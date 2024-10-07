https://sarabic.ae/20241007/الدفاع-الروسية-زيادة-إمدادات-معدات-الحماية-الشخصية-لكييف-دليل-على-استفزاز-وشيك-باستخدام-مواد-سامة-1093497762.html

الدفاع الروسية: زيادة إمدادات معدات الحماية الشخصية لكييف دليل على استفزاز وشيك باستخدام مواد سامة

الدفاع الروسية: زيادة إمدادات معدات الحماية الشخصية لكييف دليل على استفزاز وشيك باستخدام مواد سامة

سبوتنيك عربي

أكد قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة متورطة في الاستفزاز... 07.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-07T08:08+0000

2024-10-07T08:08+0000

2024-10-07T08:08+0000

روسيا

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

العالم

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال كيريلوف: "يتضح تورط واشنطن في الاستفزاز القادم من خلال تصريح الممثلة الرسمية للولايات المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، نيكول شامبين. ففي يوليو 2024، صرحت صراحةً بأن الولايات المتحدة تعتزم إثارة مسألة محاسبة روسيا خلال مؤتمر الدول الأطراف في نوفمبر".واوضح أنه "في الوقت الحالي، لدى وزارة الدفاع الروسية معلومات حول إعداد أوكرانيا لاستفزازات بهدف اتهام روسيا باستخدام مواد سامة خلال العملية العسكرية الخاصة".وتابع: "يرجى ملاحظة أنه، وفقًا للأمانة الفنية، فإن الجانب الأوكراني ليس لديه الوسائل التقنية والمهارات اللازمة لاختيار المواد التي تلبي متطلبات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. من أجل مساعدة نظام كييف، في يونيو 2024، تم تدريب مجموعتين من موظفي الخدمات الخاصة الأوكرانية يبلغ عددهم الإجمالي أكثر من 40 شخصًا على أخذ العينات لتوثيق استخدام المواد السامة في مركز التكنولوجيا الكيميائية في لاهاي".وأضاف كيريلوف: "من أجل تنفيذ خططها بنجاح، تعتزم كييف الاستفادة من غياب الممثلين الروس في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وإذا نجحت، فإنها تسعى إلى حرمان ممثلي روسيا من مناصب في الأمانة الفنية".وأشار إلى أن روسيا قدمت معلومات حول الحقائق المؤكدة حول استخدام نظام كييف للمواد السامة والمواد الكيميائية غير الفتاكة.وقال كيريلوف: "تم تقديم كل قاعدة الأدلة اللازمة إلى الأمانة الفنية، لكننا لم نتلق رداً ذا مغزى".خبراء يفندون ادعاءات الغرب حول استخدام روسيا للأسلحة الكيميائيةأنطونوف: تصريحات واشنطن حول "جرائم حرب" مزعومة في أوكرانيا تجاوز للمنطق وشيطنة لموسكوموسكو: كييف تنتهك اتفاقية الأسلحة الكيميائية باستخدام مواد سامة ضد الجيش الروسي

https://sarabic.ae/20240914/روسيا-تحقق-في-استخدام-أوكرانيا-المحتمل-للأسلحة-الكيميائية-في-منطقة-كورسك-1092723118.html

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روسيا, منظمة حظر الأسلحة الكيميائية, العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية