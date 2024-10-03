https://sarabic.ae/20241003/ميقاتي-يوجه-بتشديد-الأمن-على-الحدود-مع-سوريا-بعد-التحذيرات-الإسرائيلية-1093400557.html
ميقاتي يوجه بتشديد الأمن على الحدود مع سوريا بعد التحذيرات الإسرائيلية
ميقاتي يوجه بتشديد الأمن على الحدود مع سوريا بعد التحذيرات الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، توجيهاته للجيش والأمن العام في البلاد، لتعزيز الإجراءات الأمنية الصارمة على الحدود اللبنانية - السورية،... 03.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-03T13:56+0000
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وبحسب بيان صادر عن الحكومة اللبنانية، جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه ميقاتي، اليوم الخميس، مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري.من جانبه، أكد العماد عون، أن "الجيش يقوم باتخاذ تدابير أمنية صارمة عند المعابر الحدودية، وخاصة معبر المصنع".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، اتهم الجيش الإسرائيلي، في بيان، "حزب الله" بأنه يحاول استخدام معبر المصنع المدني الحدودي بين سوريا ولبنان، لنقل وسائل قتالية إلى داخل لبنان.وحثّ الجيش الإسرائيلي، لبنان على إجراء تفتيش صارم للشاحنات المارة عن طريق المعابر المدنية وإعادة الشاحنات والمركبات، التي تحتوي على الوسائل القتالية إلى سوريا، بحسب البيان.وأكد أنه لن "يسمح بتهريب هذه الوسائل القتالية ولن يتردد في التحرك إذا اضطر لذلك"، حسب تعبيره.وكان الجيش الإسرائيلي، قد لوح السبت الماضي، بإمكانية توجيه ضربات لمطار بيروت، وذلك على خلفية التصعيد مع "حزب الله" اللبناني.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه "لن يسمح بنقل أسلحة إلى "حزب الله" بأي طريقة، بما في ذلك عبر مطار بيروت الدولي".وأضاف البيان: "نحن نعلم بنقل الأسلحة الإيرانية إلى "حزب الله"، ونقوم بإحباطها".وتابع: "تقوم طائرات سلاح الجو بدوريات في منطقة مطار بيروت".وختم بيان الجيش الإسرائيلي: "نعلن أننا لن نسمح للطائرات المعادية التي تحمل أسلحة بالهبوط في المطار المدني في بيروت. هذا مطار مدني للاستخدام المدني، ويجب أن يظل على هذا النحو".
https://sarabic.ae/20240928/الجيش-الإسرائيلي-يهدد-بضرب-مطار-بيروت-1093204385.html
https://sarabic.ae/20240928/تقرير-إسرائيل-اخترقت-اتصالات-مطار-بيروت-وهددت-بعدم-السماح-للطائرات-الإيرانية-بالهبوط-1093210877.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
ميقاتي يوجه بتشديد الأمن على الحدود مع سوريا بعد التحذيرات الإسرائيلية
أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، توجيهاته للجيش والأمن العام في البلاد، لتعزيز الإجراءات الأمنية الصارمة على الحدود اللبنانية - السورية، وذلك بعد تحذير إسرائيلي بخصوص معبر المصنع، والادعاءات باستخدامه لنقل أسلحة إلى داخل لبنان.
وبحسب بيان
صادر عن الحكومة اللبنانية، جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه ميقاتي، اليوم الخميس، مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري.
من جانبه، أكد العماد عون، أن "الجيش يقوم باتخاذ تدابير أمنية صارمة عند المعابر الحدودية، وخاصة معبر المصنع".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، اتهم
الجيش الإسرائيلي، في بيان، "حزب الله" بأنه يحاول استخدام معبر المصنع المدني الحدودي بين سوريا ولبنان، لنقل وسائل قتالية إلى داخل لبنان.
وحثّ الجيش الإسرائيلي، لبنان على إجراء تفتيش صارم للشاحنات المارة عن طريق المعابر المدنية وإعادة الشاحنات والمركبات، التي تحتوي على الوسائل القتالية إلى سوريا، بحسب البيان.
وأكد أنه لن "يسمح بتهريب هذه الوسائل القتالية ولن يتردد في التحرك إذا اضطر لذلك"، حسب تعبيره.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد لوح السبت الماضي، بإمكانية توجيه ضربات لمطار بيروت، وذلك على خلفية التصعيد مع "حزب الله" اللبناني.
وقال
الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه "لن يسمح بنقل أسلحة إلى "حزب الله" بأي طريقة، بما في ذلك عبر مطار بيروت الدولي".
وأضاف البيان: "نحن نعلم بنقل الأسلحة الإيرانية إلى "حزب الله"، ونقوم بإحباطها".
وتابع: "تقوم طائرات سلاح الجو بدوريات في منطقة مطار بيروت".
وختم بيان الجيش الإسرائيلي: "نعلن أننا لن نسمح للطائرات المعادية التي تحمل أسلحة بالهبوط في المطار المدني في بيروت. هذا مطار مدني للاستخدام المدني، ويجب أن يظل على هذا النحو".