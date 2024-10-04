https://sarabic.ae/20241004/اللغة-العربية-مهددة-بالانقراض-في-دولة-عربية-وسط-رفض-المشاركة-في-إحصائها-1093423925.html
اللغة العربية "مهددة بالانقراض" في دولة عربية وسط رفض المشاركة في إحصائها
اللغة العربية "مهددة بالانقراض" في دولة عربية وسط رفض المشاركة في إحصائها
سبوتنيك عربي
صرح أحمد الحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط في المغرب، بأن عملية الإحصاء لعام 2024، كشفت أن اللغة العربية مهددة "بالانقراض" في بلاده. 04.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-04T09:12+0000
2024-10-04T09:12+0000
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ونقل موقع "هيسبريس" عن العلمي، قوله إن "اللغة العربية تواجه تهديد الانقراض مثل الأمازيغية".وأضاف أن الأسئلة المتعلقة بالإحصاء تهدف إلى معرفة اللغة المنتشرة بين المواطنين، بما في ذلك العربية والأمازيغية والفرنسية.وعن كيفية توجيه الأسئلة، أوضح العلمي أن "الأمر يتم عبر استفسار المواطنين عن اللغة التي يتحدثون ويكتبون بها لبحث مسألة نسب الأمية".وتابع: "الاستفسار يكون عن طبيعة اللغة، وهل هي دارجة عربية أم أمازيغية، أم بها بعض الفرنسية".وأكد أنه "شخصياً لا يعرف إن كانت الدارجة تعبيراً عن اللغة العربية، لكن يبدو أن المغاربة يستخدمونها بشكل يومي"، حسب تعبيره.وأشار المسؤول المغربي إلى أنه في إحصاء العام الحالي، تمت إضافة سؤال جديد حول اللغات يتعلق بـ"ما هي اللغة التي كان يتحدثها المواطن وهو صغير مع والديه؟".فيما يتعلق برفض بعض المواطنين للإحصاء، أفاد الحليمي بأن "4 جزائريين من أصل 300 أسرة أجنبية في المغرب رفضوا الإجابة بسبب جنسيتهم".كما طمأن المسؤول المغربي المواطنين بأن جميع المعطيات التي سيتم جمعها ستؤمن في مركز بيانات خاص، ولا يمكن لأحد الاطلاع عليها.
https://sarabic.ae/20240613/الأزهر-يعلن-عن-برنامج-دولي-لتعليم-اللغة-العربية-حول-العالم-1089816733.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
ثقافة, منوعات, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
ثقافة, منوعات, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
اللغة العربية "مهددة بالانقراض" في دولة عربية وسط رفض المشاركة في إحصائها
صرح أحمد الحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط في المغرب، بأن عملية الإحصاء لعام 2024، كشفت أن اللغة العربية مهددة "بالانقراض" في بلاده.
ونقل موقع
"هيسبريس" عن العلمي، قوله إن "اللغة العربية تواجه تهديد الانقراض مثل الأمازيغية".
وأضاف أن الأسئلة المتعلقة بالإحصاء تهدف إلى معرفة اللغة المنتشرة بين المواطنين، بما في ذلك العربية والأمازيغية والفرنسية.
وعن كيفية توجيه الأسئلة، أوضح العلمي أن "الأمر يتم عبر استفسار المواطنين عن اللغة التي يتحدثون ويكتبون بها لبحث مسألة نسب الأمية".
وتابع: "الاستفسار يكون عن طبيعة اللغة، وهل هي دارجة عربية أم أمازيغية، أم بها بعض الفرنسية".
وأكد أنه "شخصياً لا يعرف إن كانت الدارجة تعبيراً عن اللغة العربية
، لكن يبدو أن المغاربة يستخدمونها بشكل يومي"، حسب تعبيره.
وأشار المسؤول المغربي إلى أنه في إحصاء العام الحالي، تمت إضافة سؤال جديد حول اللغات يتعلق بـ"ما هي اللغة التي كان يتحدثها المواطن وهو صغير مع والديه؟".
فيما يتعلق برفض بعض المواطنين للإحصاء، أفاد الحليمي بأن "4 جزائريين من أصل 300 أسرة أجنبية في المغرب
رفضوا الإجابة بسبب جنسيتهم".
كما طمأن المسؤول المغربي المواطنين بأن جميع المعطيات التي سيتم جمعها ستؤمن في مركز بيانات خاص، ولا يمكن لأحد الاطلاع عليها.