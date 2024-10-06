قدراتها خارقة.. معلومات عن الطائرة المسيرة الروسية "سن الأسد"
© Sputnik/
تابعنا عبر
تمتلك روسيا قدرات متطورة في مجال تصنيع الطائرات المسيرة بجميع أنواعها ويشمل ذلك الطائرات المسيرة القتالية الثقيلة وتلك التي لا يحتاج إطلاقها سوى مترين مربعين تقريبا.
وأعلنت شركة "أتري" الروسية دخول طائراتها المسيرة الجديدة من طراز "سن الأسد" مرحلة الإنتاج التسلسلي، حسبما ذكر موقع "توب وور دوت رو"، الذي أوضح أنها تنتمي لفئة المروحيات المسيرة المصممة لتنفيذ مهام تكتيكية.
وتمتلك هذه الطائرة المسيرة القدرة على تنفيذ مهام الاستطلاع والنقل وتحديد الأهداف وأنظمة إدارة النيران.
زودت الشركة الروسية مسيرة "سن الأسد" بدوارين محوريين مرتبطة بهيكل أسطواني مكون من وحدات وتقع الوحدة الأكبر تحت نظام الناقل، وإحدى نسخها مزودة بأرجل للهبوط والإقلاع العمودي.
وتوجد 3 طرازات من طائرات "سن الأسد" الروسية المسيرة كل منها يمتلك ذات الصفات المشتركة مع اختلافات تتعلق بالحمولة والمهام.
"سن الأسد - 1"
النسخة الأصغر حجما.
الارتفاع: 37 سم.
القطر 8.2 سم.
قطر المراوح: 50 سم.
وزن الإقلاع: 2.5 كغ.
الحمولة: 1 كغ.
ارتفاع التحليق: 3 آلاف متر.
السرعة: 100 كلم/ ساعة.
المدى: 7 كلم.
زمن الطيران: 40 دقيقة.
"سن الأسد - 2"
الأكبر حجما بين النسخ الـ3.
الارتفاع: 52 سم.
القطر: 11.6 سم.
وزن الإقلاع: 7.2 كغ.
الحمولة: 3.2 كغ.
قطر المراوح: 65 سم.
السرعة: 120 كلم/ ساعة.
مدة الطيران: 48 دقيقة.
المدى: 10 كلم.
"سن الأسد - 3"
متوسطة الحجم.
الارتفاع: 50 سم.
القطر: 9.6 سم.
وزن الإقلاع: 4.2 كغ.
الحمولة: 1.2 كغ.
قطر المراوح: 62 سم.
السرعة: 100 كلم/ ساعة.
مدة الطيران: 48 دقيقة.
وتشترك النسخ الـ3 في أنها تعمل بنظام تشغيل واحد طورتها الشركة المصنعة "أتري" وهو نظام يمكنه التحكم في الطيران ومراقبة حمولة الطائرة المسيرة، التي يمكن تعليقها في الجزء السفلي من الجسم وخاصة كاميرا المراقبة ذات السعة العالية.
12 يناير 2021, 08:13 GMT
مميزات عملياتية
تستطيع طائرات "سن الأسد" الروسية المسيرة العمل في ظروف الطقس السيء بكفاءة عالية، وهو ما يسمح باستخدامها في مهام الاستطلاع ومهام التأمين وحماية المواقع الاستراتيجية بفضل حجمها الصغير، الذي يجعل عملية اكتشافها في غاية الصعوبة.
وتشير تقارير إلى أن هذا النوع من الطائرات المسيرة يمكنه الاختفاء من وسائل الرصد التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء خاصة إذا كانت تستخدم محركات لا ينتج عنها قدر كبير من الحرارة.
كما أن هذا النوع من الطائرات المسيرة يمكنه الحركة في جميع الاتجاهات أو الثبات عند نقطة واحدة لمراقبة وضع عسكري محدد مع صعوبة اكتشافها بسبب صغر حجمها.
© Sputnikمسيرة "لانتسيت" الانتحارية
مسيرة "لانتسيت" الانتحارية
© Sputnik