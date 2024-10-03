https://sarabic.ae/20241003/نقيب-الأطباء-في-لبنان-لـسبوتنيك-1928-شهيدا-حتى-الآن-وسيرتفع-العدد-مع-استمرار-الحرب-1093411871.html

نقيب الأطباء في لبنان لـ"سبوتنيك": 1928 شهيدا حتى الآن وسيرتفع العدد مع استمرار الحرب

نقيب الأطباء في لبنان لـ"سبوتنيك": 1928 شهيدا حتى الآن وسيرتفع العدد مع استمرار الحرب

سبوتنيك عربي

أعلن نقيب الأطباء في لبنان، يوسف بخاش، أن "عدد الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان قد بلغ 1928 شهيدا، فيما تخطت الإصابات 9300 إصابة". 03.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-03T17:38+0000

2024-10-03T17:38+0000

2024-10-03T17:38+0000

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وأكد بخاش، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الأعداد مرشحة للارتفاع، خاصة بعد الغارات الأخيرة، التي استهدفت الضاحية الجنوبية"، مشيرًا إلى أن "هذه الأرقام تتغير باستمرار، كل ساعة، بسبب استمرار العدوان". وفي سياق الوضع الطبي، أوضح بخاش، أن "لبنان قد أعد نفسه لمواجهة مثل هذا العدوان، حيث تم تأمين مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية".وأشار إلى "وصول مساعدات طبية من عدة دول، بما في ذلك روسيا والأردن وسوريا والعراق، مع استمرار العمل بشكل منظم لتوزيع الطواقم الطبية في مختلف المناطق". كما أوضح نقيب الأطباء في لبنان أن "الطواقم الطبية في الضاحية الجنوبية، تم نقلها إلى أماكن أخرى لمتابعة عملها، مما يضمن استمرار الدعم للمستشفيات الأخرى في البلاد".وفي ختام تصريحه، دعا بخاش إلى "ضرورة تضافر جهود جميع الأحزاب اللبنانية في هذه الأوقات الصعبة"، مشددًا على "أهمية العمل نحو تحقيق حل سياسي يتطلب أولاً وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان". وفي محصلة رسمية تصدر يوميًا عن الجهات الرسمية، أشارت وزارة الصحة اللبنانية إلى أن حصيلة أعداد الضحايا في لبنان، وصلت إلى 1974 قتيلا بينهم 127 طفلًا و261 امرأةً، إضافةً إلى 9384 جريحًا، منذ بداية العدوان الإسرائيلي، في الـ8 من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتوسعه منذ نحو أسبوع.وأفاد وزير الصحة اللبناني الدكتور فراس الأبيض، بأن 9 مستشفيات تعرضت للاستهداف الإسرائيلي و45 مركزًا طبيًا و128 سيارة وآلية، بينما قُتل 97 شخصا من الطواقم الطبية والطوارئ، جراء الغارات الإسرائيلية على البلاد.

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