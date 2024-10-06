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مصير قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني يثير جدلا واسعا
مصير قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني يثير جدلا واسعا
سبوتنيك عربي
أشارت وسائل إعلام غربية إلى أن مصير العميد إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس الإيراني، التابع للحرس الثوري الإيراني، أصبح محل تساؤلات بسبب ما تم تداوله من أنباء... 06.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-06T15:13+0000
2024-10-06T15:13+0000
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وتسبب صمت المسؤولين الإيرانيين تجاه هذا الأمر في حالة من الجدل خاصة بعد غيابه عن المشاركة في صلاة الجمعة الماضي، مع المرشد الإيراني علي خامنئي، بحسب وسائل إعلام غربية، أشارت إلى أن قاآني، يعد أحد أكبر القادة العسكريين في البلاد.وظهر قاآني، في لبنان داخل مقرات تابعة لـ"حزب الله"، قبل يومين، من مقتل حسن نصر الله، الأمين العام السابق للحزب، بحسب وسائل إعلام غربية. وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسماعيل قاآني، ربما أصيب في غارة إسرائيلية على بيروت استهدفت حسن نصر الله، بينما أكدت وسائل إعلام إيرانية أنه بحالة جيدة.كما ظهر قاآني، مرة أخرى داخل المكتب التمثيلي لـ"حزب الله"، الأحد الماضي، حيث كان يقدم التعازي لممثل الحزب، عبد الله صفي الدين، بعد مقتل حسن نصر الله.وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية مرة أخرى، إصابة قاآني، في الغارة التي استهدفت هاشم صفي الدين، المرشح المحتمل لخلافة أمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله، في وقت لاحق.ونفى مصدر عسكري إيراني رفيع مزاعم إصابته مؤكدا أنه بصحة جيدة، بعد تداول أنباء مقتله أو إصابته مرتين في لبنان.وتولى إسماعيل قاآني، منصبه عام 2020 خلفا لقاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق.وقالت العلاقات الإعلامية لـ"حزب الله"، تعليقا على هذا الأمر: "تنشر بعض وسائل الإعلام أخبارا تنسبها إلى مصادر في حزب الله تتعلق بمصير مسؤوليه عقب الغارات الوحشية على الضاحية الجنوبية، وآخر تلك الوسائل وكالة الصحافة الفرنسية التي نسبت أخبارها إلى مصادر رفيعة في حزب الله"، مضيفة: "يهمنا أن نؤكد مجدداً أنه لا يوجد لدينا مصادر في “حزب الله”، وموقفنا يصدر في بيان رسمي من العلاقات الإعلامية في "حزب الله".
https://sarabic.ae/20240920/هل-قتل-نائب-قائد-فيلق-القدس-في-الهجوم-على-الضاحية-الجنوبية-ببيروت-1092946505.html
https://sarabic.ae/20220116/أول-ما-قام-به-قائد-فيلق-القدس-اسماعيل-قاآني-عقب-وصوله-العراق-صور-وفيديو-1056292656.html
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مصير قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني يثير جدلا واسعا

15:13 GMT 06.10.2024
© AP Photoالقائد الجديد لـ"فيلق القدس" الإيراني إسماعيل قاآني
القائد الجديد لـفيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2024
© AP Photo
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أشارت وسائل إعلام غربية إلى أن مصير العميد إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس الإيراني، التابع للحرس الثوري الإيراني، أصبح محل تساؤلات بسبب ما تم تداوله من أنباء حول غيابه بصورة ملحوظة ومزاعم مقتله أو إصابته.
وتسبب صمت المسؤولين الإيرانيين تجاه هذا الأمر في حالة من الجدل خاصة بعد غيابه عن المشاركة في صلاة الجمعة الماضي، مع المرشد الإيراني علي خامنئي، بحسب وسائل إعلام غربية، أشارت إلى أن قاآني، يعد أحد أكبر القادة العسكريين في البلاد.
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وظهر قاآني، في لبنان داخل مقرات تابعة لـ"حزب الله"، قبل يومين، من مقتل حسن نصر الله، الأمين العام السابق للحزب، بحسب وسائل إعلام غربية.
وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسماعيل قاآني، ربما أصيب في غارة إسرائيلية على بيروت استهدفت حسن نصر الله، بينما أكدت وسائل إعلام إيرانية أنه بحالة جيدة.
كما ظهر قاآني، مرة أخرى داخل المكتب التمثيلي لـ"حزب الله"، الأحد الماضي، حيث كان يقدم التعازي لممثل الحزب، عبد الله صفي الدين، بعد مقتل حسن نصر الله.
وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية مرة أخرى، إصابة قاآني، في الغارة التي استهدفت هاشم صفي الدين، المرشح المحتمل لخلافة أمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله، في وقت لاحق.
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ونفى مصدر عسكري إيراني رفيع مزاعم إصابته مؤكدا أنه بصحة جيدة، بعد تداول أنباء مقتله أو إصابته مرتين في لبنان.
وتولى إسماعيل قاآني، منصبه عام 2020 خلفا لقاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق.
وقالت العلاقات الإعلامية لـ"حزب الله"، تعليقا على هذا الأمر: "تنشر بعض وسائل الإعلام أخبارا تنسبها إلى مصادر في حزب الله تتعلق بمصير مسؤوليه عقب الغارات الوحشية على الضاحية الجنوبية، وآخر تلك الوسائل وكالة الصحافة الفرنسية التي نسبت أخبارها إلى مصادر رفيعة في حزب الله"، مضيفة: "يهمنا أن نؤكد مجدداً أنه لا يوجد لدينا مصادر في “حزب الله”، وموقفنا يصدر في بيان رسمي من العلاقات الإعلامية في "حزب الله".
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