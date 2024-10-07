https://sarabic.ae/20241007/الكرملين-يعلق-على-مزاعم-دور-تاجر-روسي-في-تجارة-أسلحة-مع-أنصار-الله-1093508755.html

الكرملين يعلق على مزاعم دور تاجر روسي في تجارة أسلحة مع "أنصار الله"

الكرملين يعلق على مزاعم دور تاجر روسي في تجارة أسلحة مع "أنصار الله"

سبوتنيك عربي

علق الكرملين، اليوم الاثنين، على تقرير لصحيفة أمريكية، زعم أن هناك دورا لرجل أعمال روسي، يدعى فيكتور بوت، في تجارة الأسلحة الصغيرة مع جماعة "أنصار الله"... 07.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-07T11:24+0000

2024-10-07T11:24+0000

2024-10-07T11:24+0000

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سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن "ما نشرته الصحيفة عن أن فيكتور بوت التقى بـ"أنصار الله" لمناقشة إمدادات الأسلحة هي ادعاءات مزيفة".وزعمت الصحيفة الأمريكية في تقريرها أن ممثلين عن حركة "أنصار الله" اليمنية كانوا قد زاروا روسيا واتفقوا مع بوت على توريد شحنة من الأسلحة الصغيرة.يذكر أنه في عام 2012، كان قد حكم على رجل الأعمال الروسي بوت بالسجن لمدة 25 عاما في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، لكنه لم يقر بالتهمة، وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، تم إطلاق سراح بوت في صفقة تبادل سجناء مقابل الإفراج عن بطلة كرة السلة الأولمبية مرتين بريتني غرينر.وبعد عودته إلى وطنه روسيا، انضم بوت إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي وتم انتخابه لعضوية المجلس التشريعي لمنطقة أوليانوفسك.وفي وقت سابق، أعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الخميس الماضي، أن سلاح الجو المسير استهدف هدفا حيويا في يافا بعدد من الطائرات المسيرة من نوع "يافا".وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "العملية في يافا حققت أهدافها بنجاح بوصول المسيرات دون أن يرصدها العدو أو يسقطها"، مؤكدا أنها "تأتي ضمن المرحلة الخامسة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".وحيت "أنصار الله" "الأبطال المجاهدين في جبهات غزة والضفة وكذلك جبهات لبنان والعراق"، مؤكدة استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد "العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، وكذلك وقف العدوان على لبنان".

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