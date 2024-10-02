عدسة "سبوتنيك" تتجول في الضاحية الجنوبية وترصد آثار الدمار الكبير... فيديو
15:11 GMT 02.10.2024 (تم التحديث: 15:34 GMT 02.10.2024)
© Sputnik . Abdul Kader AlBayدمية لطفل صغير متناشرة بين ركان المنازل المدمرة في الضاحية الجنوبية
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
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تجولت عدسة "سبوتنيك" في المناطق التي تعرضت لقصف في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، كاشفة آثار الدمار الذي تعرضت له الأبينة السكنية نتيجة القصف الإسرائيلي.
وشارك مراسل "سبوتنيك" في لبنان، في الجولة التي دعت إليها العلاقات الإعلامية في "حزب الله" إلى جانب المئات من الصحفيين من مختلف الوسائل الإعلامية.
مراسل "سبوتنيك" في لبنان عبد القادر الباي خلال مشاركته، إلى جانب العديد من الإعلاميين، في الجولة التي دعت إليها العلاقات الإعلامية في "حزب الله" من أمام مبنى تلفزيون "الصراط" الذي دمره الجيش الإسرائيلي أثناء استهدافه الضاحية الجنوبية pic.twitter.com/mDRzQrOmG0— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 2, 2024
وأفاد المراسل بأن الجولة بدأت من أمام مبنى تلفزيون "الصراط" وهو الذي دمرته الطائرات الحربية الإسرائيلية في غارة جوية.
وبعدها تحدث مسؤول العلاقات العامة في "حزب الله"، محمد عفيف، الذي أكد أن "المباني التي تستهدفها إسرائيل هي مبان مدنية وتهدف إلى رفع كلفة إعادة الإعمار".
وقال إن "حزب الله" اليوم نفذ الاشتباك الأول وهو في منطقة العديسي وقبل الجولة أيضا حصل اشتباك آخر في منطقة مارون الراس".
وأكمل المراسل جولته الإعلامية في حي الأمريكان بالقرب من كنيسة مار مخايل في الضاحية الجنوبية لبيروت، موثقا بعدسة "سبوتنيك" التدمير الكبير الذي تعرضت له المباني هناك بعد تعرض الحي، يوم أمس الثلاثاء، لغارات إسرائيلية عنيفة.
مراسل "سبوتنيك" عبد القادر الباي، يكمل جولته الإعلامية في حي الأمريكان بالقرب من كنيسة مار مخايل في الضاحية الجنوبية لبيروت، موثقا بعدسة "سبوتنيك" التدمير الكبير الذي تعرضت له المباني هناك بعد تعرض الحي، يوم أمس الثلاثاء، لغارات إسرائيلية عنيفة https://t.co/4g0hswf6kK pic.twitter.com/Nzl704adkV— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 2, 2024
وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح أمس الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.
ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.
وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.