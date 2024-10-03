نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير الإسرائيلي لدى موسكو الأوضاع في الشرق الأوسط

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سيناريوهات التصعيد بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عرض إثيوبي لحل أزمة سد النهضة.. إمكانية العودة للتفاوض
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: سيعيدون تنشيط الإرهاب في المنطقة لإشغال المقاومة
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
64 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
برلماني: نثمن وقوف روسيا مع لبنان سياسيا ومعنويا وبالمساعدات
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في أول ظهور علني له عقب اغتيال نصر الله؛ خامنئي يدعو الغرب إلى الرحيل عن الشرق الأوسط.
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: العدوان الإسرائيلي على لبنان سيكون له تداعيات كارثية إنسانية واقتصادية واجتماعية
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241003/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-يبحث-مع-السفير-الإسرائيلي-لدى-موسكو-الأوضاع-في-الشرق-الأوسط-1093414476.html
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير الإسرائيلي لدى موسكو الأوضاع في الشرق الأوسط
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير الإسرائيلي لدى موسكو الأوضاع في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، استقبل اليوم الخميس، السفير الإسرائيلي لدى موسكو سيمون غيلبيرن،... 03.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-03T18:52+0000
2024-10-03T18:52+0000
روسيا
العالم العربي
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d6ec952017ea9712ea8b217b659c325.jpg
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، أنه "جرى خلال المحادثات، بحث الأوضاع المستجدة في الشرق الأوسط، مع التركيز على تطور الأوضاع في قطاع غزة والمنطقة الحدودية اللبنانية الإسرائيلية".وفي سياق متصل، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن ثقته بأنه لن يحدث أي تطور ملحوظ، اليوم الخميس، فيما يتعلق بالرد الإسرائيلي على إيران، عقب الهجوم الصاروخي الذي نفذته طهران ضد إسرائيل.وفي تصريحات مقتضبة أدلى بها للصحفيين قبل مغادرته البيت الأبيض، قال بايدن: "لن يحدث شيء اليوم (الخميس)".وتابع بايدن، عندما سُئل عما إذا كان سيسمح لإسرائيل بالرد على إيران: "أولاً وقبل كل شيء، نحن لا نسمح لإسرائيل، نحن ننصح إسرائيل. ولن يحدث شيء اليوم".وعندما سُئل عما إذا كان يؤيد توجيه إسرائيل ضربات لتلك المنشآت، قال بايدن: "نجري نقاشات حول هذا الموضوع. أعتقد أنه سيكون قليلا... على أي حال"، دون أن يكمل جملته، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وكان بايدن، قد صرح أمس الأربعاء، بأن إيران ستخضع لعقوبات جديدة، ردا على هجومها الصاروخي ضد إسرائيل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يؤيد توجيه ضربات لمنشآت نووية إيرانية.وأضاف، ردًا على سؤال عما إذا كان يؤيد توجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية، قائلا: "الإجابة هي لا".
https://sarabic.ae/20241003/بايدن-يستبعد-الرد-الإسرائيلي-على-إيران-اليوم-ويكشف-عن-نقاشات-حول-استهداف-منشآت-نفطية-فيها-1093408772.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cdbf6270ec88285e793f43eceff9e7d8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم العربي, إسرائيل
روسيا, العالم العربي, إسرائيل

نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير الإسرائيلي لدى موسكو الأوضاع في الشرق الأوسط

18:52 GMT 03.10.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، استقبل اليوم الخميس، السفير الإسرائيلي لدى موسكو سيمون غيلبيرن، وناقش معه الأوضاع بالشرق الأوسط مع التركيز على الوضع في غزة وفي المنطقة الحدودية مع لبنان.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، أنه "جرى خلال المحادثات، بحث الأوضاع المستجدة في الشرق الأوسط، مع التركيز على تطور الأوضاع في قطاع غزة والمنطقة الحدودية اللبنانية الإسرائيلية".

وأوضحت الوزارة أن "الطرفين ناقشا أيضا جدول أعمال العلاقات الثنائية بين البلدين".

وفي سياق متصل، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن ثقته بأنه لن يحدث أي تطور ملحوظ، اليوم الخميس، فيما يتعلق بالرد الإسرائيلي على إيران، عقب الهجوم الصاروخي الذي نفذته طهران ضد إسرائيل.
وفي تصريحات مقتضبة أدلى بها للصحفيين قبل مغادرته البيت الأبيض، قال بايدن: "لن يحدث شيء اليوم (الخميس)".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
بايدن يستبعد الرد على إيران اليوم ويكشف عن مناقشات لاستهداف منشآتها النفطية
16:25 GMT
وتابع بايدن، عندما سُئل عما إذا كان سيسمح لإسرائيل بالرد على إيران: "أولاً وقبل كل شيء، نحن لا نسمح لإسرائيل، نحن ننصح إسرائيل. ولن يحدث شيء اليوم".
وكشف الرئيس الأمريكي أن هناك "نقاشات" جارية حول احتمال شنّ إسرائيل ضربات ضد منشآت نفطية إيرانية.
وعندما سُئل عما إذا كان يؤيد توجيه إسرائيل ضربات لتلك المنشآت، قال بايدن: "نجري نقاشات حول هذا الموضوع. أعتقد أنه سيكون قليلا... على أي حال"، دون أن يكمل جملته، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وكان بايدن، قد صرح أمس الأربعاء، بأن إيران ستخضع لعقوبات جديدة، ردا على هجومها الصاروخي ضد إسرائيل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يؤيد توجيه ضربات لمنشآت نووية إيرانية.
وقال بايدن، في تصريحات للصحفيين: "إيران تجاوزت الحدود وسنفرض عقوبات عليها".
وأضاف، ردًا على سؤال عما إذا كان يؤيد توجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية، قائلا: "الإجابة هي لا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:47 GMTРазрушенные дома после ударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل16:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала