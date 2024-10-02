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https://sarabic.ae/20241002/هيلين-ثاني-أعنف-إعصار-منذ-نصف-قرن-يقتل-160-أمريكيا-1093350043.html
"هيلين"... ثاني أعنف إعصار منذ نصف قرن يقتل 160 أمريكيا
"هيلين"... ثاني أعنف إعصار منذ نصف قرن يقتل 160 أمريكيا
سبوتنيك عربي
احتل إعصار "هيلين" المرتبة الثانية بين الأعاصير العنيفة التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأعوام الـ55 الماضية. 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T08:46+0000
2024-10-02T08:46+0000
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ولا يزال إعصار "كاترين" الذي ضرب الولايات المتحدة الأمريكية عام 2005 يحتل المرتبة الأولى، حسب وسائل إعلام أمريكية.وتجاوزت حصيلة الضحايا البشرية لإعصار "هيلين" 160 قتيلا، بينما لا يزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين خاصة بعدما انقطاع الكهرباء ووسائل الاتصالات.كما تسبب الإعصار في إقبال الأمريكيين على ولاية كارولينا الشمالية على محطات الوقود في طوابير تقوم الشرطة بمراقبتها باستمرار لتجنب وقوع اشتباكات بين الناس.وفي تصريحات إعلامية، قالت إليزابيث ريندال، مستشارة البيت الأبيض لشؤون الأمن الداخلي، إنه من المتوقع أن تصل حصيلة الضحايا إلى 600 قتيل.كما أشارت إلى عدم وجود إحصائيات نهائية حتى الآن للتعرف على حجم الأضرار والخسائر البشرية النهائية للإعصار الذي ضرب جنوب شرقي الولايات المتحدة الأمريكية.ويخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة ولاية كارولينا الشمالية، اليوم الأربعاء، إضافة إلى تخطيطه لزيارات لاحقة إلى ولايتي جورجيا وفلوريدا.ووصل الإعصار "هيلين" برّ ولاية فلوريدا الأمريكية وضربها بقوة، يوم الـ27 من سبتمبر/ أيلول الماضي، وذلك بعدما أصدرت الولايات المتحدة تحذيرات مهمة بشأنه.
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"هيلين"... ثاني أعنف إعصار منذ نصف قرن يقتل 160 أمريكيا

08:46 GMT 02.10.2024
© AP Photoإعصار هيلين في الولايات المتحدة الأمريكية
إعصار هيلين في الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
احتل إعصار "هيلين" المرتبة الثانية بين الأعاصير العنيفة التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأعوام الـ55 الماضية.
ولا يزال إعصار "كاترين" الذي ضرب الولايات المتحدة الأمريكية عام 2005 يحتل المرتبة الأولى، حسب وسائل إعلام أمريكية.
وتجاوزت حصيلة الضحايا البشرية لإعصار "هيلين" 160 قتيلا، بينما لا يزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين خاصة بعدما انقطاع الكهرباء ووسائل الاتصالات.
كما تسبب الإعصار في إقبال الأمريكيين على ولاية كارولينا الشمالية على محطات الوقود في طوابير تقوم الشرطة بمراقبتها باستمرار لتجنب وقوع اشتباكات بين الناس.
وفي تصريحات إعلامية، قالت إليزابيث ريندال، مستشارة البيت الأبيض لشؤون الأمن الداخلي، إنه من المتوقع أن تصل حصيلة الضحايا إلى 600 قتيل.
كما أشارت إلى عدم وجود إحصائيات نهائية حتى الآن للتعرف على حجم الأضرار والخسائر البشرية النهائية للإعصار الذي ضرب جنوب شرقي الولايات المتحدة الأمريكية.
ويخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة ولاية كارولينا الشمالية، اليوم الأربعاء، إضافة إلى تخطيطه لزيارات لاحقة إلى ولايتي جورجيا وفلوريدا.
ووصل الإعصار "هيلين" برّ ولاية فلوريدا الأمريكية وضربها بقوة، يوم الـ27 من سبتمبر/ أيلول الماضي، وذلك بعدما أصدرت الولايات المتحدة تحذيرات مهمة بشأنه.
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