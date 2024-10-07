https://sarabic.ae/20241007/الكرملين-بوتين-وأردوغان-يناقشان-التطورات-الخطيرة-في-الشرق-الأوسط-1093519357.html
الكرملين: بوتين وأردوغان يناقشان التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط
الكرملين: بوتين وأردوغان يناقشان التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أعلن الكرملين، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T14:41+0000
2024-10-07T14:41+0000
2024-10-07T14:41+0000
روسيا
العالم
فلاديمير بوتين
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وقال الكرملين في بيان نشره على قناته في "تلغرام" إن الرئيس التركي هنأ بوتين بحرارة بمناسبة عيد ميلاده في محادثة هاتفية.وأشار الكرملين إلى أن الزعيمين أعربا عن ارتياحهما للطبيعة البناءة للعلاقات الروسية التركية واستعدادهما لمزيد من التعاون الوثيق.ويصادف اليوم الإثنين، الموافق 7 أكتوبر/ تشرين الأول، مرور عام على بدء الحرب على قطاع غزة، وما أدى من ذلك تفاعل الحركات المقاومة الأخرى من لبنان وسوريا واليمن، ورد فعل من إيران على قصف مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، واغتيال شخصيات بارزة في حركة "حماس" و"حزب الله".ومن المقرر أن يشارك زعماء مجموعة "بريكس" في القمة التي تستضيفها روسيا في 22 – 24 أكتوبر/تشرين الأول، في مدينة قازان الروسية، حيث تترأس روسيا مجموعة "بريكس" منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2024.وتضم مجموعة "بريكس" 10 دول، هي روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا.
https://sarabic.ae/20241007/عام-على-الصراع-في-الشرق-الأوسط-بالأرقام-1093510101.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, فلاديمير بوتين
روسيا, العالم, فلاديمير بوتين
الكرملين: بوتين وأردوغان يناقشان التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط
أعلن الكرملين، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.
وقال الكرملين في بيان نشره على قناته في "تلغرام" إن الرئيس التركي هنأ بوتين بحرارة بمناسبة عيد ميلاده في محادثة هاتفية.
وأضاف الكرملين، أن الرئيسين ناقشا بعض الموضوعات الثنائية والدولية المهمة، بما في ذلك التطور الخطير للوضع في الشرق الأوسط، حيث تم تأكيد الاتفاق على عقد لقاء منفصل بين الرئيسين خلال قمة "بريكس" المقبلة في قازان.
وأشار الكرملين إلى أن الزعيمين أعربا عن ارتياحهما للطبيعة البناءة للعلاقات الروسية التركية واستعدادهما لمزيد من التعاون الوثيق.
ويصادف اليوم الإثنين، الموافق 7 أكتوبر/ تشرين الأول، مرور عام على بدء الحرب على قطاع غزة، وما أدى من ذلك تفاعل الحركات المقاومة الأخرى من لبنان وسوريا واليمن، ورد فعل من إيران على قصف مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، واغتيال شخصيات بارزة في حركة "حماس" و"حزب الله".
ومن المقرر أن يشارك زعماء مجموعة "بريكس" في القمة التي تستضيفها روسيا في 22 – 24 أكتوبر/تشرين الأول، في مدينة قازان الروسية، حيث تترأس روسيا مجموعة "بريكس" منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2024.
وتضم مجموعة "بريكس" 10 دول، هي روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا.