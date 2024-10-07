https://sarabic.ae/20241007/-حادث-عنيف-في-سباق-سيارات-لم-نشهد-مثيلا-له-منذ-22-عاما-1093518987.html
حادث عنيف في سباق سيارات لم نشهد مثيلا له منذ 22 عاما
حادث عنيف في سباق سيارات لم نشهد مثيلا له منذ 22 عاما
سبوتنيك عربي
اصطدمت 28 سيارة في واقعة لم تحدث منذ 22 عاما خلال الجولة الثانية من تصفيات سلسلة سباق كأس ناسكار 2024 في تالاديجا. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T14:30+0000
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ووقع الحادث الخطير الأول في نهاية المرحلة الثانية من السباق، حيث دارت سيارة المتسابق أليكس بومان ريان بلاني من فريق بينسكي نحو المسار الخارجي، ليضرب حامل اللقب روس تشاستين في الحائط.واصطدم جوي لوجانو، زميل بلاني، وديني هاملين، اللذين كانا يسيران في الخلف، وانسحب كل من بلاني وتشاستين من السباق بعد الحادث، واشتعلت النيران في سيارة الأخير على المسار مباشرة.ثم استمر السباق بهدوء لفترة طويلة، ولكن قبل خمس لفات من النهاية وقع حادث اصطدام شمل جميع المتسابقين تقريبا.ليكون الحادث الأكبر في تاريخ سلسلة كأس ناسكار في تالاديجا منذ حادث تحطم عام 2002 الذي شارك فيه 31 سائقا.بعد الحادث، توقف السباق بالأعلام الحمراء وانتهى في الوقت الإضافي.يذكر أنه في أغسطس الماضي تسببت الأمطار في تعليق سباقات كأس ناسكار على مضمار ميشيغان الدولي للسيارات.
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العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, رياضة
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, رياضة
حادث عنيف في سباق سيارات لم نشهد مثيلا له منذ 22 عاما
اصطدمت 28 سيارة في واقعة لم تحدث منذ 22 عاما خلال الجولة الثانية من تصفيات سلسلة سباق كأس ناسكار 2024 في تالاديجا.
ووقع الحادث الخطير الأول في نهاية المرحلة الثانية من السباق، حيث دارت سيارة
المتسابق أليكس بومان ريان بلاني من فريق بينسكي نحو المسار الخارجي، ليضرب حامل اللقب روس تشاستين في الحائط.
واصطدم جوي لوجانو، زميل بلاني، وديني هاملين، اللذين كانا يسيران في الخلف، وانسحب كل من بلاني وتشاستين من السباق بعد الحادث، واشتعلت النيران في سيارة الأخير على المسار مباشرة.
ثم استمر السباق بهدوء لفترة طويلة، ولكن قبل خمس لفات من النهاية وقع حادث اصطدام شمل جميع المتسابقين تقريبا.
ليكون الحادث الأكبر في تاريخ سلسلة كأس ناسكار في تالاديجا منذ حادث تحطم عام 2002 الذي شارك فيه 31 سائقا.
بعد الحادث، توقف السباق بالأعلام الحمراء وانتهى في الوقت الإضافي.
يذكر أنه في أغسطس الماضي تسببت الأمطار في تعليق سباقات كأس ناسكار على مضمار ميشيغان الدولي للسيارات.