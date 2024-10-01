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عاجل- "أنصار الله" تعلن استهداف سفينة "كورديليا مون" النفطية البريطانية في البحر الأحمر
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"أنصار الله" تعلن استهداف سفينتين انتهكتا حظر الدخول إلى موانئ إسرائيل وتحقيق إصابات مباشرة
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينتين انتهكتا حظر الدخول إلى موانئ إسرائيل وتحقيق إصابات مباشرة
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 3 عمليات عسكرية استهدفت سفينتين انتهكتا حظر الدخول إلى موانئ إسرائيل وتحقيق إصابات مباشرة. 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T15:04+0000
2024-10-01T15:23+0000
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وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله" اليمنية، يحيى سريع: "رداً على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجوِ المسيّر في القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات عسكرية، الأولى استهدفت سفينة ( CORDELIA MOON) النفطية البريطانية في البحرِ الأحمر، وتم استهدافها بثمانية صواريخ باليستية ومجنحة وطائرة مسيرة وزورق مسير، وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة إصابة بالغة".وأضاف البيان: "العملية الثالثة استهدفت السفينة مجددا لانتهاكها قرار حظرِ الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك أثناء إبحارِها في منطقة عمليات القوات المسلحة في البحر العربي إلى الشمال الشرقي من أرخبيل سقطرى اليمني، وتم استهدافها بطائرة مسيرة وأدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل مباشر".وتشن جماعة "أنصار الله" منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، هجمات بحرية تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا أو المتجهة إلى المواني الإسرائيلية، دعماً للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدةً ارتفاع عدد السفن المستهدفة حتى 22 آب/ أغسطس الماضي إلى 182 سفينة.وفي العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله" أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من "محور المقاومة" الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية. وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 آذار/ مارس 2015 عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.الحوثي: نمتلك ترسانة حربية متطورة والقوة الصاروخية عنوان هذه الترسانةالسنوار يوجه رسالة إلى الحوثي بعد تدشين "أنصار الله" المرحلة الخامسة من عملياتها ضد إسرائيل"أنصار الله" اليمنية تعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية هي الثالثة خلال أسبوع
https://sarabic.ae/20241001/عاجل--الجيش-اللبناني-ما-نشرته-بعض-وسائل-الإعلام-بشأن-انسحاب-الجيش-من-مراكز-حدودية-جنوبية-غير-دقيق-1093300552.html
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أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

"أنصار الله" تعلن استهداف سفينتين انتهكتا حظر الدخول إلى موانئ إسرائيل وتحقيق إصابات مباشرة

15:04 GMT 01.10.2024 (تم التحديث: 15:23 GMT 01.10.2024)
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 3 عمليات عسكرية استهدفت سفينتين انتهكتا حظر الدخول إلى موانئ إسرائيل وتحقيق إصابات مباشرة.
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله" اليمنية، يحيى سريع: "رداً على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجوِ المسيّر في القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات عسكرية، الأولى استهدفت سفينة ( CORDELIA MOON) النفطية البريطانية في البحرِ الأحمر، وتم استهدافها بثمانية صواريخ باليستية ومجنحة وطائرة مسيرة وزورق مسير، وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة إصابة بالغة".

وتابع البيان: "العملية الثانية استهدفت سفينة (MARATHOPOLIS) في المحيط الهندي بصاروخ مجنح".

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عاجل- "أنصار الله" تعلن استهداف سفينة "كورديليا مون" النفطية البريطانية في البحر الأحمر
14:07 GMT
وأضاف البيان: "العملية الثالثة استهدفت السفينة مجددا لانتهاكها قرار حظرِ الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك أثناء إبحارِها في منطقة عمليات القوات المسلحة في البحر العربي إلى الشمال الشرقي من أرخبيل سقطرى اليمني، وتم استهدافها بطائرة مسيرة وأدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل مباشر".

وأوضح البيان أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية وفرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها وكذلك وقف العدوان على لبنان".

وتشن جماعة "أنصار الله" منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، هجمات بحرية تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا أو المتجهة إلى المواني الإسرائيلية، دعماً للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدةً ارتفاع عدد السفن المستهدفة حتى 22 آب/ أغسطس الماضي إلى 182 سفينة.
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27 سبتمبر, 13:09 GMT
وفي العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله" أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من "محور المقاومة" الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية. وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 آذار/ مارس 2015 عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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