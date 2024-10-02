https://sarabic.ae/20241002/عدسة-سبوتنيك-تتجول-في-الضاحية-الجنوبية-وترصد-آثار-الدمار-الكبير-فيديو--1093365912.html

عدسة "سبوتنيك" تتجول في الضاحية الجنوبية وترصد آثار الدمار الكبير... فيديو

عدسة "سبوتنيك" تتجول في الضاحية الجنوبية وترصد آثار الدمار الكبير... فيديو

سبوتنيك عربي

تجولت عدسة "سبوتنيك" في المناطق التي تعرضت لقصف في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، كاشفة آثار الدمار الذي تعرضت له الأبينة السكنية نتيجة القصف... 02.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-02T15:11+0000

2024-10-02T15:11+0000

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وشارك مراسل "سبوتنيك" في لبنان، في الجولة التي دعت إليها العلاقات الإعلامية في "حزب الله" إلى جانب المئات من الصحفيين من مختلف الوسائل الإعلامية.وأفاد المراسل بأن الجولة بدأت من أمام مبنى تلفزيون "الصراط" وهو الذي دمرته الطائرات الحربية الإسرائيلية في غارة جوية.وبعدها تحدث مسؤول العلاقات العامة في "حزب الله"، محمد عفيف، الذي أكد أن "المباني التي تستهدفها إسرائيل هي مبان مدنية وتهدف إلى رفع كلفة إعادة الإعمار".وأكمل المراسل جولته الإعلامية في حي الأمريكان بالقرب من كنيسة مار مخايل في الضاحية الجنوبية لبيروت، موثقا بعدسة "سبوتنيك" التدمير الكبير الذي تعرضت له المباني هناك بعد تعرض الحي، يوم أمس الثلاثاء، لغارات إسرائيلية عنيفة.وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح أمس الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.

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