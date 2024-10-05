https://sarabic.ae/20241005/مواجهات-برية-حزب-الله-ينشر-تسجيلا-مصورا-لمقاتليه-خلال-معارك-مع-الجيش-الإسرائيلي-فيديو-1093462203.html

"مواجهات برية"... "حزب الله" ينشر تسجيلا مصورا لمقاتليه خلال معارك مع الجيش الإسرائيلي... فيديو

"مواجهات برية"... "حزب الله" ينشر تسجيلا مصورا لمقاتليه خلال معارك مع الجيش الإسرائيلي... فيديو

سبوتنيك عربي

نشر "حزب الله" اللبناني، تسجيلا مصورا يتضمن مشاهد لمقاتليه خلال المواجهات البرية مع الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية. 05.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-05T14:48+0000

2024-10-05T14:48+0000

2024-10-05T14:48+0000

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وتبين المشاهد المواجهات البرية بين عناصر "حزب الله" اللبناني ضد قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية.أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، استهداف 23 موقعًا للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.بيروت - سبوتنيك. وأوضح "حزب الله" في بيانه، اليوم السبت، أن عناصره "قصفوا أمس الجمعة 23 موقعًا للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث استهدفوا دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا في محيط موقع المالكية، وقصفوا مرابض مدفعية إسرائيلية في جنوب مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية، وقصفوا قاعدة إيلانيا الإسرائيلية بصلية صاروخية كبيرة، وقصفوا تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة، وتجمعًا آخر في مستوطنة كرمئيل، وفي محيط موقع البغدادي، وفي محيط أفيفيم، وشرق دوفيف".وأوضح البيان، أنهم "قصفوا قوة للجنود أثناء تقدمها باتجاه بيادر العدس غرب يارون، وقاعدة نفح، وفي سهل مارون الراس، وقصفوا قاعدة إيلانيا، ومدينة ‏صفد، واستهدفوا قوة جنود في سهل مارون الراس بقذائف المدفعية وأوقعوا فيهم ‏إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح، وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا، ومستعمرة كرمئيل، وتجمعًا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في سعسع بصاروخ بركان ثقيل".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس"، إن قوات لواء 188 مدرعات الإسرائيلي نفذت خلال الأيام الماضية عمليات قتالية برية مركزة في جنوب لبنان، حيث داهمت القوات بشكل خاص مجمعات لـ"حزب الله" .

https://sarabic.ae/20241005/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-القضاء-على-اثنين-من-كبار-أعضاء-حركة-حماس-في-لبنان-1093460543.html

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أخبار حزب الله, لبنان, العالم العربي, رصد عسكري