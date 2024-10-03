"أنصار الله" تعلن استهدف هدف حيوي في يافا بعدد من الطائرات المسيرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سيناريوهات التصعيد بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عرض إثيوبي لحل أزمة سد النهضة.. إمكانية العودة للتفاوض
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: سيعيدون تنشيط الإرهاب في المنطقة لإشغال المقاومة
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
64 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241003/أنصار-الله-تعلن-استهدف-هدفا-حيويا-في-يافا-بعدد-من-الطائرات-المسيرة--عاجل-1093383247.html
"أنصار الله" تعلن استهدف هدف حيوي في يافا بعدد من الطائرات المسيرة
"أنصار الله" تعلن استهدف هدف حيوي في يافا بعدد من الطائرات المسيرة
سبوتنيك عربي
أعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، أن سلاح الجو المسير استهدف هدفا حيويا في يافا بعدد من الطائرات المسيرة من نوع "يافا". 03.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-03T05:04+0000
2024-10-03T05:24+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار لبنان
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1085019024_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_fe7d9475357769bc26f5ea25257b26ca.jpg
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "العملية في يافا حققت أهدافها بنجاح بوصول المسيرات دون أن يرصدها العدو أو يسقطها"، مؤكدا أنها "تأتي ضمن المرحلة الخامسة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".وحيت "أنصار الله"، "الأبطال المجاهدين في جبهات غزة والضفة وكذلك جبهات لبنان والعراق"، مؤكدة استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد "العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، وكذلك وقف العدوان على لبنان".وأعلنت "أنصار الله"، أمس الأربعاء، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مواقع عسكرية في عمق إسرائيل، وذلك بثلاثة صواريخ مجنحة نوع "قدس-5".وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن ذلك جاء "انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني ودعما للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية"، مؤكدا أن "استمرار الدعم الأمريكي والبريطاني للعدو الإسرائيلي يضع المصالح الأمريكية والبريطانية في المنطقة تحت دائرة النار".وأضاف أن "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في توسيع عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي ومن يقف خلفه حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة وكذلك وقف العدوان على لبنان".وبارك المتحدث العسكري لأنصار الله، "عملية الوعد الصادق الإيرانية الثانية ضد إسرائيل"، مؤكدا استعداد القوات اليمنية للمشاركة في أية عمليات عسكرية مشتركة ضد إسرائيل انتصارا للشعبين الفلسطيني واللبناني وردا على أي عدوان إسرائيلي يطال جبهات الإسناد".كما أعلنت "أنصار الله" الثلاثاء الماضي، تنفيذ 3 عمليات عسكرية استهدفت سفينتين انتهكتا حظر الدخول إلى موانئ إسرائيل، وتحقيق إصابات مباشرة.وتشن جماعة "أنصار الله" منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، هجمات بحرية تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا أو المتجهة إلى المواني الإسرائيلية، دعماً للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدةً ارتفاع عدد السفن المستهدفة حتى 22 آب/ أغسطس الماضي إلى 182 سفينة.وفي العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله" أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 آذار/ مارس 2015 عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20241001/خبير-يمني-لـسبوتنيك-الجيش-الإسرائيلي-في-أضعف-حالاته-وجاهزون-للمواجهة-الشاملة-1093332989.html
https://sarabic.ae/20240929/مصدر-لـسبوتنيك-غارات-إسرائيلية-تستهدف-مدينة-الحديدة-غربي-اليمن-بما-في-ذلك-الميناء-والمطارفيديو-1093242338.html
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
أخبار لبنان
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1085019024_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d4b22304891d882c226fdd5eff92cf43.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار لبنان, لبنان, حركة حماس, أخبار حزب الله, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار لبنان, لبنان, حركة حماس, أخبار حزب الله, العالم العربي

"أنصار الله" تعلن استهدف هدف حيوي في يافا بعدد من الطائرات المسيرة

05:04 GMT 03.10.2024 (تم التحديث: 05:24 GMT 03.10.2024)
© AP Photoجماعة أنصار الله اليمنية
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، أن سلاح الجو المسير استهدف هدفا حيويا في يافا بعدد من الطائرات المسيرة من نوع "يافا".
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "العملية في يافا حققت أهدافها بنجاح بوصول المسيرات دون أن يرصدها العدو أو يسقطها"، مؤكدا أنها "تأتي ضمن المرحلة الخامسة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".
وحيت "أنصار الله"، "الأبطال المجاهدين في جبهات غزة والضفة وكذلك جبهات لبنان والعراق"، مؤكدة استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد "العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، وكذلك وقف العدوان على لبنان".
وأعلنت "أنصار الله"، أمس الأربعاء، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مواقع عسكرية في عمق إسرائيل، وذلك بثلاثة صواريخ مجنحة نوع "قدس-5".
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن ذلك جاء "انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني ودعما للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية"، مؤكدا أن "استمرار الدعم الأمريكي والبريطاني للعدو الإسرائيلي يضع المصالح الأمريكية والبريطانية في المنطقة تحت دائرة النار".
وأضاف أن "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في توسيع عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي ومن يقف خلفه حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة وكذلك وقف العدوان على لبنان".
وبارك المتحدث العسكري لأنصار الله، "عملية الوعد الصادق الإيرانية الثانية ضد إسرائيل"، مؤكدا استعداد القوات اليمنية للمشاركة في أية عمليات عسكرية مشتركة ضد إسرائيل انتصارا للشعبين الفلسطيني واللبناني وردا على أي عدوان إسرائيلي يطال جبهات الإسناد".
أحد أفراد قوات الأمن التابعة لـ أنصار الله خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
خبير يمني لـ"سبوتنيك": الجيش الإسرائيلي في أضعف حالاته وجاهزون للمواجهة الشاملة
1 أكتوبر, 18:08 GMT
كما أعلنت "أنصار الله" الثلاثاء الماضي، تنفيذ 3 عمليات عسكرية استهدفت سفينتين انتهكتا حظر الدخول إلى موانئ إسرائيل، وتحقيق إصابات مباشرة.
وتشن جماعة "أنصار الله" منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، هجمات بحرية تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا أو المتجهة إلى المواني الإسرائيلية، دعماً للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدةً ارتفاع عدد السفن المستهدفة حتى 22 آب/ أغسطس الماضي إلى 182 سفينة.
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
مصدر لـ"سبوتنيك": غارات إسرائيلية تستهدف مدينة الحديدة غربي اليمن بما في ذلك الميناء والمطار...فيديو
29 سبتمبر, 14:43 GMT
وفي العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله" أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 آذار/ مارس 2015 عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенные дома после ударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:18 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала