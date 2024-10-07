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أبو عبيدة: "طوفان الأقصى" هي عملية الكوماندوز الأكثر احترافية ونجاحا في العصر الحديث
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طائرات مدنية تحلق في لحظات القصف الإسرائيلي على بيروت... فيديو
طائرات مدنية تحلق في لحظات القصف الإسرائيلي على بيروت... فيديو
سبوتنيك عربي
قصف الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مناطق في محيط مطار بيروت الدولي في لبنان خلال تحليق الطائرات المدنية. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T13:41+0000
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وقال مراسل "سبوتينك": "شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية عنيفة على منطقة عين الدلبة في الضاحية الجنوبية لبيروت، التي تقع بالقرب من طريق مطار بيروت الدولي، وتزامنت الغارة مع وصول طائرة مدنية إلى مدرج المطار".وأعلن الجيش الإسرائيلي شن هجوما دقيقا على الضاحية الجنوبية من بيروت.يذكر أنه ومنذ تصعيد إسرائيل غاراتها على لبنان قبل أسابيع، نزح ما يقارب من مليون لبناني من الضاحية والجنوب.فيما بلغ عدد القتلى أكثر من 2000 منذ اشتعال المواجهات بين "حزب الله" والقوات الإسرائيلية، فيما أسماه "جبهة إسناد غزة".رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نتعهد بمواصلة ضرب حزب الله "دون هوادة"
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لبنان, العالم العربي, إسرائيل
لبنان, العالم العربي, إسرائيل

طائرات مدنية تحلق في لحظات القصف الإسرائيلي على بيروت... فيديو

13:41 GMT 07.10.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay الجيش الإسرائيلي يقصف مناطق في محيط مطار بيروت الدولي خلال تحليق الطائرات المدنية
 الجيش الإسرائيلي يقصف مناطق في محيط مطار بيروت الدولي خلال تحليق الطائرات المدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
قصف الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مناطق في محيط مطار بيروت الدولي في لبنان خلال تحليق الطائرات المدنية.
وقال مراسل "سبوتينك": "شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية عنيفة على منطقة عين الدلبة في الضاحية الجنوبية لبيروت، التي تقع بالقرب من طريق مطار بيروت الدولي، وتزامنت الغارة مع وصول طائرة مدنية إلى مدرج المطار".
وأعلن الجيش الإسرائيلي شن هجوما دقيقا على الضاحية الجنوبية من بيروت.
يذكر أنه ومنذ تصعيد إسرائيل غاراتها على لبنان قبل أسابيع، نزح ما يقارب من مليون لبناني من الضاحية والجنوب.

ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه إسرائيل.

فيما بلغ عدد القتلى أكثر من 2000 منذ اشتعال المواجهات بين "حزب الله" والقوات الإسرائيلية، فيما أسماه "جبهة إسناد غزة".
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نتعهد بمواصلة ضرب حزب الله "دون هوادة"
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