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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق... صور وفيديو
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
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عرب بوينت بودكاست
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المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
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لقاء سبوتنيك
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11:03 GMT
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إعصار "ميلتون" يسابق "هيلين" إلى فلوريدا
إعصار "ميلتون" يسابق "هيلين" إلى فلوريدا
سبوتنيك عربي
في الوقت الذي لا تزال فيه أثار إعصار "هيلين" تحاوط سكان ولاية فلوريدا، أُعلنت حالة الطوارئ في الولاية مع اقتراب إعصار "ميلتون" المصنف من الفئة الخامسة. 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T17:30+0000
2024-10-08T17:30+0000
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وحذرت السلطات من خطر كبير على خليج تامبا، الذي لم يشهد إعصاراً كبيراً منذ أكثر من مئة عام، ومن المتوقع أن يصل مركز الإعصار إلى اليابسة غدا الأربعاء، بحسب التقديرات.في سياق الاستعدادات، أُصدرت أوامر إخلاء لمناطق مجاورة لخليج تامبا، وكذلك للمنازل المتنقلة. ووافق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على إعلان حالة الطوارئ في فلوريدا، فيما تم استدعاء 7,000 موظف اتحادي للمساعدة في الاستجابة للكوارث.وأشار بايدن إلى أن إعصار ميلتون قد يكون أحد أسوأ العواصف التي ضربت فلوريدا منذ 100 عام.من جهتها، أوضحت المتحدثة باسم المركز الوطني للأعاصير، ماريا توريس، أن الأمواج العاتية قد تصل إلى 12 قدمًا (3.6 متر)، وهو أعلى مستوى يُتوقع في المنطقة، مما يعني مخاطر كبيرة من الفيضانات.وتشير التوقعات إلى تساقط أمطار تتراوح بين 5 إلى 10 بوصات (13 إلى 25 سم)، مع إمكانية تجاوز ذلك في بعض الأماكن، مما يزيد من مخاطر الفيضانات.
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https://sarabic.ae/20241002/هيلين-ثاني-أعنف-إعصار-منذ-نصف-قرن-يقتل-160-أمريكيا-1093350043.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم, حول العالم

إعصار "ميلتون" يسابق "هيلين" إلى فلوريدا

17:30 GMT 08.10.2024
إعصار ميلتون
 إعصار ميلتون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
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في الوقت الذي لا تزال فيه أثار إعصار "هيلين" تحاوط سكان ولاية فلوريدا، أُعلنت حالة الطوارئ في الولاية مع اقتراب إعصار "ميلتون" المصنف من الفئة الخامسة.
وحذرت السلطات من خطر كبير على خليج تامبا، الذي لم يشهد إعصاراً كبيراً منذ أكثر من مئة عام، ومن المتوقع أن يصل مركز الإعصار إلى اليابسة غدا الأربعاء، بحسب التقديرات.
This satellite map provided by National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) shows Tropical Storm Joyce in the Atlantic on Friday, Sept. 27, 2024. (NOAA via AP) - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
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في سياق الاستعدادات، أُصدرت أوامر إخلاء لمناطق مجاورة لخليج تامبا، وكذلك للمنازل المتنقلة. ووافق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على إعلان حالة الطوارئ في فلوريدا، فيما تم استدعاء 7,000 موظف اتحادي للمساعدة في الاستجابة للكوارث.
وأشار بايدن إلى أن إعصار ميلتون قد يكون أحد أسوأ العواصف التي ضربت فلوريدا منذ 100 عام.
إعصار هيلين في الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
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من جهتها، أوضحت المتحدثة باسم المركز الوطني للأعاصير، ماريا توريس، أن الأمواج العاتية قد تصل إلى 12 قدمًا (3.6 متر)، وهو أعلى مستوى يُتوقع في المنطقة، مما يعني مخاطر كبيرة من الفيضانات.
وتشير التوقعات إلى تساقط أمطار تتراوح بين 5 إلى 10 بوصات (13 إلى 25 سم)، مع إمكانية تجاوز ذلك في بعض الأماكن، مما يزيد من مخاطر الفيضانات.
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