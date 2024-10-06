https://sarabic.ae/20241006/مشهد-يخطف-الأنفاس-للحظة-اشتعال-طائرة-ركاب-فيديو-1093479996.html
مشهد "يخطف الأنفاس" للحظة اشتعال طائرة ركاب... فيديو
مشهد "يخطف الأنفاس" للحظة اشتعال طائرة ركاب... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اشتعال النيران في طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار لاس فيغاس. 06.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-06T10:27+0000
2024-10-06T10:27+0000
2024-10-06T10:27+0000
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اشتعال النيران في طائرة ركاب تابعة لشركة الطيران الأمريكية "فرونتير إيرلاينز"، خلال رحلتها رقم 1326 "سان دييغو - لاس فيغاس".يذكر أن الحادث وقع في مطار "هاري ريد" الدولي، ولم يبلغ عن وقوع إصابات وتم إجلاء الركاب وطاقم الطائرة.اصطدام طائرتين أمريكيتين وانفصال ذيل إحداهما... فيديووسط "هلع بين الركاب" طائرة جزائرية تهبط اضطراريا بسبب خلل تقني... فيديو
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سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
مشهد "يخطف الأنفاس" للحظة اشتعال طائرة ركاب... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اشتعال النيران في طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار لاس فيغاس.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اشتعال النيران في طائرة ركاب تابعة لشركة الطيران الأمريكية "فرونتير إيرلاينز"، خلال رحلتها رقم 1326 "سان دييغو - لاس فيغاس".
يذكر أن الحادث وقع في مطار "هاري ريد" الدولي، ولم يبلغ عن وقوع إصابات وتم إجلاء الركاب وطاقم الطائرة.