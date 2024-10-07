حادث عنيف في سباق سيارات لم نشهد مثيلا له منذ 22 عاما

عربي
أبو عبيدة: "طوفان الأقصى" هي عملية الكوماندوز الأكثر احترافية ونجاحا في العصر الحديث
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
08:33 GMT
6 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:39 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:18 GMT
41 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما سيناريوهات الرد الإسرائيلي على إيران؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران ستضطر إلى تصنيع الذخائر النووية أمام التهديد بضرب جميع دول محور المقاومة
16:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
عام من الحرب على غزة ، أهم النتائج وماذا تغير في المنطقة والعالم؟
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:18 GMT
34 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: إسرائيل لم تحقق أهدافها بعد عام على طوفان الأقصى والمواجهة مستمرة
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241007/-حادث-عنيف-في-سباق-سيارات-لم-نشهد-مثيلا-له-منذ-22-عاما-1093518987.html
حادث عنيف في سباق سيارات لم نشهد مثيلا له منذ 22 عاما
حادث عنيف في سباق سيارات لم نشهد مثيلا له منذ 22 عاما
سبوتنيك عربي
اصطدمت 28 سيارة في واقعة لم تحدث منذ 22 عاما خلال الجولة الثانية من تصفيات سلسلة سباق كأس ناسكار 2024 في تالاديجا. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T14:30+0000
2024-10-07T14:30+0000
العالم
أخبار العالم الآن
حول العالم
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/05/1049170701_0:41:800:491_1920x0_80_0_0_e1521f8b1bdfad8c3c3a06b6c7f21ef7.jpg
ووقع الحادث الخطير الأول في نهاية المرحلة الثانية من السباق، حيث دارت سيارة المتسابق أليكس بومان ريان بلاني من فريق بينسكي نحو المسار الخارجي، ليضرب حامل اللقب روس تشاستين في الحائط.واصطدم جوي لوجانو، زميل بلاني، وديني هاملين، اللذين كانا يسيران في الخلف، وانسحب كل من بلاني وتشاستين من السباق بعد الحادث، واشتعلت النيران في سيارة الأخير على المسار مباشرة.ثم استمر السباق بهدوء لفترة طويلة، ولكن قبل خمس لفات من النهاية وقع حادث اصطدام شمل جميع المتسابقين تقريبا.ليكون الحادث الأكبر في تاريخ سلسلة كأس ناسكار في تالاديجا منذ حادث تحطم عام 2002 الذي شارك فيه 31 سائقا.بعد الحادث، توقف السباق بالأعلام الحمراء وانتهى في الوقت الإضافي.يذكر أنه في أغسطس الماضي تسببت الأمطار في تعليق سباقات كأس ناسكار على مضمار ميشيغان الدولي للسيارات.
https://sarabic.ae/20240925/-بدء-الحجز-رسميا-لشراء-سيارة-لادا-إي-لارغوس-الكهربائية-1093092496.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/05/1049170701_46:0:754:531_1920x0_80_0_0_e4959861ea37b4f3bc27aa9f9ea0cd26.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, رياضة
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, رياضة

حادث عنيف في سباق سيارات لم نشهد مثيلا له منذ 22 عاما

14:30 GMT 07.10.2024
© © RIA Novosti/Vitaliy Belousovسباق سيارات الفورمولا 1
سباق سيارات الفورمولا 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
© © RIA Novosti/Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
اصطدمت 28 سيارة في واقعة لم تحدث منذ 22 عاما خلال الجولة الثانية من تصفيات سلسلة سباق كأس ناسكار 2024 في تالاديجا.
ووقع الحادث الخطير الأول في نهاية المرحلة الثانية من السباق، حيث دارت سيارة المتسابق أليكس بومان ريان بلاني من فريق بينسكي نحو المسار الخارجي، ليضرب حامل اللقب روس تشاستين في الحائط.
واصطدم جوي لوجانو، زميل بلاني، وديني هاملين، اللذين كانا يسيران في الخلف، وانسحب كل من بلاني وتشاستين من السباق بعد الحادث، واشتعلت النيران في سيارة الأخير على المسار مباشرة.
ثم استمر السباق بهدوء لفترة طويلة، ولكن قبل خمس لفات من النهاية وقع حادث اصطدام شمل جميع المتسابقين تقريبا.
سيارات لادا من إنتاج شركة أفتوفاز - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
بدء الحجز رسميا لشراء سيارة "لادا إي لارغوس" الكهربائية
25 سبتمبر, 12:54 GMT
ليكون الحادث الأكبر في تاريخ سلسلة كأس ناسكار في تالاديجا منذ حادث تحطم عام 2002 الذي شارك فيه 31 سائقا.
بعد الحادث، توقف السباق بالأعلام الحمراء وانتهى في الوقت الإضافي.
يذكر أنه في أغسطس الماضي تسببت الأمطار في تعليق سباقات كأس ناسكار على مضمار ميشيغان الدولي للسيارات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:06 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала