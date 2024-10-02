https://sarabic.ae/20241002/كلاشينكوف-تكشف-عن-وحدة-استطلاع-مزودة-بمسيرة-تغير-تردداتها-أثناء-الطيران-1093365064.html
"كلاشينكوف" تكشف عن طائرة مسيرة تغير تردداتها أثناء الطيران
"كلاشينكوف" تكشف عن طائرة مسيرة تغير تردداتها أثناء الطيران
سبوتنيك عربي
كشفت شركة "كلاشينكوف" الروسية، عن طائرة مسيرة من طراز "سكات 350 إم" مزودة بمجمع الاستطلاع يمكنها من تغيير التردد في قناة التحكم بالطائرة مباشرة أثناء الطيران،... 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T14:44+0000
2024-10-02T14:44+0000
2024-10-02T15:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان الشركة عبر تطبيق "تلغرام": "خلال عملية تحديث عميقة، تمكن مجمع الاستطلاع المزود بالطائرة المسيرة من طراز "Skat 350M" من تغيير التردد في قناة التحكم مباشرة أثناء الطيران، وبالتالي زيادة مقاومته لتأثيرات أسلحة الحرب الإلكترونية للعدو".ووفقًا لمدير قسم الطائرات المسيرة في الشركة، ألكسندر ليخاتشيف، تم تجهيز وحدة معالجة الرسومات بهوائيات إضافية من نوع "قناة الموجة" ويوفر تبديلًا برمجيًا بين الهوائيات الواسعة والعالية الاتجاه.
https://sarabic.ae/20241001/الأولى-عالميا-تعرف-على-قدرات-القوات-البرية-الروسية-1093314748.html
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روسيا, رصد عسكري
"كلاشينكوف" تكشف عن طائرة مسيرة تغير تردداتها أثناء الطيران
14:44 GMT 02.10.2024 (تم التحديث: 15:20 GMT 02.10.2024)
كشفت شركة "كلاشينكوف" الروسية، عن طائرة مسيرة من طراز "سكات 350 إم" مزودة بمجمع الاستطلاع يمكنها من تغيير التردد في قناة التحكم بالطائرة مباشرة أثناء الطيران، ما زاد من مقاومة الطائرة لتأثيرات أسلحة الحرب الإلكترونية للعدو.
وجاء في بيان الشركة عبر تطبيق "تلغرام": "خلال عملية تحديث عميقة، تمكن مجمع الاستطلاع المزود بالطائرة المسيرة من طراز "Skat 350M" من تغيير التردد في قناة التحكم مباشرة أثناء الطيران، وبالتالي زيادة مقاومته لتأثيرات أسلحة الحرب الإلكترونية للعدو".
وأوضح أنه تم إجراء تغييرات على المنتج بناءً على طلب عسكريين من المنطقة العسكرية الخاصة بعد اختباره في ظروف القتال.
وأشار إلى أنه ونتيجة للتحديث، تم زيادة عدد القنوات على جهاز الاستقبال والإرسال الأرضي (GRP) من 12 إلى 32 ترددا.
ووفقًا لمدير قسم الطائرات المسيرة في الشركة، ألكسندر ليخاتشيف، تم تجهيز وحدة معالجة الرسومات بهوائيات إضافية من نوع "قناة الموجة" ويوفر تبديلًا برمجيًا بين الهوائيات الواسعة والعالية الاتجاه.