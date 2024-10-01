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إطلاق نحو 200 صاروخ من إيران باتجاه إسرائيل... فيديو
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دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
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عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
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شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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11:03 GMT
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https://sarabic.ae/20241001/خبير-يمني-لـسبوتنيك-الجيش-الإسرائيلي-في-أضعف-حالاته-وجاهزون-للمواجهة-الشاملة-1093332989.html
خبير يمني لـ"سبوتنيك": الجيش الإسرائيلي في أضعف حالاته وجاهزون للمواجهة الشاملة
خبير يمني لـ"سبوتنيك": الجيش الإسرائيلي في أضعف حالاته وجاهزون للمواجهة الشاملة
سبوتنيك عربي
أكد العميد عزيز راشد، الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني (صنعاء)، أن "لدى الجيش اليمني قدرات عسكرية واستخباراتية وأمنية كبيرة، تجعل هناك صعوبة في عمليات... 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T18:08+0000
2024-10-01T18:08+0000
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وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "إن الجيش الصهيوني (الإسرائيلي) هو أضعف جيش في العالم رغم ما يمتلكه من قدرات تكنولوجية ومعلوماتية وعسكرية، وهذا ما أخبرنا به الله الذي هو أعلم بهم"، مشيرا إلى أن "الصهاينة لا يستطيعون المواجهة المباشرة، بل يعتمدون على التكنولوجيا والقوات الجوية والصاروخية وعمليات الاغتيال وغيرها من الأعمال القذرة".وتابع راشد: "نحن في اليمن لدينا الإمكانيات العسكرية والأمنية في مواجهة الكيان الصهيوني، وقد استطعنا مواجهة 400 ألف غارة جوية من قوات التحالف العربي طوال سنوات الحرب، الأمر الذي اعطانا خبرات متراكمة بدرجة عالية، علاوة على القدرات العسكرية والأمنية التي استطعنا من خلالها تحييد الكثير من قدرات الأعداء سواء في البر أو البحر".وأشار الخبير العسكري إلى أن "الجيش اليمني في صنعاء لا يخشى الكيان الصهيوني، بل الكيان هو الذي يخشانا، وسوف تشهد الأيام القادمة مواجهة شاملة تخضعهم للأمر الواقع، لأنهم يواجهون شعب يعشق السلام ولكنه لا يقبل الذل والهوان".وحول الواقع على الأرض في المناطق التي تسيطر عليها أنصار الله بعيدا عن التهوين أو التهويل الإعلامي، يقول راشد: "إننا نعلم جيدا أن ما يجري على الأرض اليوم هو مخططات صهيونية أمريكية جرى التخطيط لها منذ عقود طويلة لإخضاع منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية بشكل خاص، وقد كشفنا تلك المخططات منذ سنوات ولا نقبل المساومة على شرف الأمة وجاهزون لدحر الأعداء في أي وقت".أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، بدء ضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ في إسرائيل.وجاء في بيان الحرس الثوري الإيراني: "ردًا على اغتيال الشهيد إسماعيل هنية والشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد اللواء عباس نيلفوروشان، بدأنا بضرب أهداف عسكرية مهمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعشرات الصواريخ".وتابع البيان: "إذا رد النظام الصهيوني على العملية فإنه سيواجه هجمات عنيفة".وأضاف: "العملية تأتي بناء على حقنا القانوني في الدفاع عن النفس".وتابع البيان: "استهدفنا مواقع أمنية وعسكرية في قلب الأراضي المحتلة وسيتم إعلان تفاصيل العملية لاحقا".وأكد البيان أن العملية التي نفذناها تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش.وأوضح البيان أن "هذه هي الموجة الأولى من الهجمات على الأراضي المحتلة".وفي وقت سابق من االيوم، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه تم إطلاق صورايخ من إيران على إسرائيل، قائلا: "قبل وقت قصير، تم إطلاق صواريخ من إيران على أراضي دولة إسرائيل".وشن الجيش الإسرائيلي عملية برية، صباح اليوم الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.
