https://sarabic.ae/20241007/الكرملين-بوتين-وأردوغان-يناقشان-التطورات-الخطيرة-في-الشرق-الأوسط-1093519357.html

الكرملين: بوتين وأردوغان يناقشان التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط

الكرملين: بوتين وأردوغان يناقشان التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أعلن الكرملين، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان. 07.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-07T14:41+0000

2024-10-07T14:41+0000

2024-10-07T14:41+0000

روسيا

العالم

فلاديمير بوتين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104477/75/1044777536_0:120:3214:1928_1920x0_80_0_0_1bc165b84a35edd040e36e9b9d7e224c.jpg

وقال الكرملين في بيان نشره على قناته في "تلغرام" إن الرئيس التركي هنأ بوتين بحرارة بمناسبة عيد ميلاده في محادثة هاتفية.وأشار الكرملين إلى أن الزعيمين أعربا عن ارتياحهما للطبيعة البناءة للعلاقات الروسية التركية واستعدادهما لمزيد من التعاون الوثيق.ويصادف اليوم الإثنين، الموافق 7 أكتوبر/ تشرين الأول، مرور عام على بدء الحرب على قطاع غزة، وما أدى من ذلك تفاعل الحركات المقاومة الأخرى من لبنان وسوريا واليمن، ورد فعل من إيران على قصف مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، واغتيال شخصيات بارزة في حركة "حماس" و"حزب الله".ومن المقرر أن يشارك زعماء مجموعة "بريكس" في القمة التي تستضيفها روسيا في 22 – 24 أكتوبر/تشرين الأول، في مدينة قازان الروسية، حيث تترأس روسيا مجموعة "بريكس" منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2024.وتضم مجموعة "بريكس" 10 دول، هي روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا.

https://sarabic.ae/20241007/عام-على-الصراع-في-الشرق-الأوسط-بالأرقام-1093510101.html

https://sarabic.ae/20240925/بوتين-إسهام-بريكس-في-الاقتصاد-العالمي-يتجاوز-مؤشرات-مجموعة-السبع-1093092238.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, فلاديمير بوتين