https://sarabic.ae/20241007/إعلام-إيران-أعدت-10-سيناريوهات-للرد-على-أي-هجوم-إسرائيلي-1093528026.html
إعلام: إيران أعدت 10 سيناريوهات للرد على أي هجوم إسرائيلي
إعلام: إيران أعدت 10 سيناريوهات للرد على أي هجوم إسرائيلي
سبوتنيك عربي
نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر عسكرية قولها إن طهران سترد بجدية في حال قامت إسرائيل بأي إجراء عسكري ضدها. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T20:57+0000
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وقالت المصادر إن وحدة التخطيط بالقوات المسلحة الإيرانية أعدت نحو 10 سيناريوهات للرد على الإجراء المحتمل لإسرائيل، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الاثنين.وبحسب الوكالة، فإن رد إيران قد يكون أكثر شدة من أي هجوم إسرائيلي، مشيرة إلى أن العديد من الدول أخطرت طهران أنها لن تشارك إسرائيل في ردها المحتمل.وأكدت المصادر، بحسب الوكالة، أن أي دولة ستساعد إسرائيل في عمل محتمل ضد إيران ستكون قد تجاوزت الخط الأحمر الإيراني، مؤكدة أن رد طهران لن يكون بالضرورة ردا بالمثل وعلى مستوى الرد الإسرائيلي، لكن يمكن أن يكون أكثر شدة وعلى أهداف مختلفة.ولفتت الوكالة إلى قول المصادر، إن مساحة إسرائيل محدودة للغاية من ناحية الجغرافيا والبنية التحتية ورد إيران يمكن أن يسبب لها مشاكل غير مسبوقة.وبحسب المصادر، فإن العديد من الدول أخبرت طهران أنها لن تساعد إسرائيل.ونفذت إيران هجوما صاروخيا كبيرا الثلاثاء الماضي، وقالت إنه استهدف 3 قواعد عسكرية، ردا على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفسطينية في طهران، وحسن نصر الله، أمين عام "حزب الله" اللبناني، ومسؤولين عسكريين إيرانيين، بينما توعد إسرائيل بالرد على هذا الهجوم.
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إيران, إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إعلام: إيران أعدت 10 سيناريوهات للرد على أي هجوم إسرائيلي
20:57 GMT 07.10.2024 (تم التحديث: 20:59 GMT 07.10.2024)
نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر عسكرية قولها إن طهران سترد بجدية في حال قامت إسرائيل بأي إجراء عسكري ضدها.
وقالت المصادر إن وحدة التخطيط بالقوات المسلحة الإيرانية أعدت نحو 10 سيناريوهات للرد على الإجراء المحتمل لإسرائيل، بحسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية، اليوم الاثنين.
وبحسب الوكالة، فإن رد إيران قد يكون أكثر شدة من أي هجوم إسرائيلي، مشيرة إلى أن العديد من الدول أخطرت طهران أنها لن تشارك إسرائيل في ردها المحتمل.
وأكدت المصادر، بحسب الوكالة، أن أي دولة ستساعد إسرائيل
في عمل محتمل ضد إيران ستكون قد تجاوزت الخط الأحمر الإيراني، مؤكدة أن رد طهران لن يكون بالضرورة ردا بالمثل وعلى مستوى الرد الإسرائيلي، لكن يمكن أن يكون أكثر شدة وعلى أهداف مختلفة.
ولفتت الوكالة إلى قول المصادر، إن مساحة إسرائيل محدودة للغاية من ناحية الجغرافيا والبنية التحتية ورد إيران يمكن أن يسبب لها مشاكل غير مسبوقة.
وبحسب المصادر، فإن العديد من الدول أخبرت طهران أنها لن تساعد إسرائيل.
ونفذت إيران هجوما صاروخيا
كبيرا الثلاثاء الماضي، وقالت إنه استهدف 3 قواعد عسكرية، ردا على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفسطينية في طهران، وحسن نصر الله، أمين عام "حزب الله" اللبناني، ومسؤولين عسكريين إيرانيين، بينما توعد إسرائيل بالرد على هذا الهجوم.