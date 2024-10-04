https://sarabic.ae/20241004/المرشد-الإيراني-الأعداء-لن-يحققوا-النصر-أبدا-على-حماس-وحزب-الله-1093425817.html
المرشد الإيراني: الأعداء لن يحققوا النصر أبدا على حماس وحزب الله
المرشد الإيراني: الأعداء لن يحققوا النصر أبدا على حماس وحزب الله
سبوتنيك عربي
قال المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، إن "العدو الجبان عجز عن توجيه ضربة مؤثرة لبنى فصائل المقاومة فلجأ إلى سياسة الاغتيالات والتدمير". 04.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-04T10:00+0000
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وأضاف خامنئي في خطبة الجمعة، أن دفاع "حزب الله" عن غزة ونصرته للمسجد الأقصى هما خدمة مصيرية للمنطقة كلها.وتابع: "الكيان الذي تلقى مساعدات هائلة من أمريكا والغرب مُني بالهزيمة في مواجهة بضعة آلاف من المجاهدين".وواصل قائلا: "المقاومة في غزة أذهلت العالم، وجهاد رجال فلسطين ولبنان أعاد الكيان الغاصب 70 عاما إلى الوراء".كما أوضح أن "أمريكا تضمن وجود إسرائيل وتسعى لجعل المنطقة بأكملها تركع لها، لكن أحلامهم هي محض أوهام ومستحيلة".تصريحات خامنئي جاءت خلال إمامته لصلاة الجمعة، وهي الخطبة الأولى للمرشد الأعلى منذ حوالي 5 سنوات، بعد أيام من الهجوم الصاروخي على إسرائيل، ردا على اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في ضربة إسرائيلية استهدفته في الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى جانب قيادي في فيلق القدس الإيراني.وتأتي الخطبة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، في طهران في هجوم نُسب إلى إسرائيل في يوليو/تموز الماضي.كما تأتي أيضا قبل 3 أيام فقط من الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.وحسبما أفاد موقعه الرسمي في وقت سابق، فإن خامنئي يؤم المصلين في جامع المصلّى الكبير للإمام الخميني وسط طهران، تليها مراسم تكريم لنصر الله.وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن الهجوم الصاروخي الأخير على إسرائيل كان رداً على اغتيال نصر الله وهنية وقائد فيلق القدس في لبنان، عباس نيلفورشان.يشار إلى أن آخر مرة أمَّ فيها خامنئي صلاة الجمعة كانت في يناير/كانون الثاني 2020، بعد أن شنت إيران هجوماً صاروخياً على قاعدة أمريكية في العراق رداً على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.
https://sarabic.ae/20241004/بعد-الهجوم-على-إسرائيل-خامنئي-يؤم-صلاة-الجمعة-في-إيران-لأول-مرة-منذ-5-سنوات-1093419337.html
https://sarabic.ae/20241004/وكالات-إيرانية-تنشر-مشاهد-للحظة-تجهيز-الصواريخ-قبل-إطلاقها-نحو-إسرائيل-فيديو-1093420213.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, لبنان, الأخبار
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, لبنان, الأخبار
المرشد الإيراني: الأعداء لن يحققوا النصر أبدا على حماس وحزب الله
قال المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، إن "العدو الجبان عجز عن توجيه ضربة مؤثرة لبنى فصائل المقاومة فلجأ إلى سياسة الاغتيالات والتدمير".
وأضاف خامنئي
في خطبة الجمعة، أن دفاع "حزب الله" عن غزة ونصرته للمسجد الأقصى هما خدمة مصيرية للمنطقة كلها.
وتابع: "الكيان الذي تلقى مساعدات هائلة من أمريكا والغرب مُني بالهزيمة في مواجهة بضعة آلاف من المجاهدين".
وأكد المرشد الإيراني "الأعداء لن يحققوا النصر أبدا على حماس وحزب الله"، لافتا إلى أن المقاومة في المنطقة لن تتراجع بمقتل قادتها ورجالها والنصر سيكون حليفها.
وواصل قائلا: "المقاومة في غزة أذهلت العالم، وجهاد رجال فلسطين ولبنان أعاد الكيان الغاصب 70 عاما إلى الوراء".
كما أوضح أن "أمريكا تضمن وجود إسرائيل وتسعى لجعل المنطقة بأكملها تركع لها، لكن أحلامهم هي محض أوهام ومستحيلة".
تصريحات خامنئي جاءت خلال إمامته لصلاة الجمعة، وهي الخطبة الأولى للمرشد الأعلى منذ حوالي 5 سنوات، بعد أيام من الهجوم الصاروخي على إسرائيل، ردا على اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله
، في ضربة إسرائيلية استهدفته في الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى جانب قيادي في فيلق القدس الإيراني.
وتأتي الخطبة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، في طهران في هجوم نُسب إلى إسرائيل في يوليو/تموز الماضي.
كما تأتي أيضا قبل 3 أيام فقط من الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.
وحسبما أفاد
موقعه الرسمي في وقت سابق، فإن خامنئي يؤم المصلين في جامع المصلّى الكبير للإمام الخميني وسط طهران، تليها مراسم تكريم لنصر الله.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن الهجوم الصاروخي الأخير
على إسرائيل كان رداً على اغتيال نصر الله وهنية وقائد فيلق القدس في لبنان، عباس نيلفورشان.
يشار إلى أن آخر مرة أمَّ فيها خامنئي
صلاة الجمعة كانت في يناير/كانون الثاني 2020، بعد أن شنت إيران هجوماً صاروخياً على قاعدة أمريكية في العراق رداً على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.