https://sarabic.ae/20241006/مصير-قائد-فيلق-القدس-إسماعيل-قاآني-يثير-جدلا-واسعا-1093484956.html

مصير قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني يثير جدلا واسعا

مصير قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني يثير جدلا واسعا

سبوتنيك عربي

أشارت وسائل إعلام غربية إلى أن مصير العميد إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس الإيراني، التابع للحرس الثوري الإيراني، أصبح محل تساؤلات بسبب ما تم تداوله من أنباء... 06.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-06T15:13+0000

2024-10-06T15:13+0000

2024-10-06T15:13+0000

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار إيران

إيران

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

لبنان

أخبار لبنان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104395/37/1043953730_0:88:2001:1213_1920x0_80_0_0_35194dd201fb53a596ff2e3335dd9bd2.jpg

وتسبب صمت المسؤولين الإيرانيين تجاه هذا الأمر في حالة من الجدل خاصة بعد غيابه عن المشاركة في صلاة الجمعة الماضي، مع المرشد الإيراني علي خامنئي، بحسب وسائل إعلام غربية، أشارت إلى أن قاآني، يعد أحد أكبر القادة العسكريين في البلاد.وظهر قاآني، في لبنان داخل مقرات تابعة لـ"حزب الله"، قبل يومين، من مقتل حسن نصر الله، الأمين العام السابق للحزب، بحسب وسائل إعلام غربية. وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسماعيل قاآني، ربما أصيب في غارة إسرائيلية على بيروت استهدفت حسن نصر الله، بينما أكدت وسائل إعلام إيرانية أنه بحالة جيدة.كما ظهر قاآني، مرة أخرى داخل المكتب التمثيلي لـ"حزب الله"، الأحد الماضي، حيث كان يقدم التعازي لممثل الحزب، عبد الله صفي الدين، بعد مقتل حسن نصر الله.وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية مرة أخرى، إصابة قاآني، في الغارة التي استهدفت هاشم صفي الدين، المرشح المحتمل لخلافة أمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله، في وقت لاحق.ونفى مصدر عسكري إيراني رفيع مزاعم إصابته مؤكدا أنه بصحة جيدة، بعد تداول أنباء مقتله أو إصابته مرتين في لبنان.وتولى إسماعيل قاآني، منصبه عام 2020 خلفا لقاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق.وقالت العلاقات الإعلامية لـ"حزب الله"، تعليقا على هذا الأمر: "تنشر بعض وسائل الإعلام أخبارا تنسبها إلى مصادر في حزب الله تتعلق بمصير مسؤوليه عقب الغارات الوحشية على الضاحية الجنوبية، وآخر تلك الوسائل وكالة الصحافة الفرنسية التي نسبت أخبارها إلى مصادر رفيعة في حزب الله"، مضيفة: "يهمنا أن نؤكد مجدداً أنه لا يوجد لدينا مصادر في “حزب الله”، وموقفنا يصدر في بيان رسمي من العلاقات الإعلامية في "حزب الله".

https://sarabic.ae/20240920/هل-قتل-نائب-قائد-فيلق-القدس-في-الهجوم-على-الضاحية-الجنوبية-ببيروت-1092946505.html

https://sarabic.ae/20220116/أول-ما-قام-به-قائد-فيلق-القدس-اسماعيل-قاآني-عقب-وصوله-العراق-صور-وفيديو-1056292656.html

أخبار إيران

إيران

إسرائيل

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إيران, إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان