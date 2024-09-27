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"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف 3 مدمرات أمريكية في البحر الأحمر بـ23 صاروخا باليستيا
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"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف 3 مدمرات أمريكية في البحر الأحمر بـ23 صاروخا باليستيا
"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف 3 مدمرات أمريكية في البحر الأحمر بـ23 صاروخا باليستيا
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية نوعية استهدفت فيها 3 مدمرات أمريكية في البحر الأحمر. 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T13:09+0000
2024-09-27T13:26+0000
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وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المينية لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع: "نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالِها ثلاثَ مدمرات حربية أمريكية معادية في البحرِ الأحمرِ وذلك أثناءَ توجهِها لإسناد ودعم العدو الإسرائيلي".ووفقا له فإن العملية أدت إلى إصابة المدمرات الثلاث بإصاباتٍ مباشرة.وأشار سريع إلى أن "العملية البحرية هي الأوسع للقواتِ المسلحة اليمنية في معركة الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ إسناداً لطوفانِ الأقصى ورداً على العُدوانِ الأمريكي البريطاني على بلدِنا".وأكد المتحدث أن "أنصار الله" مستعدةٌ لتنفيذ العمليات العسكرية ضد إسرائيل "إسناداً للشعبِ الفلسطيني ودعماً للمقاومةِ الإسلاميةِ في لبنانَ حتى وقف عملياتها على غزة ولبنان، ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة".وكان سريع في وقت سابق من اليوم، قد أعلن أن جماعة "أنصار الله" استهدفت تل أبيب بصاروخ من طراز "فلسطين-2"، واستهدف هدفا حيويا في عسقلان بطائرة مسيرة نوع "يافا".وفي العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله" أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من "محور المقاومة" الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية. وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 آذار/ مارس 2015 عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.الحوثي: نمتلك ترسانة حربية متطورة والقوة الصاروخية عنوان هذه الترسانةالسنوار يوجه رسالة إلى الحوثي بعد تدشين "أنصار الله" المرحلة الخامسة من عملياتها ضد إسرائيل"أنصار الله" اليمنية تعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية هي الثالثة خلال أسبوع
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أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية

"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف 3 مدمرات أمريكية في البحر الأحمر بـ23 صاروخا باليستيا

13:09 GMT 27.09.2024 (تم التحديث: 13:26 GMT 27.09.2024)
© Photo تحولت إلى كتلة من اللهب..."أنصار الله" تنشر مشاهد لاستهداف سفينة يونانية في البحر الأحمر
 تحولت إلى كتلة من اللهب...أنصار الله تنشر مشاهد لاستهداف سفينة يونانية في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية نوعية استهدفت فيها 3 مدمرات أمريكية في البحر الأحمر.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المينية لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع: "نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالِها ثلاثَ مدمرات حربية أمريكية معادية في البحرِ الأحمرِ وذلك أثناءَ توجهِها لإسناد ودعم العدو الإسرائيلي".

وأضاف: "وقد نفذتِ العملية بـ23 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة، وكانتِ العملية مشتركة بين القواتِ البحريةِ وسلاحِ الجوِّ المسيرِ والقوةِ الصاروخية".

ووفقا له فإن العملية أدت إلى إصابة المدمرات الثلاث بإصاباتٍ مباشرة.
وأشار سريع إلى أن "العملية البحرية هي الأوسع للقواتِ المسلحة اليمنية في معركة الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ إسناداً لطوفانِ الأقصى ورداً على العُدوانِ الأمريكي البريطاني على بلدِنا".

وأكد أن "العملية قد جاءت متزامنة مع عملية استهداف عمق الكيانِ الصهيوني في يافا وعسقلان المحتلتين اللتينِ تم استهدافهما بصاروخِ فرطِ صوتيٍّ نوع "فلسطين٢" وطائرةِ "يافا "المسيرة".

وأكد المتحدث أن "أنصار الله" مستعدةٌ لتنفيذ العمليات العسكرية ضد إسرائيل "إسناداً للشعبِ الفلسطيني ودعماً للمقاومةِ الإسلاميةِ في لبنانَ حتى وقف عملياتها على غزة ولبنان، ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة".
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف تل أبيب بصاروخ "فلسطين-2" الباليستي
11:36 GMT
وكان سريع في وقت سابق من اليوم، قد أعلن أن جماعة "أنصار الله" استهدفت تل أبيب بصاروخ من طراز "فلسطين-2"، واستهدف هدفا حيويا في عسقلان بطائرة مسيرة نوع "يافا".

وتشن جماعة "أنصار الله" منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، هجمات بحرية تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا أو المتجهة إلى المواني الإسرائيلية، دعماً للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدةً ارتفاع عدد السفن المستهدفة حتى 22 آب/ أغسطس الماضي إلى 182 سفينة.

وفي العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله" أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من "محور المقاومة" الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية. وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 آذار/ مارس 2015 عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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