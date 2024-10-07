https://sarabic.ae/20241007/أكثر-من-5-آلاف-بالون-الجيش-الكوري-الجنوبي-يهدد-بإجراءات-عسكرية-صارمة-ضد-الشمال-1093508615.html

أكثر من 5 آلاف بالون... الجيش الكوري الجنوبي يهدد بإجراءات عسكرية "صارمة" ضد الشمال

أكثر من 5 آلاف بالون... الجيش الكوري الجنوبي يهدد بإجراءات عسكرية "صارمة" ضد الشمال

سبوتنيك عربي

هدد الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، باتخاذ إجراءات عسكرية "صارمة" ضد كوريا الشمالية، بعد إطلاق الأخيرة دفعة جديدة من بالونات القمامة. 07.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-07T11:13+0000

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2024-10-07T11:13+0000

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وقالت القوات المسلحة في كوريا الجنوبية إن جارتها الشمالية أطلقت مرة أخرى بالونات قمامة باتجاهها، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد 3 أيام فقط من إطلاق مماثل الأسبوع الماضي.وأثارت هيئة الأركان المشتركة احتمالية تحليق البالونات باتجاه مقاطعة جيونج جي الشمالية، وأجزاء أخرى من منطقة العاصمة سيئول، ونصحت المواطنين بعدم لمسها والحذر من البالونات التي قد تسقط، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.ومنذ أواخر شهر مايو/ أيار الماضي، أرسلت كوريا الشمالية أكثر من 5000 بالون قمامة عبر الحدود باتجاه كوريا الجنوبية في أكثر من 25 مناسبة، وفي إطلاقها السابق يوم الجمعة الماضي، أرسلت كوريا الشمالية نحو 320 بالونا.وتعهدت القوات المسلحة في كوريا الجنوبية، في بيانها اليوم الاثنين، باتخاذ إجراءات عسكرية "صارمة"، إذا "تجاوزت كوريا الشمالية الخط" بحملتها المستمرة لبالونات القمامة أو ألحقت أضرارا جسيمة بالشعب الكوري الجنوبي.وردا على إطلاق البالونات، كانت القوات المسلحة في كوريا الجنوبية تبث دعاية يومية مناهضة لكوريا الشمالية عبر مكبرات الصوت، على طول الحدود منذ 21 يوليو/ تموز الماضي، وامتنعت عن إسقاط بالونات القمامة بشكل مباشر، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالسلامة.

https://sarabic.ae/20240911/الجيش-الكوري-الجنوبي-يكشف-عن-مفاجأة-وجدها-في-بالونات-القمامة-القادمة-من-كوريا-الشمالية-1092620598.html

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