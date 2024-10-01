https://sarabic.ae/20241001/خبير-يمني-لـسبوتنيك-الجيش-الإسرائيلي-في-أضعف-حالاته-وجاهزون-للمواجهة-الشاملة-1093332989.html

خبير يمني لـ"سبوتنيك": الجيش الإسرائيلي في أضعف حالاته وجاهزون للمواجهة الشاملة

خبير يمني لـ"سبوتنيك": الجيش الإسرائيلي في أضعف حالاته وجاهزون للمواجهة الشاملة

سبوتنيك عربي

أكد العميد عزيز راشد، الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني (صنعاء)، أن "لدى الجيش اليمني قدرات عسكرية واستخباراتية وأمنية كبيرة، تجعل هناك صعوبة في عمليات... 01.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-01T18:08+0000

2024-10-01T18:08+0000

2024-10-01T18:08+0000

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وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "إن الجيش الصهيوني (الإسرائيلي) هو أضعف جيش في العالم رغم ما يمتلكه من قدرات تكنولوجية ومعلوماتية وعسكرية، وهذا ما أخبرنا به الله الذي هو أعلم بهم"، مشيرا إلى أن "الصهاينة لا يستطيعون المواجهة المباشرة، بل يعتمدون على التكنولوجيا والقوات الجوية والصاروخية وعمليات الاغتيال وغيرها من الأعمال القذرة".وتابع راشد: "نحن في اليمن لدينا الإمكانيات العسكرية والأمنية في مواجهة الكيان الصهيوني، وقد استطعنا مواجهة 400 ألف غارة جوية من قوات التحالف العربي طوال سنوات الحرب، الأمر الذي اعطانا خبرات متراكمة بدرجة عالية، علاوة على القدرات العسكرية والأمنية التي استطعنا من خلالها تحييد الكثير من قدرات الأعداء سواء في البر أو البحر".وأشار الخبير العسكري إلى أن "الجيش اليمني في صنعاء لا يخشى الكيان الصهيوني، بل الكيان هو الذي يخشانا، وسوف تشهد الأيام القادمة مواجهة شاملة تخضعهم للأمر الواقع، لأنهم يواجهون شعب يعشق السلام ولكنه لا يقبل الذل والهوان".وحول الواقع على الأرض في المناطق التي تسيطر عليها أنصار الله بعيدا عن التهوين أو التهويل الإعلامي، يقول راشد: "إننا نعلم جيدا أن ما يجري على الأرض اليوم هو مخططات صهيونية أمريكية جرى التخطيط لها منذ عقود طويلة لإخضاع منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية بشكل خاص، وقد كشفنا تلك المخططات منذ سنوات ولا نقبل المساومة على شرف الأمة وجاهزون لدحر الأعداء في أي وقت".أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، بدء ضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ في إسرائيل.وجاء في بيان الحرس الثوري الإيراني: "ردًا على اغتيال الشهيد إسماعيل هنية والشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد اللواء عباس نيلفوروشان، بدأنا بضرب أهداف عسكرية مهمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعشرات الصواريخ".وتابع البيان: "إذا رد النظام الصهيوني على العملية فإنه سيواجه هجمات عنيفة".وأضاف: "العملية تأتي بناء على حقنا القانوني في الدفاع عن النفس".وتابع البيان: "استهدفنا مواقع أمنية وعسكرية في قلب الأراضي المحتلة وسيتم إعلان تفاصيل العملية لاحقا".وأكد البيان أن العملية التي نفذناها تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش.وأوضح البيان أن "هذه هي الموجة الأولى من الهجمات على الأراضي المحتلة".وفي وقت سابق من االيوم، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه تم إطلاق صورايخ من إيران على إسرائيل، قائلا: "قبل وقت قصير، تم إطلاق صواريخ من إيران على أراضي دولة إسرائيل".وشن الجيش الإسرائيلي عملية برية، صباح اليوم الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.

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