"هيلين"... ثاني أعنف إعصار منذ نصف قرن يقتل 160 أمريكيا
© AP Photoإعصار هيلين في الولايات المتحدة الأمريكية
© AP Photo
تابعنا عبر
احتل إعصار "هيلين" المرتبة الثانية بين الأعاصير العنيفة التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأعوام الـ55 الماضية.
ولا يزال إعصار "كاترين" الذي ضرب الولايات المتحدة الأمريكية عام 2005 يحتل المرتبة الأولى، حسب وسائل إعلام أمريكية.
⚠️ Major Hurricane Ian had pressure of 941MB.— World life (@seautocure) September 27, 2024
Hurricane Helene is ALREADY down to 945MB.
The lower the barometric pressure, the more intense the hurricane.
Folks, this is NOT GOOD. pic.twitter.com/kHWqVIVbLA
وتجاوزت حصيلة الضحايا البشرية لإعصار "هيلين" 160 قتيلا، بينما لا يزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين خاصة بعدما انقطاع الكهرباء ووسائل الاتصالات.
كما تسبب الإعصار في إقبال الأمريكيين على ولاية كارولينا الشمالية على محطات الوقود في طوابير تقوم الشرطة بمراقبتها باستمرار لتجنب وقوع اشتباكات بين الناس.
وفي تصريحات إعلامية، قالت إليزابيث ريندال، مستشارة البيت الأبيض لشؤون الأمن الداخلي، إنه من المتوقع أن تصل حصيلة الضحايا إلى 600 قتيل.
6:20pm EDT: #Helene is now an extremely dangerous category 4 hurricane. Recent data from the ongoing hurricane hunter mission shows that sustained surface winds have increased to 130 mph, and pressure has dropped to 947 mb. pic.twitter.com/OznE4vgfM4— RadarOmega (@RadarOmega) September 26, 2024
كما أشارت إلى عدم وجود إحصائيات نهائية حتى الآن للتعرف على حجم الأضرار والخسائر البشرية النهائية للإعصار الذي ضرب جنوب شرقي الولايات المتحدة الأمريكية.
ويخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة ولاية كارولينا الشمالية، اليوم الأربعاء، إضافة إلى تخطيطه لزيارات لاحقة إلى ولايتي جورجيا وفلوريدا.
ووصل الإعصار "هيلين" برّ ولاية فلوريدا الأمريكية وضربها بقوة، يوم الـ27 من سبتمبر/ أيلول الماضي، وذلك بعدما أصدرت الولايات المتحدة تحذيرات مهمة بشأنه.