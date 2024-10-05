https://sarabic.ae/20241005/في-ليلة-تألق-ساكا-أرسنال-يهزم-ساوثهامبتون-بثلاثية--فيديو-1093467178.html
في ليلة تألق ساكا.. أرسنال يهزم ساوثهامبتون بثلاثية .. فيديو
في ليلة تألق ساكا.. أرسنال يهزم ساوثهامبتون بثلاثية .. فيديو
سبوتنيك عربي
حقق فريق أرسنال الإنجليزي فوزا مثيرا على حساب ضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت. 05.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-05T17:22+0000
2024-10-05T17:22+0000
2024-10-05T17:22+0000
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وأقيمت المباراة بين الفريقين على ملعب "الإمارات" في لندن ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة شهدت تألق بوكايو ساكا، نجم أرسنال بعدما وضع بصمته على أهداف "الجانرز" الثلاثة بتسجيل هدفا وصناعة هدفين.ونجح أرسنال الإنجليزي بهذه النتيجة المهمة في مواصلة مطاردته للثنائي ليفربول ومانشستر سيتي على الصدارة.على الرغم من مبادرة نادي ساوثهامبتون في افتتاح باب التسجيل عبر كاميرون أرتشر في الدقيقة 55، إلا أن نادي أرسنال رد بثلاثية عن طريق كاي هافيرتز، غابرييل مارتينيلي وبوكايو ساكا في الدقائق 58، 68 و88.وبتلك النتيجة ارتفع رصيد أرسنال إلى 17 نقطة، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب "البريميرليغ"، بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي، صاحب الوصافة ونقطة عن ليفربول، متصدر جدول الدوري الإنجليزي.ويأتي هذا فيما يظل ساوثهامبتون برصيد نقطة وحيدة، في المركز 19 قبل الأخير بجدول الترتيب.
https://sarabic.ae/20230514/برايتون-يفوز-على-أرسنال-بثلاثية-نظيفة-ويقرب-السيتي-من-لقب-الدوري-الإنجليزي-1077029993.html
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أخبار الدوري الإنجليزي, أخبار كرة القدم, رياضة, ليفربول
أخبار الدوري الإنجليزي, أخبار كرة القدم, رياضة, ليفربول
في ليلة تألق ساكا.. أرسنال يهزم ساوثهامبتون بثلاثية .. فيديو
حقق فريق أرسنال الإنجليزي فوزا مثيرا على حساب ضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت.
وأقيمت المباراة بين الفريقين على ملعب "الإمارات" في لندن ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة شهدت تألق بوكايو ساكا، نجم أرسنال بعدما وضع بصمته على أهداف "الجانرز" الثلاثة بتسجيل هدفا وصناعة هدفين.
ونجح أرسنال الإنجليزي بهذه النتيجة المهمة في مواصلة مطاردته للثنائي ليفربول
ومانشستر سيتي على الصدارة.
على الرغم من مبادرة نادي ساوثهامبتون في افتتاح باب التسجيل عبر كاميرون أرتشر في الدقيقة 55، إلا أن نادي أرسنال رد بثلاثية عن طريق كاي هافيرتز، غابرييل مارتينيلي وبوكايو ساكا في الدقائق 58، 68 و88.
وبتلك النتيجة ارتفع رصيد أرسنال إلى 17 نقطة، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب "البريميرليغ"، بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي، صاحب الوصافة ونقطة عن ليفربول، متصدر جدول الدوري الإنجليزي
.
ويأتي هذا فيما يظل ساوثهامبتون برصيد نقطة وحيدة، في المركز 19 قبل الأخير بجدول الترتيب.