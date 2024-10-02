https://sarabic.ae/20241002/قتلى-وجرحى-جراء-استهداف-صاروخين-إسرائيليين-حيا-سكنيا-في-دمشق-1093366382.html
قتلى وجرحى جراء استهداف صاروخين إسرائيليين حيا سكنيا في العاصمة السورية دمشق
قتلى وجرحى جراء استهداف صاروخين إسرائيليين حيا سكنيا في العاصمة السورية دمشق
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الأربعاء، بوقوع عدد من الضحايا جراء عدوان إسرائيلي بصاروخين استهدفا أحد الأحياء السكنية في العاصمة السورية دمشق. 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T15:00+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك"، إن انفجارا عنيفا استهدف بناء سكنيا في حي المزة فيلات غربية، على الأطراف الجنوبية الغربية للعاصمة دمشق.وفي وقت لاحق، أعلن مصدر عسكري سوري، أنه في "حوالي الساعة 17:25 من مساء اليوم (الأربعاء)، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة المحيطة بالمكان".وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، يوم أمس الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق.وأوضح مراسل "سبوتنيك"، أن "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة في الجولان، حاولت استهداف بعض المواقع جنوب غربي دمشق"، حسبما صرح مصدر أمني لـ"سبوتنيك".وأكد وزير الخارجية السوري بسام الصباغ، أن "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مطالبة بالعمل على وضع حد للعدوان الإسرائيلي على فلسطين وسوريا ولبنان، ومساءلة الاحتلال عن جرائمه وضمان عدم إفلاته من العقاب".
https://sarabic.ae/20240930/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-محيط-دمشق-1093295806.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
قتلى وجرحى جراء استهداف صاروخين إسرائيليين حيا سكنيا في العاصمة السورية دمشق
15:00 GMT 02.10.2024 (تم التحديث: 15:51 GMT 02.10.2024)
حصري
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الأربعاء، بوقوع عدد من الضحايا جراء عدوان إسرائيلي بصاروخين استهدفا أحد الأحياء السكنية في العاصمة السورية دمشق.
وقال مراسل "سبوتنيك"، إن انفجارا عنيفا استهدف بناء سكنيا في حي المزة فيلات غربية، على الأطراف الجنوبية الغربية للعاصمة دمشق.
وبحسب المراسل، وقع ضحية الاستهداف 3 قتلى وأكثر من 9 مصابين في حصيلة أولية، فيما هرعت فرق الدفاع المدني والإسعاف والإطفاء إلى موقع الانفجار.
وفي وقت لاحق، أعلن مصدر عسكري سوري، أنه في "حوالي الساعة 17:25 من مساء اليوم (الأربعاء)، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة المحيطة بالمكان".
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، يوم أمس الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق.
وأوضح مراسل "سبوتنيك"، أن "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة في الجولان، حاولت استهداف بعض المواقع جنوب غربي دمشق"، حسبما صرح مصدر أمني لـ"سبوتنيك".
وفي وقت سابق، طالبت سوريا الأمم المتحدة بـ"التدخل بفاعلية من أجل وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية عليها وعلى فلسطين ولبنان، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها"، وحثت دول العالم على "التحلي بالشجاعة لإنقاذ البشرية من ويلات حروب كبرى تلوح في الأفق من خلال دعم بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلاً وتوازناً".
وأكد وزير الخارجية السوري بسام الصباغ، أن "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مطالبة بالعمل على وضع حد للعدوان الإسرائيلي على فلسطين وسوريا ولبنان، ومساءلة الاحتلال عن جرائمه وضمان عدم إفلاته من العقاب".