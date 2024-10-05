https://sarabic.ae/20241005/إصابة-شخص-بمقاطعة-فورونيج-الروسية-في-هجوم-بطائرة-مسيرة-أوكرانية--1093451854.html
إصابة شخص في مقاطعة فورونيج الروسية إثر هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية
إصابة شخص في مقاطعة فورونيج الروسية إثر هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية
سبوتنيك عربي
قال الحاكم ألكسندر غوسيف، إن شخصًا أصيب خلال هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على مؤسسة مدنية في مقاطعة فورونيج الروسية. 05.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-05T04:16+0000
2024-10-05T04:16+0000
2024-10-05T04:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
طائرة مسيرة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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سبوتنيك. وكتب غوسيف على تلغرام: "حاولت الطائرات الجوية الأوكرانية المسيرة مهاجمة العديد من الشركات التي تصنع المنتجات المدنية. ووفقًا للمعلومات المحدثة، أصيب شخص واحد. الرجل أصيب بجروح وشظايا في ذراعه".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241003/الدفاع-الروسية-تدمير-113-مسيرة-أوكرانية-فوق-عد-مقاطعات-خلال-الليل-1093382745.html
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الأخبار
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وزارة الدفاع الروسية, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا, روسيا
وزارة الدفاع الروسية, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا, روسيا
إصابة شخص في مقاطعة فورونيج الروسية إثر هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية
04:16 GMT 05.10.2024 (تم التحديث: 04:49 GMT 05.10.2024)
قال الحاكم ألكسندر غوسيف، إن شخصًا أصيب خلال هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على مؤسسة مدنية في مقاطعة فورونيج الروسية.
سبوتنيك. وكتب غوسيف على تلغرام: "حاولت الطائرات الجوية الأوكرانية المسيرة مهاجمة العديد من الشركات التي تصنع المنتجات المدنية. ووفقًا للمعلومات المحدثة، أصيب شخص واحد. الرجل أصيب بجروح
وشظايا في ذراعه".
وأضاف حاكم فورونيج أن حريقًا اندلع في أحد طوابق المبنى، مؤكدًا أن خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث.
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.