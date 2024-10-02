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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241002/كلاشينكوف-تكشف-عن-وحدة-استطلاع-مزودة-بمسيرة-تغير-تردداتها-أثناء-الطيران-1093365064.html
"كلاشينكوف" تكشف عن طائرة مسيرة تغير تردداتها أثناء الطيران
"كلاشينكوف" تكشف عن طائرة مسيرة تغير تردداتها أثناء الطيران
سبوتنيك عربي
كشفت شركة "كلاشينكوف" الروسية، عن طائرة مسيرة من طراز "سكات 350 إم" مزودة بمجمع الاستطلاع يمكنها من تغيير التردد في قناة التحكم بالطائرة مباشرة أثناء الطيران،... 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T14:44+0000
2024-10-02T15:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان الشركة عبر تطبيق "تلغرام": "خلال عملية تحديث عميقة، تمكن مجمع الاستطلاع المزود بالطائرة المسيرة من طراز "Skat 350M" من تغيير التردد في قناة التحكم مباشرة أثناء الطيران، وبالتالي زيادة مقاومته لتأثيرات أسلحة الحرب الإلكترونية للعدو".ووفقًا لمدير قسم الطائرات المسيرة في الشركة، ألكسندر ليخاتشيف، تم تجهيز وحدة معالجة الرسومات بهوائيات إضافية من نوع "قناة الموجة" ويوفر تبديلًا برمجيًا بين الهوائيات الواسعة والعالية الاتجاه.
https://sarabic.ae/20241001/الأولى-عالميا-تعرف-على-قدرات-القوات-البرية-الروسية-1093314748.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

"كلاشينكوف" تكشف عن طائرة مسيرة تغير تردداتها أثناء الطيران

14:44 GMT 02.10.2024 (تم التحديث: 15:20 GMT 02.10.2024)
© Photo / t.me/kalashnikovnews طائرة "إس كي آ تي" المسيرة من شركة كلاشينكوف الروسية
طائرة إس كي آ تي المسيرة من شركة كلاشينكوف الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
© Photo / t.me/kalashnikovnews
تابعنا عبر
كشفت شركة "كلاشينكوف" الروسية، عن طائرة مسيرة من طراز "سكات 350 إم" مزودة بمجمع الاستطلاع يمكنها من تغيير التردد في قناة التحكم بالطائرة مباشرة أثناء الطيران، ما زاد من مقاومة الطائرة لتأثيرات أسلحة الحرب الإلكترونية للعدو.
وجاء في بيان الشركة عبر تطبيق "تلغرام": "خلال عملية تحديث عميقة، تمكن مجمع الاستطلاع المزود بالطائرة المسيرة من طراز "Skat 350M" من تغيير التردد في قناة التحكم مباشرة أثناء الطيران، وبالتالي زيادة مقاومته لتأثيرات أسلحة الحرب الإلكترونية للعدو".
© Photo / t.me/kalashnikovnews طائرة "إس كي آ تي" المسيرة من شركة كلاشينكوف الروسية
طائرة إس كي آ تي المسيرة من شركة كلاشينكوف الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
طائرة "إس كي آ تي" المسيرة من شركة كلاشينكوف الروسية
© Photo / t.me/kalashnikovnews

وأوضح أنه تم إجراء تغييرات على المنتج بناءً على طلب عسكريين من المنطقة العسكرية الخاصة بعد اختباره في ظروف القتال.

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وأشار إلى أنه ونتيجة للتحديث، تم زيادة عدد القنوات على جهاز الاستقبال والإرسال الأرضي (GRP) من 12 إلى 32 ترددا.

ووفقًا لمدير قسم الطائرات المسيرة في الشركة، ألكسندر ليخاتشيف، تم تجهيز وحدة معالجة الرسومات بهوائيات إضافية من نوع "قناة الموجة" ويوفر تبديلًا برمجيًا بين الهوائيات الواسعة والعالية الاتجاه.
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