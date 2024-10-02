https://sarabic.ae/20241002/رئيس-مجموعة-أبحاث-لبنان-يعلق-على-الهجوم-الإيراني-1093343402.html

رئيس مجموعة "أبحاث لبنان" يعلق على الهجوم الإيراني

رئيس مجموعة "أبحاث لبنان" يعلق على الهجوم الإيراني

سبوتنيك عربي

أفاد محمد حجوي، رئيس مجموعة أبحاث لبنان في مركز دراسات الشرق الأوسط، بأن الهجوم الإيراني يوم أمس الثلاثاء على إسرائيل، هو تأكيد من إيران على دعم حلفائها بعد... 02.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-02T06:45+0000

2024-10-02T06:45+0000

2024-10-02T06:45+0000

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وقال حجوي لوكالة "سبوتنيك": "لا نعرف حتى الآن جميع تفاصيل الهجوم الإيراني الليلة الماضية على إسرائيل، ولكن على الأقل من الفيديو يمكن أن نفهم أنه بالمقارنة مع عملية الوعد الحقيقي السابقة، والتي كانت أول هجوم صاروخي واسع النطاق لإيران على إسرائيل، فقد تم ضرب أهداف أكثر داخل إسرائيل".وأشار إلى أن "حزب الله هو الحليف الأقرب لإيران على طول محور المقاومة، وبعد الضرر الذي لحق به، لا يمكن لإيران أن تبقى مكتوفة الأيدي. وبالتالي، فإن أحد أهداف عملية اليوم هو إظهار أن إيران تدعم حلفاءها. ومع ذلك، فإن العمليات العسكرية تنطوي دائمًا على مخاطر".توعد رئيس الأركان الإيراني، اليوم الأربعاء، بضرب البنية التحتية في جميع أنحاء إسرائيل إذا تعرضت الأراضي الإيرانية لأي هجوم، وذلك بعد أن أطلقت طهران نحو 200 صاروخ على إسرائيل.وقال اللواء محمد باقري عبر التلفزيون الرسمي حول رد إيران إذا تعرضت للهجوم إسرائيلي: "سيتم تكرار القصف بوتيرة أكبر، وسيتم استهداف جميع البنية التحتية للنظام".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء موجة الهجوم الإيراني: "أجرينا تقييمات وأبلغنا شركاءنا في الولايات المتحدة، ولا نرى تهديدات أخرى، وطلبنا من المواطنين الخروج من الملاجئ".طهران تحذر بضرب مصالح الدول الداعمة لإسرائيل إذا شاركت في أي عدوان ضد إيرانووفقا للحرس الثوري الإيراني فإن الهجوم الصاروخي على إسرائيل يأتي، "بعد مرحلة طويلة من الالتزام بضبط النفس"، وردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، في 31 تموز/يوليو الماضي، واغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله ومسؤول ملف لبنان في فيلق القدس الإيراني عباس نيلفروشان، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، في 27 أيلول/سبتمبر الماضي.

https://sarabic.ae/20241002/حزب-الله-يوقع-جنودا-إسرائيليين-في-كمين-محكم--عاجل-1093342420.html

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