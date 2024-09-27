https://sarabic.ae/20240927/أنصار-الله-تعلن-استهداف-3-مدمرات-أمريكية-في-البحر-الأحمر-بـ23-صاروخا-باليستيا--1093182017.html

"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف 3 مدمرات أمريكية في البحر الأحمر بـ23 صاروخا باليستيا

"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف 3 مدمرات أمريكية في البحر الأحمر بـ23 صاروخا باليستيا

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية نوعية استهدفت فيها 3 مدمرات أمريكية في البحر الأحمر. 27.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-27T13:09+0000

2024-09-27T13:09+0000

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وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المينية لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع: "نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالِها ثلاثَ مدمرات حربية أمريكية معادية في البحرِ الأحمرِ وذلك أثناءَ توجهِها لإسناد ودعم العدو الإسرائيلي".ووفقا له فإن العملية أدت إلى إصابة المدمرات الثلاث بإصاباتٍ مباشرة.وأشار سريع إلى أن "العملية البحرية هي الأوسع للقواتِ المسلحة اليمنية في معركة الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ إسناداً لطوفانِ الأقصى ورداً على العُدوانِ الأمريكي البريطاني على بلدِنا".وأكد المتحدث أن "أنصار الله" مستعدةٌ لتنفيذ العمليات العسكرية ضد إسرائيل "إسناداً للشعبِ الفلسطيني ودعماً للمقاومةِ الإسلاميةِ في لبنانَ حتى وقف عملياتها على غزة ولبنان، ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة".وكان سريع في وقت سابق من اليوم، قد أعلن أن جماعة "أنصار الله" استهدفت تل أبيب بصاروخ من طراز "فلسطين-2"، واستهدف هدفا حيويا في عسقلان بطائرة مسيرة نوع "يافا".وفي العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله" أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من "محور المقاومة" الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية. وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 آذار/ مارس 2015 عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.الحوثي: نمتلك ترسانة حربية متطورة والقوة الصاروخية عنوان هذه الترسانةالسنوار يوجه رسالة إلى الحوثي بعد تدشين "أنصار الله" المرحلة الخامسة من عملياتها ضد إسرائيل"أنصار الله" اليمنية تعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية هي الثالثة خلال أسبوع

https://sarabic.ae/20240927/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-استهداف-تل-أبيب-بصاروخ-فلسطين-2-الباليستي--1093176735.html

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