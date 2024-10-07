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بيان من الديوان الملكي حول صحة الملك سلمان بعد مرضه الأخير
بيان من الديوان الملكي حول صحة الملك سلمان بعد مرضه الأخير
سبوتنيك عربي
أصدر الديوان الملكي السعودي بيانا حول صحة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بعد مرضه الأخير في شهر مايو/ أيار الماضي. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T05:30+0000
2024-10-07T05:30+0000
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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وذكر أن "العاهل السعودي الملك سلمان سيخضع لفحوص طبية مساء اليوم الأحد جراء التهاب في الرئة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).ولم يقدم بيان الديوان الملكي السعودي، المزيد من التفاصيل.وأعلن الديوان الملكي السعودي، في شهر مايو الماضي، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز استكمل فحوصات طبية أجريت في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة.وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان له وقتها، إن "الفحوص الطبية أظهرت إصابة العاهل السعودي بالتهاب في الرئة"، مشيرًا إلى أنه سيخضع لبرنامج علاج في قصر السلام في جدة عن طريق مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب.يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، دخل الملك سلمان مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، وأجرى فحوصات روتينية لبضع ساعات.يشار إلى أن آخر اجتماع لمجلس الوزراء السعودي، ترأسه الملك سلمان كان في شهر أغسطس/ آب الماضي، وذلك بعد أقل من أسبوعين من إصدار أمر ملكي يسمح بانعقاد المجلس في غيابه أو غياب ولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، أو كليهما.
https://sarabic.ae/20240521/ولي-العهد-السعودي-أطمئن-الجميع-على-صحة-الملك-سلمان-1089061787.html
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الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

بيان من الديوان الملكي حول صحة الملك سلمان بعد مرضه الأخير

05:30 GMT 07.10.2024
© AP Photo / Saudi Press Agencyالملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجدة، السعودية، 6 يونيو/ حزيران 2017
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجدة، السعودية، 6 يونيو/ حزيران 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجدة، السعودية، 6 يونيو/ حزيران 2017
© AP Photo / Saudi Press Agency
تابعنا عبر
أصدر الديوان الملكي السعودي بيانا حول صحة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بعد مرضه الأخير في شهر مايو/ أيار الماضي.
وذكر أن "العاهل السعودي الملك سلمان سيخضع لفحوص طبية مساء اليوم الأحد جراء التهاب في الرئة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
ولم يقدم بيان الديوان الملكي السعودي، المزيد من التفاصيل.
وأعلن الديوان الملكي السعودي، في شهر مايو الماضي، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز استكمل فحوصات طبية أجريت في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة.
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
ولي العهد السعودي: أطمئن الجميع على صحة الملك سلمان
21 مايو, 10:55 GMT
وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان له وقتها، إن "الفحوص الطبية أظهرت إصابة العاهل السعودي بالتهاب في الرئة"، مشيرًا إلى أنه سيخضع لبرنامج علاج في قصر السلام في جدة عن طريق مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب.
يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، دخل الملك سلمان مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، وأجرى فحوصات روتينية لبضع ساعات.
يشار إلى أن آخر اجتماع لمجلس الوزراء السعودي، ترأسه الملك سلمان كان في شهر أغسطس/ آب الماضي، وذلك بعد أقل من أسبوعين من إصدار أمر ملكي يسمح بانعقاد المجلس في غيابه أو غياب ولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، أو كليهما.
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