https://sarabic.ae/20241001/أنصارالله-تعلن-استهداف-3-سفن-انتهكت-حظر-الدخول-إلى-موانئ-إسرائيل--1093326389.html
https://sarabic.ae/20241001/عاجل--الجيش-اللبناني-ما-نشرته-بعض-وسائل-الإعلام-بشأن-انسحاب-الجيش-من-مراكز-حدودية-جنوبية-غير-دقيق-1093300552.html
https://sarabic.ae/20240929/عضو-المكتب-السياسي-لأنصار-الله-لـسبوتنيك-الحرب-مفتوحة-مع-أمريكا-وإسرائيل-والقادم-من-اليمن-مزلزل-1093254637.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, المبعوث الأممي إلى اليمن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, حصري, تقارير سبوتنيك, أنصار الله
العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, المبعوث الأممي إلى اليمن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, حصري, تقارير سبوتنيك, أنصار الله

خبير يمني لـ"سبوتنيك": الجيش الإسرائيلي في أضعف حالاته وجاهزون للمواجهة الشاملة

18:08 GMT 01.10.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAISأحد أفراد قوات الأمن التابعة لـ أنصار الله خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين
أحد أفراد قوات الأمن التابعة لـ أنصار الله خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAIS
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حصري
أكد العميد عزيز راشد، الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني (صنعاء)، أن "لدى الجيش اليمني قدرات عسكرية واستخباراتية وأمنية كبيرة، تجعل هناك صعوبة في عمليات الاختراق سواء الأمني أو الاستخباراتي، وقد استطعنا خلال السنوات الماضية القبض على العديد من شبكات التجسس الإسرائيلي والغربي".
وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "إن الجيش الصهيوني (الإسرائيلي) هو أضعف جيش في العالم رغم ما يمتلكه من قدرات تكنولوجية ومعلوماتية وعسكرية، وهذا ما أخبرنا به الله الذي هو أعلم بهم"، مشيرا إلى أن "الصهاينة لا يستطيعون المواجهة المباشرة، بل يعتمدون على التكنولوجيا والقوات الجوية والصاروخية وعمليات الاغتيال وغيرها من الأعمال القذرة".
وتابع راشد: "نحن في اليمن لدينا الإمكانيات العسكرية والأمنية في مواجهة الكيان الصهيوني، وقد استطعنا مواجهة 400 ألف غارة جوية من قوات التحالف العربي طوال سنوات الحرب، الأمر الذي اعطانا خبرات متراكمة بدرجة عالية، علاوة على القدرات العسكرية والأمنية التي استطعنا من خلالها تحييد الكثير من قدرات الأعداء سواء في البر أو البحر".
مدمرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينتين انتهكتا حظر الدخول إلى موانئ إسرائيل وتحقيق إصابات مباشرة
15:04 GMT
وأشار الخبير العسكري إلى أن "الجيش اليمني في صنعاء لا يخشى الكيان الصهيوني، بل الكيان هو الذي يخشانا، وسوف تشهد الأيام القادمة مواجهة شاملة تخضعهم للأمر الواقع، لأنهم يواجهون شعب يعشق السلام ولكنه لا يقبل الذل والهوان".
وحول الواقع على الأرض في المناطق التي تسيطر عليها أنصار الله بعيدا عن التهوين أو التهويل الإعلامي، يقول راشد: "إننا نعلم جيدا أن ما يجري على الأرض اليوم هو مخططات صهيونية أمريكية جرى التخطيط لها منذ عقود طويلة لإخضاع منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية بشكل خاص، وقد كشفنا تلك المخططات منذ سنوات ولا نقبل المساومة على شرف الأمة وجاهزون لدحر الأعداء في أي وقت".
دبابة إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
عاجل- "أنصار الله" تعلن استهداف سفينة "كورديليا مون" النفطية البريطانية في البحر الأحمر
14:07 GMT
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، بدء ضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ في إسرائيل.
وجاء في بيان الحرس الثوري الإيراني: "ردًا على اغتيال الشهيد إسماعيل هنية والشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد اللواء عباس نيلفوروشان، بدأنا بضرب أهداف عسكرية مهمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعشرات الصواريخ".
وتابع البيان: "إذا رد النظام الصهيوني على العملية فإنه سيواجه هجمات عنيفة".
وأضاف: "العملية تأتي بناء على حقنا القانوني في الدفاع عن النفس".
وتابع البيان: "استهدفنا مواقع أمنية وعسكرية في قلب الأراضي المحتلة وسيتم إعلان تفاصيل العملية لاحقا".
وأكد البيان أن العملية التي نفذناها تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش.
وأوضح البيان أن "هذه هي الموجة الأولى من الهجمات على الأراضي المحتلة".
تحولت إلى كتلة من اللهب...أنصار الله تنشر مشاهد لاستهداف سفينة يونانية في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
عضو المكتب السياسي لأنصار الله لـ"سبوتنيك": الحرب مفتوحة مع أمريكا وإسرائيل والقادم من اليمن "مزلزل"
29 سبتمبر, 20:33 GMT
وفي وقت سابق من االيوم، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه تم إطلاق صورايخ من إيران على إسرائيل، قائلا: "قبل وقت قصير، تم إطلاق صواريخ من إيران على أراضي دولة إسرائيل".
وشن الجيش الإسرائيلي عملية برية، صباح اليوم الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.
ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.
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- سبوتنيك عربيعاجل- "أنصار الله" تعلن استهداف سفينة "كورديليا مون" النفطية البريطانية في البحر الأحمر 14:07 GMTРеактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:18 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل12:48 GMT
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