بوتين يدعو إلى التعاون في مجال التطوير التكنولوجي مع الدول الصديقة

عربي
ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة يصل إلى موسكو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إلى أين تتجه إيران بعد مصرع الرئيس ووزير الخارجية في حاث طائرة؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
12:03 GMT
19 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:22 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: مذكرة الاعتقال إذا صدرت سيعتبرها نتنياهو وجعا لرأس الذي يليه وليس له
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات تقدم إسرائيل على محور فلادلفيا على العلاقات بين تل أبيب و القاهرة؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مسارات تنفيذ قرار الجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مسارات تنفيذ قرار الجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات تقدم إسرائيل على محور فلادلفيا على العلاقات بين تل أبيب و القاهرة؟
09:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: لولا "طوفان الأقصى" لما اعترفت دول بفلسطين
16:03 GMT
60 د
تكست لقاء سبوتنيك
لبنان ومسار المقاومة مع عناد نتنياهو واستمرار الحرب على غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240522/بوتين-يدعو-إلى-التعاون-في-مجال-التطوير-التكنولوجي-مع-الدول-الصديقة--1089114076.html
بوتين يدعو إلى التعاون في مجال التطوير التكنولوجي مع الدول الصديقة
بوتين يدعو إلى التعاون في مجال التطوير التكنولوجي مع الدول الصديقة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه في مجال التطور التكنولوجي من الضروري اتباع طريق التعاون مع الدول الصديقة المهتمة بالتعاون. 22.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-22T15:15+0000
2024-05-22T15:15+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085682505_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_0cad5daebd0b85525a739305e67cf604.jpg
وقال بوتين خلال اجتماع مجلس إشراف وكالة المبادرات الاستراتيجية: "علينا أن نتبع طريق التعاون مع الدول الصديقة، ونعمل معًا على إنشاء المنتجات والابتكارات التي يحتاجها مواطنو واقتصادات الدول".وقال بوتين: "كلما كنا أكثر فعالية، كلما كان من الصعب على خصومنا تقييدنا بأي شكل، بل على العكس، إذا تم تقديم حلول فعالة فسيتم اتخاذها رغم أي قيود. السوق سوف يرتب كل شيء، لكن بالطبع علينا أن نكافح من أجل ذلك".وأشار بوتين إلى أنه يتعين على روسيا بناء نظام من الأدوات لدعم الشركات التي تسهم في تعزيز السيادة التكنولوجية.وأضاف: "على العكس، أعتقد أن من الأهمية بمكان، وبشكل مبدئي يجب إنشاء نظام من الحوافز ووسائل الدعم الفعالة للشركات التي تقدم مساهمة فعالة في تعزيز السيادة التكنولوجية والصناعية، وخلق فرص عمل جديدة ورعاية العاملين وتنفيذ البرامج الاجتماعية والبيئية التي توفر الدعم للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة، وتحسين وإنشاء مدن ومناطق سكنية جديدة وعصرية".وفي 29 شباط/ فبراير الماضي، أكد الرئيس بوتين خلال خطابه أمام الجمعية الفيدرالية، أنه سيتم إطلاق مشاريع وطنية جديدة في مجال التطوير التكنولوجي والسيادة في البلاد، مشيرا إلى أن المشاريع الوطنية الجديدة ستصبح "المحرك" للاقتصاد الروسي بأكمله.ولفت بوتين أيضًا إلى أهمية إنتاج الآلات والروبوتات، مشددا في الوقت ذاته على أن روسيا يجب أن تكون من بين 25 دولة في العالم من حيث عدد الروبوتات الصناعية بحلول عام 2030.
https://sarabic.ae/20240520/بوتين-مجمع-الوقود-والطاقة-الروسي-يتطور-ويلبي-احتياجات-البلاد-بالرغم-من-العقوبات-1089041004.html
https://sarabic.ae/20240517/بوتين-بناء-وحدات-نووية-جديدة-في-الصين-بمشاركة-روسية-يتم-وفق-الجداول-الزمنية-1088938758.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085682505_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_033073678b2cbc9f3cc5d1d02456a80d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

بوتين يدعو إلى التعاون في مجال التطوير التكنولوجي مع الدول الصديقة

15:15 GMT 22.05.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مؤتمر "الحركة الأولى"1 فبراير 2024
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مؤتمر الحركة الأولى1 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه في مجال التطور التكنولوجي من الضروري اتباع طريق التعاون مع الدول الصديقة المهتمة بالتعاون.
وقال بوتين خلال اجتماع مجلس إشراف وكالة المبادرات الاستراتيجية: "علينا أن نتبع طريق التعاون مع الدول الصديقة، ونعمل معًا على إنشاء المنتجات والابتكارات التي يحتاجها مواطنو واقتصادات الدول".

وأكد بوتين أن فعالية الحلول التكنولوجية تسهم في تغلب روسيا على العقوبات، مؤكدًا أن السوق سيرتب كل شيء لكن يجب الكفاح من أجل ذلك.

وقال بوتين: "كلما كنا أكثر فعالية، كلما كان من الصعب على خصومنا تقييدنا بأي شكل، بل على العكس، إذا تم تقديم حلول فعالة فسيتم اتخاذها رغم أي قيود. السوق سوف يرتب كل شيء، لكن بالطبع علينا أن نكافح من أجل ذلك".
الرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين خلال حفل تنصيبه في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: مجمع الوقود والطاقة الروسي يتطور ويلبي احتياجات البلاد بالرغم من العقوبات
20 مايو, 17:41 GMT
وأشار بوتين إلى أنه يتعين على روسيا بناء نظام من الأدوات لدعم الشركات التي تسهم في تعزيز السيادة التكنولوجية.
وقال بوتين: "الموضوع المهم الآخر الذي أقترح مناقشته اليوم هو المعايير القياسية لرأس المال الاجتماعي في قطاع الأعمال، ولقد اتفقنا منذ البداية على أنه لن تكون هناك بيروقراطية غير ضرورية أو تقارير إنجاز شكلية".
وأضاف: "على العكس، أعتقد أن من الأهمية بمكان، وبشكل مبدئي يجب إنشاء نظام من الحوافز ووسائل الدعم الفعالة للشركات التي تقدم مساهمة فعالة في تعزيز السيادة التكنولوجية والصناعية، وخلق فرص عمل جديدة ورعاية العاملين وتنفيذ البرامج الاجتماعية والبيئية التي توفر الدعم للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة، وتحسين وإنشاء مدن ومناطق سكنية جديدة وعصرية".
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى هاربين، الصين 17 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
بوتين: بناء وحدات نووية جديدة في الصين بمشاركة روسية يتم وفق الجداول الزمنية
17 مايو, 14:25 GMT
وفي 29 شباط/ فبراير الماضي، أكد الرئيس بوتين خلال خطابه أمام الجمعية الفيدرالية، أنه سيتم إطلاق مشاريع وطنية جديدة في مجال التطوير التكنولوجي والسيادة في البلاد، مشيرا إلى أن المشاريع الوطنية الجديدة ستصبح "المحرك" للاقتصاد الروسي بأكمله.
ولفت بوتين أيضًا إلى أهمية إنتاج الآلات والروبوتات، مشددا في الوقت ذاته على أن روسيا يجب أن تكون من بين 25 دولة في العالم من حيث عدد الروبوتات الصناعية بحلول عام 2030.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Церемония прощания с Эбрахимом Раиси - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... خامنئي يؤم صلاة الجنازة على الرئيس الإيراني ومرافقيه في طهران12:53 GMTعلم فلسطين - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسبانيا والنرويج وأيرلندا تقرر الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية12:53 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала