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"حزب الله" اللبناني يعلن إيقاع جنود إسرائيليين في كمين محكم
"حزب الله" اللبناني يعلن إيقاع جنود إسرائيليين في كمين محكم
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، أن عناصره أوقعوا قوة مشاة إسرائيلة في كمين محكم، محققين إصابات فيها. 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T05:35+0000
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لبنان
إسرائيل
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وقال "حزب الله" في بيان: "تصدى مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند فجر يوم الأربعاء 2-10-2024 لِقوة من مشاة العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر واشتبكوا معها وأوقعوا بها خسائر وأجبروها على التراجع".وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد قالت إنها لحدث أمني صعب لقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان، وشوهدت طائرات مروحية تقوم بإجلاء المصابين.وأعلن "حزب الله" في بيان آخر استهداف تجمع لِقوات الجيش الإسرائيلي في ثكنة "الشوميرا" بِصلية صاروخية محققا فيه إصابةً مباشرة.وأكد "حزب الله" اللبناني أنه استهدف قوة مشاة كبيرة في مستعمرة "مسكفعام" بالأسلحة الصاروخية والمدفعية محققا فيها إصابةً مباشرة.وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح أمس الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.
https://sarabic.ae/20241001/حزب-الله-يعلن-استهداف-قاعدة-استخباراتية-ومقر-الموساد-في-تل-أبيب-بصواريخ-فادي-4-1093304699.html
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لبنان, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم
لبنان, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم

"حزب الله" اللبناني يعلن إيقاع جنود إسرائيليين في كمين محكم

05:35 GMT 02.10.2024 (تم التحديث: 05:47 GMT 02.10.2024)
© Photo / الإعلام الحربي لحزب الله أنفاق ضخمة ومقرات محصنة تابعة لـ"حزب الله" في منشأة "عماد 4"العسكرية
أنفاق ضخمة ومقرات محصنة تابعة لـحزب الله في منشأة عماد 4العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
© Photo / الإعلام الحربي لحزب الله
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أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، أن عناصره أوقعوا قوة مشاة إسرائيلة في كمين محكم، محققين إصابات فيها.
وقال "حزب الله" في بيان: "تصدى مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند فجر يوم الأربعاء 2-10-2024 لِقوة من مشاة العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر واشتبكوا معها وأوقعوا بها خسائر وأجبروها على التراجع".

وبعد أن أعلن "حزب الله" اللبناني، صباح الأربعاء، أنه تصدى لقوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة عديسة الحدودية، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "قتالاً عنيفاً" يدور في جنوب لبنان.

وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد قالت إنها لحدث أمني صعب لقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان، وشوهدت طائرات مروحية تقوم بإجلاء المصابين.
"
وأعلن "حزب الله" في بيان آخر استهداف تجمع لِقوات الجيش الإسرائيلي في ثكنة "الشوميرا" بِصلية صاروخية محققا فيه إصابةً مباشرة.
وأكد "حزب الله" اللبناني أنه استهدف قوة مشاة كبيرة في مستعمرة "مسكفعام" بالأسلحة الصاروخية والمدفعية محققا فيها إصابةً مباشرة.
غارات الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
"حزب الله" يعلن استهداف قاعدة استخباراتية ومقر الموساد في تل أبيب بصواريخ "فادي-4"
أمس, 09:18 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح أمس الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.

ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.
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