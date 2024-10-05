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بعد دعوة ماكرون وقف تزويدها بالأسلحة.. ماذا تستورد إسرائيل من فرنسا؟
بعد دعوة ماكرون وقف تزويدها بالأسلحة.. ماذا تستورد إسرائيل من فرنسا؟
سبوتنيك عربي
تسلط دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، الضوء على مصادر الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل وأكبر الموردين ودور فرنسا في هذا المجال. 05.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-05T20:53+0000
2024-10-05T20:56+0000
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وتشير إحصائيات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا تصدرت قائمة الدول التي ترسل أسلحة إلى إسرائيل خلال الفترة من 2019 حتى 2023، تليها بريطانيا وفرنسا، في المرتبتين الرابعة والخامسة.وبحسب التقرير، فإن صادرات الأسلحة الفرنسية لإسرائيل في تلك الفترة أقل بكثير مما كانت عليه عام 1998 من حيث الحجم، لكنها شملت تزويد تل أبيب بمكونات مختلفة تستخدمها في تصنيع الأسلحة محليا.ولفت التقرير إلى أن تصريحات وزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان ليكورنو، في فبراير/ شباط الماضي، سلطت الضوء على أن صادرات فرنسا إلى إسرائيل كانت تشمل مكونات أساسية خاصة بصناعة وتصدير الأسلحة في إسرائيل. كما أشارت إلى تأكيده على ضرورة مراجعة الصادرات الخاصة بإسرائيل خاصة فيما يتعلق بتصدير الأسلحة.وأوضح التقرير أن هناك العديد من منظمات المجتمع المدني في فرنسا طالبت الحكومة بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.وفي يونيو/ حزيران الماضي، أشار تقرير نشرته منظمة استقصائية إلى أن فرنسا تزود إسرائيل بمعدات إلكترونية من الممكن استخدامها في الطائرات المسيرة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الحرب ومنها طائرات "هيرميس - 900". وقال ماكرون في تصريحات لإذاعة "فرانس إنتر" اليوم السبت: "أعتقد أن الأولوية اليوم هي العودة إلى الحل السياسي، والتوقف عن تسليم الأسلحة لمواصلة المعارك في غزة".وأوضح الرئيس الفرنسي أن فرنسا لا تقوم بتسليم أسلحة لاستخدامها في الحرب، مؤكدا أن تجنب التصعيد في لبنان يمثل أولوية، مضيفًا أن "لبنان لا يُمكن أن يصبح غزة جديدة".
https://sarabic.ae/20241005/ماكرون-يدعو-إلى-وقف-تزويد-إسرائيل-بأسلحة-قد-تستخدم-في-غزة-1093467035.html
https://sarabic.ae/20240919/تحقيقات-في-انتهاك-بايدن-قوانين-تصدير-الأسلحة-إلى-إسرائيل-1092883369.html
https://sarabic.ae/20240826/أمريكا-أرسلت-أكثر-من-50-ألف-طن-من-الأسلحة-والمعدات-العسكرية-إلى-إسرائيل-منذ-بداية-حرب-غزة--1092099706.html
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أخبار العالم الآن, رصد عسكري, أخبار فرنسا , إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, أخبار فرنسا , إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة

بعد دعوة ماكرون وقف تزويدها بالأسلحة.. ماذا تستورد إسرائيل من فرنسا؟

20:53 GMT 05.10.2024 (تم التحديث: 20:56 GMT 05.10.2024)
© AP Photoطائرة هيرميس المسيرة التي تصنعها إسرائيل
طائرة هيرميس المسيرة التي تصنعها إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
تسلط دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، الضوء على مصادر الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل وأكبر الموردين ودور فرنسا في هذا المجال.
وتشير إحصائيات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا تصدرت قائمة الدول التي ترسل أسلحة إلى إسرائيل خلال الفترة من 2019 حتى 2023، تليها بريطانيا وفرنسا، في المرتبتين الرابعة والخامسة.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2024
ماكرون يدعو إلى وقف تزويد إسرائيل بأسلحة قد تستخدم في غزة
17:11 GMT
وبحسب التقرير، فإن صادرات الأسلحة الفرنسية لإسرائيل في تلك الفترة أقل بكثير مما كانت عليه عام 1998 من حيث الحجم، لكنها شملت تزويد تل أبيب بمكونات مختلفة تستخدمها في تصنيع الأسلحة محليا.
ولفت التقرير إلى أن تصريحات وزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان ليكورنو، في فبراير/ شباط الماضي، سلطت الضوء على أن صادرات فرنسا إلى إسرائيل كانت تشمل مكونات أساسية خاصة بصناعة وتصدير الأسلحة في إسرائيل.
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كما أشارت إلى تأكيده على ضرورة مراجعة الصادرات الخاصة بإسرائيل خاصة فيما يتعلق بتصدير الأسلحة.
وأوضح التقرير أن هناك العديد من منظمات المجتمع المدني في فرنسا طالبت الحكومة بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أشار تقرير نشرته منظمة استقصائية إلى أن فرنسا تزود إسرائيل بمعدات إلكترونية من الممكن استخدامها في الطائرات المسيرة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الحرب ومنها طائرات "هيرميس - 900".
منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
أمريكا أرسلت أكثر من 50 ألف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ بداية حرب غزة
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وقال ماكرون في تصريحات لإذاعة "فرانس إنتر" اليوم السبت: "أعتقد أن الأولوية اليوم هي العودة إلى الحل السياسي، والتوقف عن تسليم الأسلحة لمواصلة المعارك في غزة".
وأوضح الرئيس الفرنسي أن فرنسا لا تقوم بتسليم أسلحة لاستخدامها في الحرب، مؤكدا أن تجنب التصعيد في لبنان يمثل أولوية، مضيفًا أن "لبنان لا يُمكن أن يصبح غزة جديدة".
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