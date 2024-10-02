سوريون يروون لـ"سبوتنيك" اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على دمشق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
عدنان منصور: التوغل البري ليس بالسهولة التي تتصورها إسرائيل
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سيناريوهات التصعيد بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عرض إثيوبي لحل أزمة سد النهضة.. إمكانية العودة للتفاوض
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سيناريوهات التصعيد بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عرض إثيوبي لحل أزمة سد النهضة.. إمكانية العودة للتفاوض
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: سيعيدون تنشيط الإرهاب في المنطقة لإشغال المقاومة
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
64 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241002/سوريون-يروون-لـ-سبوتنيك-اللحظات-الأولى-للعدوان-الإسرائيلي-على-دمشق-1093377054.html
سوريون يروون لـ"سبوتنيك" اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على دمشق
سوريون يروون لـ"سبوتنيك" اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على دمشق
سبوتنيك عربي
للمرة الثانية في 24 ساعة، يصاب أهالي حي "المزة غربية" على الأطراف الجنوبية الغربية للعاصمة السورية دمشق، بالذعر والهلع نتيجة استهداف العدوان الإسرائيلي... 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T21:38+0000
2024-10-02T22:08+0000
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/02/1093378008_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bae03eba4d0e17133e0641c87fe4697e.jpg
وأعلنت وزارة الدفاع السورية أن: "طائرات إسرائيلية شنت مساء اليوم، عدواناً صاروخياً استهدف بناءً سكنياً في أحد أحياء دمشق، أسفر عن استشهاد 3 مدنيين وإصابة آخرين".المواطن السوري (غسان)، الذي خسر سيارته نتيجة عدوان اليوم، قال لـ "سبوتنيك": "بعد وصولي إلى المنزل بعشر دقائق، اهتزت الدنيا نتيجة سقوط أكثر من صاروخ على البناء السكني المجاور لمنزلي.. نزلت إلى الشارع بسرعة، لأعرف أن عائلة من جيراني استشهد جميع أفرادها".بدوره، قال (محسن السلوم) الذي كان خارجاً من عمله الخاص في محل لبيع الأثاث المنزلي، لـ "سبوتنيك": "نزلت إلى المطعم القريب من مقر عملي لأتناول الطعام، وفي هذه اللحظة دوت أصوات القذائف التي تنهمر على المبنى المقابل للمطعم، وملأ صياح الأطفال والنساء المكان، كانت لحظة مرعبة، أعلم أننا في حالة حرب، لكن ما ذنب الأطفال والنساء".أما الشاب يزيد، وهو أحد سكان المنطقة، فأكد لـ"سبوتنيك": "استيقظت هلعاً على صوت الانفجارات قبل أن تتقاطر سيارات الإسعاف والإطفاء إلى الموقع.. نزلت إلى الشارع ورأيت السيارات المدمرة تملأ المكان، والدخان متصاعد منها".وشنت الطائرات الإسرائيلية عدوانها على الحي المعروف بكثرة مطاعم الوجبات السريعة، المحلية منها والغربية، إضافة لوجود مطعم هندي شهير يقصده أهالي الجالية الهندية والكثير من السوريين.من جهته، أكد رئيس قسم الإسعاف في مشفى "المواساة"، الدكتور فراس الفحل، لـ "سبوتنيك" أن "العدوان أدى لوقوع عدد من الشهداء وحالات الهلع التي استقبلها المشفى"، مشيراً إلى أن الحصيلة غير نهائية وقد ترتفع نتيجة وجود إصابات خطرة.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/02/1093378008_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fb9b6c40c735a77f1c662eb5356d2845.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, фото
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, фото

سوريون يروون لـ"سبوتنيك" اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على دمشق

21:38 GMT 02.10.2024 (تم التحديث: 22:08 GMT 02.10.2024)
تابعنا عبر
حصري
للمرة الثانية في 24 ساعة، يصاب أهالي حي "المزة غربية" على الأطراف الجنوبية الغربية للعاصمة السورية دمشق، بالذعر والهلع نتيجة استهداف العدوان الإسرائيلي للمنطقة.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية أن: "طائرات إسرائيلية شنت مساء اليوم، عدواناً صاروخياً استهدف بناءً سكنياً في أحد أحياء دمشق، أسفر عن استشهاد 3 مدنيين وإصابة آخرين".
المواطن السوري (غسان)، الذي خسر سيارته نتيجة عدوان اليوم، قال لـ "سبوتنيك": "بعد وصولي إلى المنزل بعشر دقائق، اهتزت الدنيا نتيجة سقوط أكثر من صاروخ على البناء السكني المجاور لمنزلي.. نزلت إلى الشارع بسرعة، لأعرف أن عائلة من جيراني استشهد جميع أفرادها".
بدوره، قال (محسن السلوم) الذي كان خارجاً من عمله الخاص في محل لبيع الأثاث المنزلي، لـ "سبوتنيك": "نزلت إلى المطعم القريب من مقر عملي لأتناول الطعام، وفي هذه اللحظة دوت أصوات القذائف التي تنهمر على المبنى المقابل للمطعم، وملأ صياح الأطفال والنساء المكان، كانت لحظة مرعبة، أعلم أننا في حالة حرب، لكن ما ذنب الأطفال والنساء".
