلال الدمج بين سلوك المواطنين المثالي ومنظومة دفاع جوي قوية جدًا. سنختار متى سنجبي الثمن، وسنثبت قدراتنا الهجومية الدقيقة والمفاجئة، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:39 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل12:51 GMT - سبوتنيك عربيعاجل- "أنصار الله" تعلن استهداف سفينة "كورديليا مون" النفطية البريطانية في البحر الأحمر أمس, 14:07 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 12:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала