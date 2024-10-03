https://sarabic.ae/20241003/الصحة-العالمية-36-إصابة-بفيروس-ماربورغ-في-رواندا-ووفاة-11-شخصا-1093415460.html
الصحة العالمية: 36 إصابة بفيروس "ماربورغ" في رواندا ووفاة 11 شخصا
الصحة العالمية: 36 إصابة بفيروس "ماربورغ" في رواندا ووفاة 11 شخصا
سبوتنيك عربي
أعلنت منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي بجنيف، اليوم الخميس، اكتشاف 36 حالة إصابة بفيروس "ماربورغ" في رواندا، توفي 11 منها. 03.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-03T20:15+0000
2024-10-03T20:15+0000
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وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "هناك حاليا 36 حالة مؤكدة، بما في ذلك 11 حالة وفاة، في 7 من مقاطعات رواندا الثلاثين".وأوضح أن "25 مريضا معزولون ويتلقون الرعاية الطبية، كما تتم مراقبة 300 شخص".وحذرت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، من تهديد فيروس "ماربورغ" ليصبح وباء عالميا جديدا، على الرغم من عدم تفشيه على مستوى العالم في الفترة الحالية.وأعلنت ولاية هامبورغ الألمانية، مساء أمس الأربعاء، عن فحص شخصين طبيا بسبب الاشتباه بإصابتهما بعدوى فيروس "ماربورغ"، الذي يهدد الحياة.وحسبما أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية في الولاية، فإن أحد الشخصين كان يعمل في الآونة الأخيرة في مستشفى برواندا، حيث يجري علاج المصابين بالفيروس.
https://sarabic.ae/20241002/الصحة-العالمية-تعلن-عن-خطر-حدوث-وباء-عالمي-جديد-1093373610.html
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العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, منظمة الصحة العالمية, الصحة
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, منظمة الصحة العالمية, الصحة
الصحة العالمية: 36 إصابة بفيروس "ماربورغ" في رواندا ووفاة 11 شخصا
أعلنت منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي بجنيف، اليوم الخميس، اكتشاف 36 حالة إصابة بفيروس "ماربورغ" في رواندا، توفي 11 منها.
وقال مدير المنظمة
تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "هناك حاليا 36 حالة مؤكدة، بما في ذلك 11 حالة وفاة، في 7 من مقاطعات رواندا الثلاثين".
وأوضح أن "25 مريضا معزولون ويتلقون الرعاية الطبية، كما تتم مراقبة 300 شخص".
وحذرت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، من تهديد فيروس "ماربورغ" ليصبح وباء
عالميا جديدا، على الرغم من عدم تفشيه على مستوى العالم في الفترة الحالية.
وأعلنت ولاية هامبورغ الألمانية، مساء أمس الأربعاء، عن فحص شخصين طبيا بسبب الاشتباه بإصابتهما بعدوى فيروس "ماربورغ"، الذي يهدد الحياة.
وحسبما أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية في الولاية، فإن أحد الشخصين كان يعمل في الآونة الأخيرة في مستشفى برواندا، حيث يجري علاج المصابين بالفيروس.