© Photo / Shams Melhem اللحظات الأولى للعدوان الاسرائيلي على دمشق‎
اللحظات الأولى للعدوان الاسرائيلي على دمشق‎ - سبوتنيك عربي
1/11
© Photo / Shams Melhem
اللحظات الأولى للعدوان الاسرائيلي على دمشق‎
© Photo / Shams Melhem اللحظات الأولى للعدوان الاسرائيلي على دمشق‎
اللحظات الأولى للعدوان الاسرائيلي على دمشق‎ - سبوتنيك عربي
2/11
© Photo / Shams Melhem
اللحظات الأولى للعدوان الاسرائيلي على دمشق‎
© Photo / Shams Melhem اللحظات الأولى للعدوان الاسرائيلي على دمشق
اللحظات الأولى للعدوان الاسرائيلي على دمشق - سبوتنيك عربي
3/11
© Photo / Shams Melhem
اللحظات الأولى للعدوان الاسرائيلي على دمشق
© Photo / Shams Melhem اللحظات الأولى للعدوان الاسرائيلي على دمشق‎
اللحظات الأولى للعدوان الاسرائيلي على دمشق‎ - سبوتنيك عربي
4/11
© Photo / Shams Melhem
اللحظات الأولى للعدوان الاسرائيلي على دمشق‎
© Photo / Shams Melhem اللحظات الأولى للعدوان الاسرائيلي على دمشق‎
اللحظات الأولى للعدوان الاسرائيلي على دمشق‎ - سبوتنيك عربي
5/11
© Photo / Shams Melhem
اللحظات الأولى للعدوان الاسرائيلي على دمشق‎
© Photo / Shams Melhem اللحظات الأولى للعدوان الاسرائيلي على دمشق‎
اللحظات الأولى للعدوان الاسرائيلي على دمشق‎ - سبوتنيك عربي
6/11
© Photo / Shams Melhem
اللحظات الأولى للعدوان الاسرائيلي على دمشق‎
© Photo / Shams Melhem اللحظات الأولى للعدوان الاسرائيلي على دمشق
اللحظات الأولى للعدوان الاسرائيلي على دمشق - سبوتنيك عربي
7/11
© Photo / Shams Melhem
اللحظات الأولى للعدوان الاسرائيلي على دمشق
© Photo / Shams Melhem اللحظات الأولى للعدوان الاسرائيلي على دمشق‎
اللحظات الأولى للعدوان الاسرائيلي على دمشق‎ - سبوتنيك عربي
8/11
© Photo / Shams Melhem
اللحظات الأولى للعدوان الاسرائيلي على دمشق‎
© Photo / Shams Melhem اللحظات الأولى للعدوان الاسرائيلي على دمشق‎
اللحظات الأولى للعدوان الاسرائيلي على دمشق‎ - سبوتنيك عربي
9/11
© Photo / Shams Melhem
اللحظات الأولى للعدوان الاسرائيلي على دمشق‎
© Photo / Shams Melhem اللحظات الأولى للعدوان الاسرائيلي على دمشق‎
اللحظات الأولى للعدوان الاسرائيلي على دمشق‎ - سبوتنيك عربي
10/11
© Photo / Shams Melhem
اللحظات الأولى للعدوان الاسرائيلي على دمشق‎
© Photo / Shams Melhem اللحظات الأولى للعدوان الاسرائيلي على دمشق‎
اللحظات الأولى للعدوان الاسرائيلي على دمشق‎ - سبوتنيك عربي
11/11
© Photo / Shams Melhem
اللحظات الأولى للعدوان الاسرائيلي على دمشق‎
أما الشاب يزيد، وهو أحد سكان المنطقة، فأكد لـ"سبوتنيك": "استيقظت هلعاً على صوت الانفجارات قبل أن تتقاطر سيارات الإسعاف والإطفاء إلى الموقع.. نزلت إلى الشارع ورأيت السيارات المدمرة تملأ المكان، والدخان متصاعد منها".
وشنت الطائرات الإسرائيلية عدوانها على الحي المعروف بكثرة مطاعم الوجبات السريعة، المحلية منها والغربية، إضافة لوجود مطعم هندي شهير يقصده أهالي الجالية الهندية والكثير من السوريين.
من جهته، أكد رئيس قسم الإسعاف في مشفى "المواساة"، الدكتور فراس الفحل، لـ "سبوتنيك" أن "العدوان أدى لوقوع عدد من الشهداء وحالات الهلع التي استقبلها المشفى"، مشيراً إلى أن الحصيلة غير نهائية وقد ترتفع نتيجة وجود إصابات خطرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Самолет пролетает над Бейрутом, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل21:07 GMT - سبوتنيك عربيعاجل- "أنصار الله" تعلن استهداف سفينة "كورديليا مون" النفطية البريطانية في البحر الأحمر أمس, 14:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала