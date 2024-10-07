الكرملين: بوتين وأردوغان يناقشان التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط

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الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
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كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
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عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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ملفات ساخنة
ما سيناريوهات الرد الإسرائيلي على إيران؟
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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شؤون عسكرية
خبير: إيران ستضطر إلى تصنيع الذخائر النووية أمام التهديد بضرب جميع دول محور المقاومة
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عالم سبوتنيك
عام من الحرب على غزة ، أهم النتائج وماذا تغير في المنطقة والعالم؟
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
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شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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مدار الليل والنهار
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خبيرة: إسرائيل لم تحقق أهدافها بعد عام على طوفان الأقصى والمواجهة مستمرة
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عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
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https://sarabic.ae/20241007/الكرملين-بوتين-وأردوغان-يناقشان-التطورات-الخطيرة-في-الشرق-الأوسط-1093519357.html
الكرملين: بوتين وأردوغان يناقشان التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط
الكرملين: بوتين وأردوغان يناقشان التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أعلن الكرملين، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T14:41+0000
2024-10-07T14:41+0000
روسيا
العالم
فلاديمير بوتين
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وقال الكرملين في بيان نشره على قناته في "تلغرام" إن الرئيس التركي هنأ بوتين بحرارة بمناسبة عيد ميلاده في محادثة هاتفية.وأشار الكرملين إلى أن الزعيمين أعربا عن ارتياحهما للطبيعة البناءة للعلاقات الروسية التركية واستعدادهما لمزيد من التعاون الوثيق.ويصادف اليوم الإثنين، الموافق 7 أكتوبر/ تشرين الأول، مرور عام على بدء الحرب على قطاع غزة، وما أدى من ذلك تفاعل الحركات المقاومة الأخرى من لبنان وسوريا واليمن، ورد فعل من إيران على قصف مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، واغتيال شخصيات بارزة في حركة "حماس" و"حزب الله".ومن المقرر أن يشارك زعماء مجموعة "بريكس" في القمة التي تستضيفها روسيا في 22 – 24 أكتوبر/تشرين الأول، في مدينة قازان الروسية، حيث تترأس روسيا مجموعة "بريكس" منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2024.وتضم مجموعة "بريكس" 10 دول، هي روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا.
https://sarabic.ae/20241007/عام-على-الصراع-في-الشرق-الأوسط-بالأرقام-1093510101.html
https://sarabic.ae/20240925/بوتين-إسهام-بريكس-في-الاقتصاد-العالمي-يتجاوز-مؤشرات-مجموعة-السبع-1093092238.html
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روسيا, العالم, فلاديمير بوتين
روسيا, العالم, فلاديمير بوتين

الكرملين: بوتين وأردوغان يناقشان التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط

14:41 GMT 07.10.2024
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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أعلن الكرملين، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.
وقال الكرملين في بيان نشره على قناته في "تلغرام" إن الرئيس التركي هنأ بوتين بحرارة بمناسبة عيد ميلاده في محادثة هاتفية.

وأضاف الكرملين، أن الرئيسين ناقشا بعض الموضوعات الثنائية والدولية المهمة، بما في ذلك التطور الخطير للوضع في الشرق الأوسط، حيث تم تأكيد الاتفاق على عقد لقاء منفصل بين الرئيسين خلال قمة "بريكس" المقبلة في قازان.

وأشار الكرملين إلى أن الزعيمين أعربا عن ارتياحهما للطبيعة البناءة للعلاقات الروسية التركية واستعدادهما لمزيد من التعاون الوثيق.

ويصادف اليوم الإثنين، الموافق 7 أكتوبر/ تشرين الأول، مرور عام على بدء الحرب على قطاع غزة، وما أدى من ذلك تفاعل الحركات المقاومة الأخرى من لبنان وسوريا واليمن، ورد فعل من إيران على قصف مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، واغتيال شخصيات بارزة في حركة "حماس" و"حزب الله".
عام على الصراع في الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
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عام على الصراع في الشرق الأوسط بالأرقام
11:59 GMT
ومن المقرر أن يشارك زعماء مجموعة "بريكس" في القمة التي تستضيفها روسيا في 22 – 24 أكتوبر/تشرين الأول، في مدينة قازان الروسية، حيث تترأس روسيا مجموعة "بريكس" منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2024.
خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
بوتين: إسهام "بريكس" في الاقتصاد العالمي يتجاوز مؤشرات مجموعة السبع
25 سبتمبر, 12:34 GMT
وتضم مجموعة "بريكس" 10 دول، هي روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا.
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