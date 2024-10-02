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رئيس مجموعة "أبحاث لبنان" يعلق على الهجوم الإيراني
رئيس مجموعة "أبحاث لبنان" يعلق على الهجوم الإيراني
سبوتنيك عربي
أفاد محمد حجوي، رئيس مجموعة أبحاث لبنان في مركز دراسات الشرق الأوسط، بأن الهجوم الإيراني يوم أمس الثلاثاء على إسرائيل، هو تأكيد من إيران على دعم حلفائها بعد... 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T06:45+0000
2024-10-02T06:45+0000
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وقال حجوي لوكالة "سبوتنيك": "لا نعرف حتى الآن جميع تفاصيل الهجوم الإيراني الليلة الماضية على إسرائيل، ولكن على الأقل من الفيديو يمكن أن نفهم أنه بالمقارنة مع عملية الوعد الحقيقي السابقة، والتي كانت أول هجوم صاروخي واسع النطاق لإيران على إسرائيل، فقد تم ضرب أهداف أكثر داخل إسرائيل".وأشار إلى أن "حزب الله هو الحليف الأقرب لإيران على طول محور المقاومة، وبعد الضرر الذي لحق به، لا يمكن لإيران أن تبقى مكتوفة الأيدي. وبالتالي، فإن أحد أهداف عملية اليوم هو إظهار أن إيران تدعم حلفاءها. ومع ذلك، فإن العمليات العسكرية تنطوي دائمًا على مخاطر".توعد رئيس الأركان الإيراني، اليوم الأربعاء، بضرب البنية التحتية في جميع أنحاء إسرائيل إذا تعرضت الأراضي الإيرانية لأي هجوم، وذلك بعد أن أطلقت طهران نحو 200 صاروخ على إسرائيل.وقال اللواء محمد باقري عبر التلفزيون الرسمي حول رد إيران إذا تعرضت للهجوم إسرائيلي: "سيتم تكرار القصف بوتيرة أكبر، وسيتم استهداف جميع البنية التحتية للنظام".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء موجة الهجوم الإيراني: "أجرينا تقييمات وأبلغنا شركاءنا في الولايات المتحدة، ولا نرى تهديدات أخرى، وطلبنا من المواطنين الخروج من الملاجئ".طهران تحذر بضرب مصالح الدول الداعمة لإسرائيل إذا شاركت في أي عدوان ضد إيرانووفقا للحرس الثوري الإيراني فإن الهجوم الصاروخي على إسرائيل يأتي، "بعد مرحلة طويلة من الالتزام بضبط النفس"، وردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، في 31 تموز/يوليو الماضي، واغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله ومسؤول ملف لبنان في فيلق القدس الإيراني عباس نيلفروشان، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، في 27 أيلول/سبتمبر الماضي.
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, العالم العربي, لبنان, إيران, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, العالم العربي, لبنان, إيران, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

رئيس مجموعة "أبحاث لبنان" يعلق على الهجوم الإيراني

06:45 GMT 02.10.2024
© Photoصواريخ إيران على إسرائيل
صواريخ إيران على إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
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حصري
أفاد محمد حجوي، رئيس مجموعة أبحاث لبنان في مركز دراسات الشرق الأوسط، بأن الهجوم الإيراني يوم أمس الثلاثاء على إسرائيل، هو تأكيد من إيران على دعم حلفائها بعد اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني.
وقال حجوي لوكالة "سبوتنيك": "لا نعرف حتى الآن جميع تفاصيل الهجوم الإيراني الليلة الماضية على إسرائيل، ولكن على الأقل من الفيديو يمكن أن نفهم أنه بالمقارنة مع عملية الوعد الحقيقي السابقة، والتي كانت أول هجوم صاروخي واسع النطاق لإيران على إسرائيل، فقد تم ضرب أهداف أكثر داخل إسرائيل".

وأضاف أن "الأحداث الأخيرة، ولا سيما اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله"، دفعت إيران إلى هذا الهجوم".

وأشار إلى أن "حزب الله هو الحليف الأقرب لإيران على طول محور المقاومة، وبعد الضرر الذي لحق به، لا يمكن لإيران أن تبقى مكتوفة الأيدي. وبالتالي، فإن أحد أهداف عملية اليوم هو إظهار أن إيران تدعم حلفاءها. ومع ذلك، فإن العمليات العسكرية تنطوي دائمًا على مخاطر".

وتابع: "بالطبع، سترد إسرائيل على الهجوم الإيراني اليوم وربما تضرب مراكز عسكرية إيرانية. يعتمد الكثير على مدى الضرر الذي سببته ضربات اليوم. لكن الواضح أننا نشهد جولة جديدة من التوتر، ولا يبدو أنها ستهدأ أو تتوقف في أي وقت قريب".

أنفاق ضخمة ومقرات محصنة تابعة لـحزب الله في منشأة عماد 4العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
"حزب الله" اللبناني يعلن إيقاع جنود إسرائيليين في كمين محكم
05:35 GMT
توعد رئيس الأركان الإيراني، اليوم الأربعاء، بضرب البنية التحتية في جميع أنحاء إسرائيل إذا تعرضت الأراضي الإيرانية لأي هجوم، وذلك بعد أن أطلقت طهران نحو 200 صاروخ على إسرائيل.
وقال اللواء محمد باقري عبر التلفزيون الرسمي حول رد إيران إذا تعرضت للهجوم إسرائيلي: "سيتم تكرار القصف بوتيرة أكبر، وسيتم استهداف جميع البنية التحتية للنظام".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الثلاثاء، أنه نفذ هجومًا ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء موجة الهجوم الإيراني: "أجرينا تقييمات وأبلغنا شركاءنا في الولايات المتحدة، ولا نرى تهديدات أخرى، وطلبنا من المواطنين الخروج من الملاجئ".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الثلاثاء، بإطلاق نحو 200 صاروخ من إيران باتجاه إسرائيل، موضحة أنه تم إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي.

طهران تحذر بضرب مصالح الدول الداعمة لإسرائيل إذا شاركت في أي عدوان ضد إيران
ووفقا للحرس الثوري الإيراني فإن الهجوم الصاروخي على إسرائيل يأتي، "بعد مرحلة طويلة من الالتزام بضبط النفس"، وردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، في 31 تموز/يوليو الماضي، واغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله ومسؤول ملف لبنان في فيلق القدس الإيراني عباس نيلفروشان، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، في 27 أيلول/سبتمبر الماضي.
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