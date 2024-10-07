https://sarabic.ae/20241007/بيان-من-الديوان-الملكي-حول-صحة-الملك-سلمان-بعد-مرضه-الأخير-1093494644.html

بيان من الديوان الملكي حول صحة الملك سلمان بعد مرضه الأخير

بيان من الديوان الملكي حول صحة الملك سلمان بعد مرضه الأخير

سبوتنيك عربي

أصدر الديوان الملكي السعودي بيانا حول صحة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بعد مرضه الأخير في شهر مايو/ أيار الماضي. 07.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-07T05:30+0000

2024-10-07T05:30+0000

2024-10-07T05:30+0000

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وذكر أن "العاهل السعودي الملك سلمان سيخضع لفحوص طبية مساء اليوم الأحد جراء التهاب في الرئة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).ولم يقدم بيان الديوان الملكي السعودي، المزيد من التفاصيل.وأعلن الديوان الملكي السعودي، في شهر مايو الماضي، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز استكمل فحوصات طبية أجريت في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة.وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان له وقتها، إن "الفحوص الطبية أظهرت إصابة العاهل السعودي بالتهاب في الرئة"، مشيرًا إلى أنه سيخضع لبرنامج علاج في قصر السلام في جدة عن طريق مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب.يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، دخل الملك سلمان مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، وأجرى فحوصات روتينية لبضع ساعات.يشار إلى أن آخر اجتماع لمجلس الوزراء السعودي، ترأسه الملك سلمان كان في شهر أغسطس/ آب الماضي، وذلك بعد أقل من أسبوعين من إصدار أمر ملكي يسمح بانعقاد المجلس في غيابه أو غياب ولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، أو كليهما.

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