قتلى وجرحى جراء استهداف صاروخين إسرائيليين حيا سكنيا في العاصمة السورية دمشق

عربي
"حزب الله" يعلن عن سلسلة عمليات نوعية والجيش الإسرائيلي يعترف بوقوع قتلى في صفوفه
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
عدنان منصور: التوغل البري ليس بالسهولة التي تتصورها إسرائيل
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سيناريوهات التصعيد بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عرض إثيوبي لحل أزمة سد النهضة.. إمكانية العودة للتفاوض
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سيناريوهات التصعيد بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عرض إثيوبي لحل أزمة سد النهضة.. إمكانية العودة للتفاوض
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: سيعيدون تنشيط الإرهاب في المنطقة لإشغال المقاومة
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
64 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241002/قتلى-وجرحى-جراء-استهداف-صاروخين-إسرائيليين-حيا-سكنيا-في-دمشق-1093366382.html
قتلى وجرحى جراء استهداف صاروخين إسرائيليين حيا سكنيا في العاصمة السورية دمشق
قتلى وجرحى جراء استهداف صاروخين إسرائيليين حيا سكنيا في العاصمة السورية دمشق
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الأربعاء، بوقوع عدد من الضحايا جراء عدوان إسرائيلي بصاروخين استهدفا أحد الأحياء السكنية في العاصمة السورية دمشق. 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T15:00+0000
2024-10-02T15:51+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/02/1093367398_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_6d961d8905064d5fb9a662fb1481bfc4.jpg
وقال مراسل "سبوتنيك"، إن انفجارا عنيفا استهدف بناء سكنيا في حي المزة فيلات غربية، على الأطراف الجنوبية الغربية للعاصمة دمشق.وفي وقت لاحق، أعلن مصدر عسكري سوري، أنه في "حوالي الساعة 17:25 من مساء اليوم (الأربعاء)، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة المحيطة بالمكان".وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، يوم أمس الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق.وأوضح مراسل "سبوتنيك"، أن "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة في الجولان، حاولت استهداف بعض المواقع جنوب غربي دمشق"، حسبما صرح مصدر أمني لـ"سبوتنيك".وأكد وزير الخارجية السوري بسام الصباغ، أن "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مطالبة بالعمل على وضع حد للعدوان الإسرائيلي على فلسطين وسوريا ولبنان، ومساءلة الاحتلال عن جرائمه وضمان عدم إفلاته من العقاب".
https://sarabic.ae/20240930/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-محيط-دمشق-1093295806.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/02/1093367398_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_81d7ab2bb151a61a48d9c119441ade26.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك

قتلى وجرحى جراء استهداف صاروخين إسرائيليين حيا سكنيا في العاصمة السورية دمشق

15:00 GMT 02.10.2024 (تم التحديث: 15:51 GMT 02.10.2024)
© Sputnik . Shams Molhemقتلى وجرحى جراء استهداف صاروخين إسرائيليين حيا سكنيا في العاصمة السورية دمشق
قتلى وجرحى جراء استهداف صاروخين إسرائيليين حيا سكنيا في العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
© Sputnik . Shams Molhem
تابعنا عبر
حصري
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الأربعاء، بوقوع عدد من الضحايا جراء عدوان إسرائيلي بصاروخين استهدفا أحد الأحياء السكنية في العاصمة السورية دمشق.
وقال مراسل "سبوتنيك"، إن انفجارا عنيفا استهدف بناء سكنيا في حي المزة فيلات غربية، على الأطراف الجنوبية الغربية للعاصمة دمشق.

وبحسب المراسل، وقع ضحية الاستهداف 3 قتلى وأكثر من 9 مصابين في حصيلة أولية، فيما هرعت فرق الدفاع المدني والإسعاف والإطفاء إلى موقع الانفجار.

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق
30 سبتمبر, 23:37 GMT
وفي وقت لاحق، أعلن مصدر عسكري سوري، أنه في "حوالي الساعة 17:25 من مساء اليوم (الأربعاء)، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة المحيطة بالمكان".
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، يوم أمس الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق.
وأوضح مراسل "سبوتنيك"، أن "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة في الجولان، حاولت استهداف بعض المواقع جنوب غربي دمشق"، حسبما صرح مصدر أمني لـ"سبوتنيك".

وفي وقت سابق، طالبت سوريا الأمم المتحدة بـ"التدخل بفاعلية من أجل وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية عليها وعلى فلسطين ولبنان، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها"، وحثت دول العالم على "التحلي بالشجاعة لإنقاذ البشرية من ويلات حروب كبرى تلوح في الأفق من خلال دعم بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلاً وتوازناً".

وأكد وزير الخارجية السوري بسام الصباغ، أن "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مطالبة بالعمل على وضع حد للعدوان الإسرائيلي على فلسطين وسوريا ولبنان، ومساءلة الاحتلال عن جرائمه وضمان عدم إفلاته من العقاب".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:39 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل12:51 GMT - سبوتنيك عربيعاجل- "أنصار الله" تعلن استهداف سفينة "كورديليا مون" النفطية البريطانية في البحر الأحمر أمس, 14:07 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 12:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала