https://sarabic.ae/20241003/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-يبحث-مع-السفير-الإسرائيلي-لدى-موسكو-الأوضاع-في-الشرق-الأوسط-1093414476.html
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير الإسرائيلي لدى موسكو الأوضاع في الشرق الأوسط
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير الإسرائيلي لدى موسكو الأوضاع في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، استقبل اليوم الخميس، السفير الإسرائيلي لدى موسكو سيمون غيلبيرن،... 03.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-03T18:52+0000
2024-10-03T18:52+0000
2024-10-03T18:52+0000
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، أنه "جرى خلال المحادثات، بحث الأوضاع المستجدة في الشرق الأوسط، مع التركيز على تطور الأوضاع في قطاع غزة والمنطقة الحدودية اللبنانية الإسرائيلية".وفي سياق متصل، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن ثقته بأنه لن يحدث أي تطور ملحوظ، اليوم الخميس، فيما يتعلق بالرد الإسرائيلي على إيران، عقب الهجوم الصاروخي الذي نفذته طهران ضد إسرائيل.وفي تصريحات مقتضبة أدلى بها للصحفيين قبل مغادرته البيت الأبيض، قال بايدن: "لن يحدث شيء اليوم (الخميس)".وتابع بايدن، عندما سُئل عما إذا كان سيسمح لإسرائيل بالرد على إيران: "أولاً وقبل كل شيء، نحن لا نسمح لإسرائيل، نحن ننصح إسرائيل. ولن يحدث شيء اليوم".وعندما سُئل عما إذا كان يؤيد توجيه إسرائيل ضربات لتلك المنشآت، قال بايدن: "نجري نقاشات حول هذا الموضوع. أعتقد أنه سيكون قليلا... على أي حال"، دون أن يكمل جملته، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وكان بايدن، قد صرح أمس الأربعاء، بأن إيران ستخضع لعقوبات جديدة، ردا على هجومها الصاروخي ضد إسرائيل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يؤيد توجيه ضربات لمنشآت نووية إيرانية.وأضاف، ردًا على سؤال عما إذا كان يؤيد توجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية، قائلا: "الإجابة هي لا".
https://sarabic.ae/20241003/بايدن-يستبعد-الرد-الإسرائيلي-على-إيران-اليوم-ويكشف-عن-نقاشات-حول-استهداف-منشآت-نفطية-فيها-1093408772.html
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روسيا, العالم العربي, إسرائيل
روسيا, العالم العربي, إسرائيل
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير الإسرائيلي لدى موسكو الأوضاع في الشرق الأوسط
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، استقبل اليوم الخميس، السفير الإسرائيلي لدى موسكو سيمون غيلبيرن، وناقش معه الأوضاع بالشرق الأوسط مع التركيز على الوضع في غزة وفي المنطقة الحدودية مع لبنان.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، أنه "جرى خلال المحادثات، بحث الأوضاع المستجدة في الشرق الأوسط، مع التركيز على تطور الأوضاع في قطاع غزة والمنطقة الحدودية اللبنانية الإسرائيلية".
وأوضحت الوزارة أن "الطرفين ناقشا أيضا جدول أعمال العلاقات الثنائية بين البلدين".
وفي سياق متصل، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن ثقته بأنه لن يحدث أي تطور ملحوظ، اليوم الخميس، فيما يتعلق بالرد الإسرائيلي على إيران، عقب الهجوم الصاروخي الذي نفذته طهران ضد إسرائيل.
وفي تصريحات مقتضبة أدلى بها للصحفيين قبل مغادرته البيت الأبيض، قال بايدن
: "لن يحدث شيء اليوم (الخميس)".
وتابع بايدن، عندما سُئل عما إذا كان سيسمح لإسرائيل بالرد على إيران
: "أولاً وقبل كل شيء، نحن لا نسمح لإسرائيل، نحن ننصح إسرائيل. ولن يحدث شيء اليوم".
وكشف الرئيس الأمريكي أن هناك "نقاشات" جارية حول احتمال شنّ إسرائيل ضربات ضد منشآت نفطية إيرانية.
وعندما سُئل عما إذا كان يؤيد توجيه إسرائيل ضربات لتلك المنشآت، قال بايدن: "نجري نقاشات حول هذا الموضوع. أعتقد أنه سيكون قليلا... على أي حال"، دون أن يكمل جملته، بحسب صحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
وكان بايدن، قد صرح أمس الأربعاء، بأن إيران ستخضع لعقوبات جديدة، ردا على هجومها الصاروخي ضد إسرائيل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يؤيد توجيه ضربات لمنشآت نووية إيرانية.
وقال بايدن
، في تصريحات للصحفيين: "إيران تجاوزت الحدود وسنفرض عقوبات عليها".
وأضاف، ردًا على سؤال عما إذا كان يؤيد توجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية، قائلا: "الإجابة هي لا".