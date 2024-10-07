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الكرملين يعلق على مزاعم دور تاجر روسي في تجارة أسلحة مع "أنصار الله"
الكرملين يعلق على مزاعم دور تاجر روسي في تجارة أسلحة مع "أنصار الله"
سبوتنيك عربي
علق الكرملين، اليوم الاثنين، على تقرير لصحيفة أمريكية، زعم أن هناك دورا لرجل أعمال روسي، يدعى فيكتور بوت، في تجارة الأسلحة الصغيرة مع جماعة "أنصار الله"... 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T11:24+0000
2024-10-07T11:24+0000
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سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن "ما نشرته الصحيفة عن أن فيكتور بوت التقى بـ"أنصار الله" لمناقشة إمدادات الأسلحة هي ادعاءات مزيفة".وزعمت الصحيفة الأمريكية في تقريرها أن ممثلين عن حركة "أنصار الله" اليمنية كانوا قد زاروا روسيا واتفقوا مع بوت على توريد شحنة من الأسلحة الصغيرة.يذكر أنه في عام 2012، كان قد حكم على رجل الأعمال الروسي بوت بالسجن لمدة 25 عاما في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، لكنه لم يقر بالتهمة، وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، تم إطلاق سراح بوت في صفقة تبادل سجناء مقابل الإفراج عن بطلة كرة السلة الأولمبية مرتين بريتني غرينر.وبعد عودته إلى وطنه روسيا، انضم بوت إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي وتم انتخابه لعضوية المجلس التشريعي لمنطقة أوليانوفسك.وفي وقت سابق، أعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الخميس الماضي، أن سلاح الجو المسير استهدف هدفا حيويا في يافا بعدد من الطائرات المسيرة من نوع "يافا".وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "العملية في يافا حققت أهدافها بنجاح بوصول المسيرات دون أن يرصدها العدو أو يسقطها"، مؤكدا أنها "تأتي ضمن المرحلة الخامسة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".وحيت "أنصار الله" "الأبطال المجاهدين في جبهات غزة والضفة وكذلك جبهات لبنان والعراق"، مؤكدة استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد "العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، وكذلك وقف العدوان على لبنان".
https://sarabic.ae/20241004/الجيش-الأمريكي-يعلن-تنفيذ-ضربات-على-15-هدفا-لـأنصار-الله-في-اليمن-1093447280.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, دميتري بيسكوف, الكرملين, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الأخبار, أنصار الله
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, دميتري بيسكوف, الكرملين, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الأخبار, أنصار الله

الكرملين يعلق على مزاعم دور تاجر روسي في تجارة أسلحة مع "أنصار الله"

11:24 GMT 07.10.2024
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
© Sputnik . Sergey Guneev
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تابعنا عبر
علق الكرملين، اليوم الاثنين، على تقرير لصحيفة أمريكية، زعم أن هناك دورا لرجل أعمال روسي، يدعى فيكتور بوت، في تجارة الأسلحة الصغيرة مع جماعة "أنصار الله" اليمنية.
سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن "ما نشرته الصحيفة عن أن فيكتور بوت التقى بـ"أنصار الله" لمناقشة إمدادات الأسلحة هي ادعاءات مزيفة".
وأضاف بيسكوف: "لقد طالعنا هذه التقارير، لكننا نميل إلى تصنيفها على أنها مزيفة أو محاولات لشن حملات إعلامية على ممثلي شعبنا".
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وزعمت الصحيفة الأمريكية في تقريرها أن ممثلين عن حركة "أنصار الله" اليمنية كانوا قد زاروا روسيا واتفقوا مع بوت على توريد شحنة من الأسلحة الصغيرة.
يذكر أنه في عام 2012، كان قد حكم على رجل الأعمال الروسي بوت بالسجن لمدة 25 عاما في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، لكنه لم يقر بالتهمة، وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، تم إطلاق سراح بوت في صفقة تبادل سجناء مقابل الإفراج عن بطلة كرة السلة الأولمبية مرتين بريتني غرينر.
وبعد عودته إلى وطنه روسيا، انضم بوت إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي وتم انتخابه لعضوية المجلس التشريعي لمنطقة أوليانوفسك.
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وفي وقت سابق، أعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الخميس الماضي، أن سلاح الجو المسير استهدف هدفا حيويا في يافا بعدد من الطائرات المسيرة من نوع "يافا".
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "العملية في يافا حققت أهدافها بنجاح بوصول المسيرات دون أن يرصدها العدو أو يسقطها"، مؤكدا أنها "تأتي ضمن المرحلة الخامسة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".
وحيت "أنصار الله" "الأبطال المجاهدين في جبهات غزة والضفة وكذلك جبهات لبنان والعراق"، مؤكدة استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد "العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، وكذلك وقف العدوان على لبنان".
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