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سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت
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الصحة العالمية: 36 إصابة بفيروس "ماربورغ" في رواندا ووفاة 11 شخصا
الصحة العالمية: 36 إصابة بفيروس "ماربورغ" في رواندا ووفاة 11 شخصا
سبوتنيك عربي
أعلنت منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي بجنيف، اليوم الخميس، اكتشاف 36 حالة إصابة بفيروس "ماربورغ" في رواندا، توفي 11 منها. 03.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-03T20:15+0000
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وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "هناك حاليا 36 حالة مؤكدة، بما في ذلك 11 حالة وفاة، في 7 من مقاطعات رواندا الثلاثين".وأوضح أن "25 مريضا معزولون ويتلقون الرعاية الطبية، كما تتم مراقبة 300 شخص".وحذرت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، من تهديد فيروس "ماربورغ" ليصبح وباء عالميا جديدا، على الرغم من عدم تفشيه على مستوى العالم في الفترة الحالية.وأعلنت ولاية هامبورغ الألمانية، مساء أمس الأربعاء، عن فحص شخصين طبيا بسبب الاشتباه بإصابتهما بعدوى فيروس "ماربورغ"، الذي يهدد الحياة.وحسبما أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية في الولاية، فإن أحد الشخصين كان يعمل في الآونة الأخيرة في مستشفى برواندا، حيث يجري علاج المصابين بالفيروس.
https://sarabic.ae/20241002/الصحة-العالمية-تعلن-عن-خطر-حدوث-وباء-عالمي-جديد-1093373610.html
https://sarabic.ae/20240901/مدير-الصحة-العالمية-السلام-هو-أفضل-لقاح-لأطفال-غزة-1092284126.html
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العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, منظمة الصحة العالمية, الصحة

الصحة العالمية: 36 إصابة بفيروس "ماربورغ" في رواندا ووفاة 11 شخصا

20:15 GMT 03.10.2024
© REUTERS / DENIS BALIBOUSEتيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، يحضر مؤتمرا صحفيا في جنيف، سويسرا، 20 ديسمبر 2021
تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، يحضر مؤتمرا صحفيا في جنيف، سويسرا، 20 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
© REUTERS / DENIS BALIBOUSE
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي بجنيف، اليوم الخميس، اكتشاف 36 حالة إصابة بفيروس "ماربورغ" في رواندا، توفي 11 منها.
وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "هناك حاليا 36 حالة مؤكدة، بما في ذلك 11 حالة وفاة، في 7 من مقاطعات رواندا الثلاثين".
فيروس ماربورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
مجتمع
الصحة العالمية تعلن عن خطر حدوث وباء عالمي جديد
أمس, 18:40 GMT
وأوضح أن "25 مريضا معزولون ويتلقون الرعاية الطبية، كما تتم مراقبة 300 شخص".
وحذرت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، من تهديد فيروس "ماربورغ" ليصبح وباء عالميا جديدا، على الرغم من عدم تفشيه على مستوى العالم في الفترة الحالية.
التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
مدير "الصحة العالمية": السلام هو أفضل لقاح لأطفال غزة
1 سبتمبر, 15:33 GMT
وأعلنت ولاية هامبورغ الألمانية، مساء أمس الأربعاء، عن فحص شخصين طبيا بسبب الاشتباه بإصابتهما بعدوى فيروس "ماربورغ"، الذي يهدد الحياة.
وحسبما أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية في الولاية، فإن أحد الشخصين كان يعمل في الآونة الأخيرة في مستشفى برواندا، حيث يجري علاج المصابين بالفيروس.
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Разрушенные дома после ударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل16:41 GMT
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