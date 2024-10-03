https://sarabic.ae/20241003/وحدة-خاصة-إسرائيلية-تتلقى-ضربة-موجعة-من-حزب-الله-1093398323.html

وحدة خاصة إسرائيلية تتلقى "ضربة موجعة" من "حزب الله"

وحدة خاصة إسرائيلية تتلقى "ضربة موجعة" من "حزب الله"

سبوتنيك عربي

تمثل وحدة "إيغوز" إحدى وحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي، التي يتلقى أفرادها تدريبات تصل لـ16 شهرا، قبل خوض معركة واحدة، لكنها خسرت ضباطا وجنودا في أول مواجهة... 03.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-03T13:27+0000

2024-10-03T13:27+0000

2024-10-03T13:27+0000

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وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، مقتل 8 أفراد من وحدات القوات الخاصة خلال مواجهات مع مقاتلي "حزب الله" اللبناني، يوم أمس فقط، بينهم ضابط و3 جنود من وحدة "إيغوز" فقط، إضافة إلى ضباط وجنود آخرين من باقي وحدات القوات الخاصة الإسرائيلية.وتمثل خسارة هذا العدد من أفراد القوات الخاصة "ضربة موجعة" للجيش الإسرائيلي، الذي أنشأ وحدة "إيغوز" لتكون رأس الحربة في الحروب البرية بصورة عامة وحربه أمام "حزب الله" بصورة خاصة.وفي الحروب تكون عمليات القوات الخاصة مؤشرا لما بعدها من عمليات قتالية واسعة، فعندما تحقق نجاحات تفتح المجال لانتصارات أكبر وترفع معنويات باقي الجنود، أما عندما تتعرض لإخفاقات، فإن ذلك قد يمكن "حزب الله" من جر قوات إسرائيلية ضخمة لمواجهات غير مدروسة تجعل خسائرها أكبر.معلومات عن وحدة "إيغوز" وفقا لما ينشره الجيش الإسرائيلي من بيانات رسميةوبعد تعرضها لما يمكن وصفه بـ"مقتلة" على يد مقاتلي "حزب الله"، يتضح أن القدرات القتالية المعلنة لوحدات القوات الخاصة الإسرائيلية ربما تقتصر على البيانات النظرية وأن قدرات مقاتلي الحزب قد تكون أكبر بصورة مكنتهم من القضاء على عدد كبير من جنود قوات النخبة الإسرائيلية في يوم واحد.مواجهة "حزب الله"أشارت تقارير إلى أن الوحدات الإسرائيلية الخاصة كانت تقوم بعملية عسكرية في إحدى قرى الجنوب اللبناني، حيث واجهت مقاومة عنيفة من مقاتلي "حزب الله"، نتج عنها 8 قتلى من القوات الخاصة الإسرائيلية، أمس الأربعاء.ومنذ نحو عام تتواصل المواجهات المحدودة بين إسرائيل و"حزب الله" بعمليات قصف متبادل، تطورت قبل أيام إلى مواجهة برية نتج عنها خسائر كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي، كان آخرها ما أفادت به وسائل إعلان عن مقتل 4 جنود إسرائيليين آخرين، فجر اليوم في جنوب لبنان، كما نفذ 22 عملية منذ الصباح أسفرت عن تدمير دبابات وسقوط قتلى إسرائيليين.

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