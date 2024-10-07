https://sarabic.ae/20241007/إعلام-إيران-أعدت-10-سيناريوهات-للرد-على-أي-هجوم-إسرائيلي-1093528026.html

إعلام: إيران أعدت 10 سيناريوهات للرد على أي هجوم إسرائيلي

إعلام: إيران أعدت 10 سيناريوهات للرد على أي هجوم إسرائيلي

سبوتنيك عربي

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر عسكرية قولها إن طهران سترد بجدية في حال قامت إسرائيل بأي إجراء عسكري ضدها. 07.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-07T20:57+0000

2024-10-07T20:57+0000

2024-10-07T20:59+0000

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار إيران

إيران

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093331473_0:42:1280:762_1920x0_80_0_0_ae7a6a461677259fd04364e3e9efa903.jpg

وقالت المصادر إن وحدة التخطيط بالقوات المسلحة الإيرانية أعدت نحو 10 سيناريوهات للرد على الإجراء المحتمل لإسرائيل، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الاثنين.وبحسب الوكالة، فإن رد إيران قد يكون أكثر شدة من أي هجوم إسرائيلي، مشيرة إلى أن العديد من الدول أخطرت طهران أنها لن تشارك إسرائيل في ردها المحتمل.وأكدت المصادر، بحسب الوكالة، أن أي دولة ستساعد إسرائيل في عمل محتمل ضد إيران ستكون قد تجاوزت الخط الأحمر الإيراني، مؤكدة أن رد طهران لن يكون بالضرورة ردا بالمثل وعلى مستوى الرد الإسرائيلي، لكن يمكن أن يكون أكثر شدة وعلى أهداف مختلفة.ولفتت الوكالة إلى قول المصادر، إن مساحة إسرائيل محدودة للغاية من ناحية الجغرافيا والبنية التحتية ورد إيران يمكن أن يسبب لها مشاكل غير مسبوقة.وبحسب المصادر، فإن العديد من الدول أخبرت طهران أنها لن تساعد إسرائيل.ونفذت إيران هجوما صاروخيا كبيرا الثلاثاء الماضي، وقالت إنه استهدف 3 قواعد عسكرية، ردا على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفسطينية في طهران، وحسن نصر الله، أمين عام "حزب الله" اللبناني، ومسؤولين عسكريين إيرانيين، بينما توعد إسرائيل بالرد على هذا الهجوم.

https://sarabic.ae/20241007/صواريخ-إيران-وانتظار-الرد-الإسرائيلي-هل-يقع-الأردن-ضحية-للمعارك-بسبب-موقعه-الجغرافي؟-1093522055.html

https://sarabic.ae/20241003/أيهما-أكثر-فتكا-صواريخ-إيران-الخارقة-أم-طائرات-إسرائيل-الحربية-1093389827.html

أخبار إيران

إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إيران, إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم