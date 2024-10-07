https://sarabic.ae/20241007/الدوما-الروسي-بنوك-من-دول-صديقة-تعرب-عن-اهتمامها-بفتح-فروع-لها-في-روسيا-الاتحادية-1093492863.html
الدوما الروسي: بنوك من دول صديقة تعرب عن اهتمامها بفتح فروع لها في روسيا الاتحادية
الدوما الروسي: بنوك من دول صديقة تعرب عن اهتمامها بفتح فروع لها في روسيا الاتحادية
سبوتنيك عربي
صرح رئيس لجنة السوق المالية في مجلس "الدوما" الروسي، أناتولي أكساكوف، اليوم الاثنين، بأن بنوكا من دول صديقة بما في ذلك الصين وفيتنام، مهتمة بفتح فروع لها في... 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T01:26+0000
2024-10-07T01:26+0000
2024-10-07T01:26+0000
مجلس الدوما الروسي
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال أكساكوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "تلقيت إشارات من دول صديقة حول رغبتها في فتح فروع (بنوك) في بلادنا، واستعدادها للدخول في رأس المال. على سبيل المثال، تدرس بنوك من الصين وفيتنام أيضًا خيارات لفتح فروع لها في روسيا".هذا وفي 1 سبتمبر/ أيلول 2024، دخل حيز التنفيذ قانون يسمح للبنوك الأجنبية بفتح فروع لها في روسيا، وينص القانون على فرع واحد كحد أقصى لكل مؤسسة.في السابق، كان بإمكان مؤسسات الائتمان الأجنبية العمل في روسيا فقط من خلال البنوك الفرعية والمكاتب التمثيلية.وأشار أكساكوف إلى أن الهدف من هذا القانون هو تهيئة الظروف لتطوير نظام المدفوعات الدولية، فضلا عن جذب الاستثمار الأجنبي لتمويل الاقتصاد المحلي، وهو أمر مهم بشكل خاص في سياق ضغوط العقوبات الحالية.وخلص إلى أن القانون لا يحظر فتح فروع للبنوك من الدول غير الصديقة، نظرًا لأنه سيُطلب من الفروع الالتزام بالقوانين الروسية فيما يتعلق بسياسات مكافحة العقوبات.. لكن نعتمد بشكل أساسي على بنوك الدول الصديقة.
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مجلس الدوما الروسي, روسيا
مجلس الدوما الروسي, روسيا
الدوما الروسي: بنوك من دول صديقة تعرب عن اهتمامها بفتح فروع لها في روسيا الاتحادية
صرح رئيس لجنة السوق المالية في مجلس "الدوما" الروسي، أناتولي أكساكوف، اليوم الاثنين، بأن بنوكا من دول صديقة بما في ذلك الصين وفيتنام، مهتمة بفتح فروع لها في روسيا الاتحادية.
موسكو - سبوتنيك. وقال أكساكوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "تلقيت إشارات من دول صديقة حول رغبتها في فتح فروع (بنوك) في بلادنا، واستعدادها للدخول في رأس المال. على سبيل المثال، تدرس بنوك من الصين وفيتنام
أيضًا خيارات لفتح فروع لها في روسيا".
هذا وفي 1 سبتمبر/ أيلول 2024، دخل حيز التنفيذ قانون يسمح للبنوك الأجنبية بفتح فروع لها في روسيا، وينص القانون على فرع واحد كحد أقصى لكل مؤسسة.
في السابق، كان بإمكان مؤسسات الائتمان الأجنبية العمل في روسيا فقط من خلال البنوك الفرعية والمكاتب التمثيلية.
وأشار أكساكوف إلى أن الهدف من هذا القانون هو تهيئة الظروف لتطوير نظام المدفوعات الدولية، فضلا عن جذب الاستثمار الأجنبي لتمويل الاقتصاد المحلي، وهو أمر مهم بشكل خاص في سياق ضغوط العقوبات الحالية.
وخلص إلى أن القانون لا يحظر فتح فروع للبنوك من الدول غير الصديقة، نظرًا لأنه سيُطلب من الفروع الالتزام بالقوانين الروسية فيما يتعلق بسياسات مكافحة العقوبات.. لكن نعتمد بشكل أساسي على بنوك الدول الصديقة.