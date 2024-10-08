https://sarabic.ae/20241008/إعصار-ميلتون-يسابق-هيلين-إلى-فلوريدا--1093558356.html

إعصار "ميلتون" يسابق "هيلين" إلى فلوريدا

إعصار "ميلتون" يسابق "هيلين" إلى فلوريدا

سبوتنيك عربي

في الوقت الذي لا تزال فيه أثار إعصار "هيلين" تحاوط سكان ولاية فلوريدا، أُعلنت حالة الطوارئ في الولاية مع اقتراب إعصار "ميلتون" المصنف من الفئة الخامسة. 08.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-08T17:30+0000

2024-10-08T17:30+0000

2024-10-08T17:30+0000

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وحذرت السلطات من خطر كبير على خليج تامبا، الذي لم يشهد إعصاراً كبيراً منذ أكثر من مئة عام، ومن المتوقع أن يصل مركز الإعصار إلى اليابسة غدا الأربعاء، بحسب التقديرات.في سياق الاستعدادات، أُصدرت أوامر إخلاء لمناطق مجاورة لخليج تامبا، وكذلك للمنازل المتنقلة. ووافق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على إعلان حالة الطوارئ في فلوريدا، فيما تم استدعاء 7,000 موظف اتحادي للمساعدة في الاستجابة للكوارث.وأشار بايدن إلى أن إعصار ميلتون قد يكون أحد أسوأ العواصف التي ضربت فلوريدا منذ 100 عام.من جهتها، أوضحت المتحدثة باسم المركز الوطني للأعاصير، ماريا توريس، أن الأمواج العاتية قد تصل إلى 12 قدمًا (3.6 متر)، وهو أعلى مستوى يُتوقع في المنطقة، مما يعني مخاطر كبيرة من الفيضانات.وتشير التوقعات إلى تساقط أمطار تتراوح بين 5 إلى 10 بوصات (13 إلى 25 سم)، مع إمكانية تجاوز ذلك في بعض الأماكن، مما يزيد من مخاطر الفيضانات.

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