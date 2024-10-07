https://sarabic.ae/20241007/-مسؤول-أمريكي-الصين-لا-تسعى-للتأثير-على-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-1093528545.html
مسؤول أمريكي: الصين لا تسعى للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية
مسؤول أمريكي: الصين لا تسعى للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية
سبوتنيك عربي
صرح مسؤول رفيع في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية (ODNI) يوم الاثنين بأن الصين لا تستهدف التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T21:27+0000
2024-10-07T21:27+0000
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وقال المسؤول خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "ما زلنا نرى أن الصين لا تسعى للتأثير على الانتخابات الرئاسية".وأضاف المسؤول أن بكين تركز بشكل أكبر على التأثير في السباقات الانتخابية للكونغرس، خصوصًا تلك التي تدعم مرشحين يتوافقون مع مصالحها الاستراتيجية، لا سيما فيما يتعلق بقضية تايوان.تقترب الانتخابات الرئاسية الأمريكية من بدايتها، فحسب الدستور الأمريكي، حدد الكونغرس يومًا موحدًا لجميع الولايات الأمريكية لانتخاب الرئيس ونائبه، وهو يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.ومن المقرر أن يختار الناخبون في كل ولاية وفي مقاطعة كولومبيا المندوبين في المجمع الانتخابي، الذين سوف يقومون بعد ذلك بانتخاب رئيس ونائب له لمدة 4 أعوام على التوالي.
https://sarabic.ae/20240829/باحث-سياسي-لـسبوتنيك-الصين-تثير-قلق-واشنطن-والانتخابات-الأمريكية-تشكل-مرحلة-مفصلية-1092196093.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
مسؤول أمريكي: الصين لا تسعى للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية
صرح مسؤول رفيع في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية (ODNI) يوم الاثنين بأن الصين لا تستهدف التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.
وقال المسؤول خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "ما زلنا نرى أن الصين لا تسعى للتأثير على الانتخابات الرئاسية".
وأضاف المسؤول أن بكين تركز بشكل أكبر على التأثير في السباقات الانتخابية للكونغرس، خصوصًا تلك التي تدعم مرشحين يتوافقون مع مصالحها الاستراتيجية، لا سيما فيما يتعلق بقضية تايوان.
تقترب الانتخابات الرئاسية الأمريكية
من بدايتها، فحسب الدستور الأمريكي، حدد الكونغرس يومًا موحدًا لجميع الولايات الأمريكية لانتخاب الرئيس ونائبه، وهو يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
ومن المقرر أن يختار الناخبون في كل ولاية وفي مقاطعة كولومبيا المندوبين في المجمع الانتخابي، الذين سوف يقومون بعد ذلك بانتخاب رئيس ونائب له لمدة 4 أعوام على التوالي.