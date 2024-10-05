إصابة شخص في مقاطعة فورونيج الروسية إثر هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية

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الجوع يفتك باليمنيين
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
09:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:03 GMT
13 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
10:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
12:03 GMT
16 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
12:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان أكثر من 20 بلدة في لبنان بالإخلاء ، وحزب الله يعلن مقتل وإصابة أكثر من 20 ضابطا بقوات النخبة الإسرائيلية
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران ستضطر إلى تصنيع الذخائر النووية أمام التهديد بضرب جميع دول محور المقاومة
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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120 د
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03:30 GMT
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06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران ستضطر إلى تصنيع الذخائر النووية أمام التهديد بضرب جميع دول محور المقاومة
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30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
08:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
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صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
11:03 GMT
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11:19 GMT
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241005/إصابة-شخص-بمقاطعة-فورونيج-الروسية-في-هجوم-بطائرة-مسيرة-أوكرانية--1093451854.html
إصابة شخص في مقاطعة فورونيج الروسية إثر هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية
إصابة شخص في مقاطعة فورونيج الروسية إثر هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية
سبوتنيك عربي
قال الحاكم ألكسندر غوسيف، إن شخصًا أصيب خلال هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على مؤسسة مدنية في مقاطعة فورونيج الروسية. 05.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-05T04:16+0000
2024-10-05T04:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
طائرة مسيرة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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سبوتنيك. وكتب غوسيف على تلغرام: "حاولت الطائرات الجوية الأوكرانية المسيرة مهاجمة العديد من الشركات التي تصنع المنتجات المدنية. ووفقًا للمعلومات المحدثة، أصيب شخص واحد. الرجل أصيب بجروح وشظايا في ذراعه".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241003/الدفاع-الروسية-تدمير-113-مسيرة-أوكرانية-فوق-عد-مقاطعات-خلال-الليل-1093382745.html
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وزارة الدفاع الروسية, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا, روسيا
وزارة الدفاع الروسية, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا, روسيا

إصابة شخص في مقاطعة فورونيج الروسية إثر هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية

04:16 GMT 05.10.2024 (تم التحديث: 04:49 GMT 05.10.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنزل متضرر جراء سقوط مسيرة أوكرانية في فورونيج، روسيا 16 يناير 2024
منزل متضرر جراء سقوط مسيرة أوكرانية في فورونيج، روسيا 16 يناير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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قال الحاكم ألكسندر غوسيف، إن شخصًا أصيب خلال هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على مؤسسة مدنية في مقاطعة فورونيج الروسية.
سبوتنيك. وكتب غوسيف على تلغرام: "حاولت الطائرات الجوية الأوكرانية المسيرة مهاجمة العديد من الشركات التي تصنع المنتجات المدنية. ووفقًا للمعلومات المحدثة، أصيب شخص واحد. الرجل أصيب بجروح وشظايا في ذراعه".

وأضاف حاكم فورونيج أن حريقًا اندلع في أحد طوابق المبنى، مؤكدًا أن خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث.

وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: تدمير 113 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الليل
3 أكتوبر, 04:25 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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