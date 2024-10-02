https://sarabic.ae/20241002/حزب-الله-يوقع-جنودا-إسرائيليين-في-كمين-محكم--عاجل-1093342420.html

"حزب الله" اللبناني يعلن إيقاع جنود إسرائيليين في كمين محكم

"حزب الله" اللبناني يعلن إيقاع جنود إسرائيليين في كمين محكم

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، أن عناصره أوقعوا قوة مشاة إسرائيلة في كمين محكم، محققين إصابات فيها. 02.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-02T05:35+0000

2024-10-02T05:35+0000

2024-10-02T05:47+0000

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وقال "حزب الله" في بيان: "تصدى مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند فجر يوم الأربعاء 2-10-2024 لِقوة من مشاة العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر واشتبكوا معها وأوقعوا بها خسائر وأجبروها على التراجع".وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد قالت إنها لحدث أمني صعب لقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان، وشوهدت طائرات مروحية تقوم بإجلاء المصابين.وأعلن "حزب الله" في بيان آخر استهداف تجمع لِقوات الجيش الإسرائيلي في ثكنة "الشوميرا" بِصلية صاروخية محققا فيه إصابةً مباشرة.وأكد "حزب الله" اللبناني أنه استهدف قوة مشاة كبيرة في مستعمرة "مسكفعام" بالأسلحة الصاروخية والمدفعية محققا فيها إصابةً مباشرة.وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح أمس الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.

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