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خبير: العدوان الإسرائيلي على لبنان سيكون له تداعيات كارثية إنسانية واقتصادية واجتماعية
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نقيب الأطباء في لبنان لـ"سبوتنيك": 1928 شهيدا حتى الآن وسيرتفع العدد مع استمرار الحرب
نقيب الأطباء في لبنان لـ"سبوتنيك": 1928 شهيدا حتى الآن وسيرتفع العدد مع استمرار الحرب
سبوتنيك عربي
أعلن نقيب الأطباء في لبنان، يوسف بخاش، أن "عدد الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان قد بلغ 1928 شهيدا، فيما تخطت الإصابات 9300 إصابة". 03.10.2024, سبوتنيك عربي
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وأكد بخاش، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الأعداد مرشحة للارتفاع، خاصة بعد الغارات الأخيرة، التي استهدفت الضاحية الجنوبية"، مشيرًا إلى أن "هذه الأرقام تتغير باستمرار، كل ساعة، بسبب استمرار العدوان". وفي سياق الوضع الطبي، أوضح بخاش، أن "لبنان قد أعد نفسه لمواجهة مثل هذا العدوان، حيث تم تأمين مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية".وأشار إلى "وصول مساعدات طبية من عدة دول، بما في ذلك روسيا والأردن وسوريا والعراق، مع استمرار العمل بشكل منظم لتوزيع الطواقم الطبية في مختلف المناطق". كما أوضح نقيب الأطباء في لبنان أن "الطواقم الطبية في الضاحية الجنوبية، تم نقلها إلى أماكن أخرى لمتابعة عملها، مما يضمن استمرار الدعم للمستشفيات الأخرى في البلاد".وفي ختام تصريحه، دعا بخاش إلى "ضرورة تضافر جهود جميع الأحزاب اللبنانية في هذه الأوقات الصعبة"، مشددًا على "أهمية العمل نحو تحقيق حل سياسي يتطلب أولاً وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان". وفي محصلة رسمية تصدر يوميًا عن الجهات الرسمية، أشارت وزارة الصحة اللبنانية إلى أن حصيلة أعداد الضحايا في لبنان، وصلت إلى 1974 قتيلا بينهم 127 طفلًا و261 امرأةً، إضافةً إلى 9384 جريحًا، منذ بداية العدوان الإسرائيلي، في الـ8 من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتوسعه منذ نحو أسبوع.وأفاد وزير الصحة اللبناني الدكتور فراس الأبيض، بأن 9 مستشفيات تعرضت للاستهداف الإسرائيلي و45 مركزًا طبيًا و128 سيارة وآلية، بينما قُتل 97 شخصا من الطواقم الطبية والطوارئ، جراء الغارات الإسرائيلية على البلاد.
https://sarabic.ae/20241003/بتوجيه-من-بوتين-وصول-طائرة-مساعدات-روسية-إلى-لبنان-فيديو--1093386885.html
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حصري, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
حصري, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

نقيب الأطباء في لبنان لـ"سبوتنيك": 1928 شهيدا حتى الآن وسيرتفع العدد مع استمرار الحرب

17:38 GMT 03.10.2024
© AP Photo / Hussein Mallaرجال الإنقاذ يتفقدون مبنى تعرض للقصف الإسرائيلي في بئر حسن في بيروت، لبنان، 1 أكتوبر 2024.
رجال الإنقاذ يتفقدون مبنى تعرض للقصف الإسرائيلي في بئر حسن في بيروت، لبنان، 1 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
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حصري
أعلن نقيب الأطباء في لبنان، يوسف بخاش، أن "عدد الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان قد بلغ 1928 شهيدا، فيما تخطت الإصابات 9300 إصابة".
وأكد بخاش، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الأعداد مرشحة للارتفاع، خاصة بعد الغارات الأخيرة، التي استهدفت الضاحية الجنوبية"، مشيرًا إلى أن "هذه الأرقام تتغير باستمرار، كل ساعة، بسبب استمرار العدوان".
وفي سياق الوضع الطبي، أوضح بخاش، أن "لبنان قد أعد نفسه لمواجهة مثل هذا العدوان، حيث تم تأمين مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية".
وأشار إلى "وصول مساعدات طبية من عدة دول، بما في ذلك روسيا والأردن وسوريا والعراق، مع استمرار العمل بشكل منظم لتوزيع الطواقم الطبية في مختلف المناطق".
لحظة وصول طائرة مساعدات إنسانية إلى لبنان بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
بتوجيه من بوتين... وصول طائرة مساعدات روسية إلى لبنان... فيديو
07:30 GMT
كما أوضح نقيب الأطباء في لبنان أن "الطواقم الطبية في الضاحية الجنوبية، تم نقلها إلى أماكن أخرى لمتابعة عملها، مما يضمن استمرار الدعم للمستشفيات الأخرى في البلاد".
وفي ختام تصريحه، دعا بخاش إلى "ضرورة تضافر جهود جميع الأحزاب اللبنانية في هذه الأوقات الصعبة"، مشددًا على "أهمية العمل نحو تحقيق حل سياسي يتطلب أولاً وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان".
وفي محصلة رسمية تصدر يوميًا عن الجهات الرسمية، أشارت وزارة الصحة اللبنانية إلى أن حصيلة أعداد الضحايا في لبنان، وصلت إلى 1974 قتيلا بينهم 127 طفلًا و261 امرأةً، إضافةً إلى 9384 جريحًا، منذ بداية العدوان الإسرائيلي، في الـ8 من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتوسعه منذ نحو أسبوع.
وأفاد وزير الصحة اللبناني الدكتور فراس الأبيض، بأن 9 مستشفيات تعرضت للاستهداف الإسرائيلي و45 مركزًا طبيًا و128 سيارة وآلية، بينما قُتل 97 شخصا من الطواقم الطبية والطوارئ، جراء الغارات الإسرائيلية على البلاد.
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