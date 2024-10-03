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وزير الخارجية الروسي: روسيا والصين تطوران تعاونا مكثفا في المجال العسكري وصناعة الدفاع

وزير الخارجية الروسي: روسيا والصين تطوران تعاونا مكثفا في المجال العسكري وصناعة الدفاع

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو وبكين تعملان بشكل مكثف على تطوير التعاون في المجال العسكري وصناعة الدفاع، مشيرًا إلى أن تحركاتهما شفافة تمامًا... 03.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-03T01:31+0000

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وقال لافروف في مقال نشرته صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية: "تسمح لنا مستويات الثقة العالية بتطوير التعاون العسكري والتقني بشكل مكثف، وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة، وتنظيم دوريات جوية وبحرية، وإقامة تفاعل ودي في منطقة الحدود المشتركة. كل هذا يعزز أمن بلداننا ويُحافظ على الاستقرار الدولي والإقليمي، لا سيما في أوراسيا الكبرى".وأضاف أن "أفعالنا شفافة تمامًا، وتتخذ وفقًا صارمًا للقانون الدولي، وليست موجهة ضد دول ثالثة".وأشار لافروف إلى أنه على الرغم من التدابير التقييدية المختلفة التي فرضتها الولايات المتحدة ودولها التابعة، تواصل اقتصادات روسيا والصين تطورها الديناميكي.وأوضح: "إن هيكل الاقتصاد الوطني في بلدينا يتمتع بقدر عالٍ من التكامل. لفترة طويلة، كانت الصين شريكنا التجاري الرئيسي. في العام الماضي، احتلت روسيا المرتبة الأولى من حيث معدلات نمو حجم التجارة مع الصين. في عام 2023، تجاوزت التجارة المتبادلة علامة 200 مليار دولار وتواصل الوصول إلى آفاق جديدة. وأود أن أشير بشكل خاص إلى أنه قد تم تحويل التسويات الثنائية تقريبًا بالكامل إلى العملات الوطنية - الروبل واليوان: والآن بلغ نصيبهما 95%".كما ذكر أن التعاون المفيد للطرفين لا يقتصر على التجارة فقط، مؤكدا:واختتم لافروف بالقول: "الآن نواجه مهمة طموحة تتمثل في ضمان التنمية عالية الجودة للعلاقات الاقتصادية الثنائية حتى عام 2030. من أجل تحقيق ذلك، تم إطلاق عمل نشط من قبل الهياكل الحكومية والشركات. أنا واثق أنه من خلال الجهود المشتركة سنحقق نتائج ملحوظة".يشار إلى أن روسيا والصين احتفلتا بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية في الثاني من أكتوبر، حيث كان الاتحاد السوفيتي أول دولة تعترف بجمهورية الصين الشعبية بعد يوم من إعلانها.

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