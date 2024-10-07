https://sarabic.ae/20241007/بيان-من-الديوان-الملكي-حول-صحة-الملك-سلمان-بعد-مرضه-الأخير-1093494644.html
بيان من الديوان الملكي حول صحة الملك سلمان بعد مرضه الأخير
بيان من الديوان الملكي حول صحة الملك سلمان بعد مرضه الأخير
سبوتنيك عربي
أصدر الديوان الملكي السعودي بيانا حول صحة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بعد مرضه الأخير في شهر مايو/ أيار الماضي. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T05:30+0000
2024-10-07T05:30+0000
2024-10-07T05:30+0000
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102494/34/1024943465_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1cdaf27d0131804a04fbae22581a399b.jpg
وذكر أن "العاهل السعودي الملك سلمان سيخضع لفحوص طبية مساء اليوم الأحد جراء التهاب في الرئة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).ولم يقدم بيان الديوان الملكي السعودي، المزيد من التفاصيل.وأعلن الديوان الملكي السعودي، في شهر مايو الماضي، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز استكمل فحوصات طبية أجريت في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة.وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان له وقتها، إن "الفحوص الطبية أظهرت إصابة العاهل السعودي بالتهاب في الرئة"، مشيرًا إلى أنه سيخضع لبرنامج علاج في قصر السلام في جدة عن طريق مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب.يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، دخل الملك سلمان مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، وأجرى فحوصات روتينية لبضع ساعات.يشار إلى أن آخر اجتماع لمجلس الوزراء السعودي، ترأسه الملك سلمان كان في شهر أغسطس/ آب الماضي، وذلك بعد أقل من أسبوعين من إصدار أمر ملكي يسمح بانعقاد المجلس في غيابه أو غياب ولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، أو كليهما.
https://sarabic.ae/20240521/ولي-العهد-السعودي-أطمئن-الجميع-على-صحة-الملك-سلمان-1089061787.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102494/34/1024943465_415:0:2842:1820_1920x0_80_0_0_31fb9992cd11f01031a3a354fee5d16a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
بيان من الديوان الملكي حول صحة الملك سلمان بعد مرضه الأخير
أصدر الديوان الملكي السعودي بيانا حول صحة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بعد مرضه الأخير في شهر مايو/ أيار الماضي.
وذكر أن "العاهل السعودي الملك سلمان سيخضع لفحوص طبية مساء اليوم الأحد جراء التهاب في الرئة"، وفقا لوكالة
الأنباء السعودية (واس).
ولم يقدم بيان الديوان الملكي السعودي، المزيد من التفاصيل.
وأعلن الديوان الملكي السعودي، في شهر مايو الماضي، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز استكمل فحوصات طبية أجريت في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة.
وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان له وقتها، إن "الفحوص الطبية أظهرت إصابة العاهل السعودي بالتهاب في الرئة
"، مشيرًا إلى أنه سيخضع لبرنامج علاج في قصر السلام في جدة عن طريق مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب.
يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، دخل الملك سلمان مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، وأجرى فحوصات روتينية لبضع ساعات.
يشار إلى أن آخر اجتماع لمجلس الوزراء السعودي، ترأسه الملك سلمان كان في شهر أغسطس/ آب الماضي، وذلك بعد أقل من أسبوعين من إصدار أمر ملكي يسمح بانعقاد المجلس في غيابه أو غياب ولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، أو كليهما.